ईरान का पुराना नाम क्या था? जानिए कैसे बदली देश की पहचान

एजुकेशन
राजा राम | Jan 11, 2026, 06:09 PM IST
1.कुछ समय से हालात तनावपूर्ण
ईरान में बीते कुछ समय से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें भी सामने आई हैं.
2.पुराने नाम लोगों की स्मृति में
दरअसल, इतिहास गवाह है कि कई देशों के नाम समय के साथ बदलते रहे हैं, लेकिन पुराने नाम लोगों की स्मृति में बने रहते हैं. ऐसे नाम अक्सर उस देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत से जुड़े होते हैं, जो पीढ़ियों तक पहचान का हिस्सा रहते हैं.
3.अलग पहचान से दुनिया में मशहूर था
ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. आज जिस नाम से यह देश जाना जाता है, वह हमेशा से प्रचलन में नहीं था. कभी यह क्षेत्र एक अलग पहचान से दुनिया में मशहूर था.
4.फारस
दरअसल, ईरान को लंबे समय तक 'फारस' के नाम से जाना जाता था. बीसवीं सदी में इस पहचान में आधिकारिक बदलाव हुआ. 1935 में तत्कालीन शासक रजा शाह पहलवी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि देश को उसके स्थानीय नाम से पुकारा जाए, जो उसकी ऐतिहासिक जड़ों को दर्शाता था.
5.आर्यों की भूमि
ईरान शब्द का मतलब 'आर्यों की भूमि' माना जाता है. बताते चलें, नाम बदलने का उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मसम्मान और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना भी था. वहीं, आज भी फारस नाम की झलक ईरानी संस्कृति, कला और भौगोलिक संदर्भों में मिलती है.