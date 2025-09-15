क्या है 'गुत्थी' सुनील ग्रोवर की पत्नी आरती का Profession? पति से कम नहीं है रुतबा, कैमरे से दूर जीती हैं सादा जीवन

बिहार में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेताया-...'तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे'
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 15, 2025, 05:42 PM IST
1.कौन हैं सुनील ग्रोवर की पत्नी आरती?
सुनील ग्रोवर ने अपने किरदारों से टीवी और फिल्मों में अपनी एक खास जगह बनाई है, लेकिन 'कपिल शर्मा शो' में गुत्थी और डॉ. का किरदार निभाकर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वह वाकई काबिले तारीफ है. आज हम आपको सुनील ग्रोवर की पत्नी से मिलवाने वाले हैं.
2.मशहूर कॉमेडियन हैं सुनील ग्रोवर
सुनील ग्रोवर सिर्फ़ एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. चाहे अपने किरदारों से लाखों लोगों को हंसाना हो या फिल्मों और वेब शोज़ में दमदार भूमिकाओं से दर्शकों को प्रभावित करना हो, सुनील ने अपनी प्रतिभा को बार-बार साबित किया है.
3.किसी एक्ट्रेस से कम नहीं आरती की खूबसूरती
देश में शायद ही कोई ऐसा हो जो सुनील ग्रोवर के फेमस किरदारों 'गुत्थी' और 'डॉ. मशहूर गुलाटी' से परिचित न हो. आज हम आपको उनकी खूबसूरत पत्नी से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है.
4.इंटीरियर डिजाइनर हैं आरती
सुनील ग्रोवर अपनी पत्नी आरती और बेटे के साथ सादा जीवन जीते हैं. पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर आरती अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं और लाइमलाइट से दूर रहती हैं. आरती ने मुंबई में अपना घर खुद ही डिजाइन किया है.
5.लाइमलाइट से दूर रहती हैं आरती ग्रोवर
सुनील ग्रोवर अक्सर अपने पारिवारिक जीवन की झलकियां अपने प्रशंसकों के साथ शेयर करते रहते हैं. उनका पारिवारिक रिश्ता प्यार, हंसी और सादगी से भरपूर है. सुनील ग्रोवर की पत्नी आरती बेहद साधारण महिला हैं और वह पार्टियों, टीवी और फिल्मों की दुनिया से दूरी बनाए रखती हैं. इसके बावजूद वह कई बार पैपराज़ी के कैमरे में कैद हो चुकी हैं.
6.हरियाणा में हुआ सुनील ग्रोवर का जन्म
सुनील ग्रोवर का जन्म और पालन-पोषण हरियाणा के एक छोटे से शहर मंडी डबवाली में हुआ था. उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्हें शुरू से ही पता था कि अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी.
7.इस यूनिवर्सिटी से सुनील ग्रोवर ने किया है मास्टर्स
सुनील ग्रोवर ने जब चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में मास्टर्स किया तो यहीं से उनकी अभिनय की प्रतिभा निखरने लगी. कॉलेज लाइफ के इन शुरुआती साल ने ही उनके अभिनय और कॉमेडी के आजीवन सफ़र की नींव रखी.
8.कहां-कहां से होती है सुनील ग्रोवर की कमाई?
सुनील ग्रोवर फिल्मों, टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म और लाइव परफॉर्मेंस सहित कई माध्यमों से कमाई करते हैं. मनोरंजन उद्योग में अपने काम के अलावा वह कई ब्रांड्स का प्रचार भी करते हैं और इसकी उनको बढ़िया फीस मिलती है.
