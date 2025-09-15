क्या है 'गुत्थी' सुनील ग्रोवर की पत्नी आरती का Profession? पति से कम नहीं है रुतबा, कैमरे से दूर जीती हैं सादा जीवन

5 . लाइमलाइट से दूर रहती हैं आरती ग्रोवर

सुनील ग्रोवर अक्सर अपने पारिवारिक जीवन की झलकियां अपने प्रशंसकों के साथ शेयर करते रहते हैं. उनका पारिवारिक रिश्ता प्यार, हंसी और सादगी से भरपूर है. सुनील ग्रोवर की पत्नी आरती बेहद साधारण महिला हैं और वह पार्टियों, टीवी और फिल्मों की दुनिया से दूरी बनाए रखती हैं. इसके बावजूद वह कई बार पैपराज़ी के कैमरे में कैद हो चुकी हैं.