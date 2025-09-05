भारत में अलग-अलग पासपोर्ट के रंग का क्या है मतलब? यहां जानें पूरी डिटेल

Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना
एजुकेशन
राजा राम | Sep 05, 2025, 11:26 PM IST
1.हर रंग का पासपोर्ट अलग संदेश देता है
भारत में पासपोर्ट का रंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की पहचान और उसकी स्थिति को भी दर्शाता है. हर रंग का पासपोर्ट अलग संदेश देता है.
2.नीला पासपोर्ट
सबसे आम पासपोर्ट नीला पासपोर्ट है, जो सामान्य भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है. इस पासपोर्ट से कोई भी नागरिक पर्यटन, पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जा सकता है.
3.नारंगी पासपोर्ट
इसके अलावा एक खास पासपोर्ट होता है नारंगी पासपोर्ट. यह उन भारतीयों को दिया जाता है जिन्होंने बेहद ही कम पढ़ाई की है. अधिकतर ऐसे पासपोर्ट विदेशों में काम करने जाने वाले लोगों को जारी किए जाते हैं.
4.सफेद पासपोर्ट
सफेद पासपोर्ट की अहमियत सबसे ज्यादा मानी जाती है. यह पासपोर्ट सरकारी अधिकारियों को मिलता है जो भारत सरकार की ओर से विदेश यात्रा पर जाते हैं. इस पासपोर्ट से उन्हें विशेष वीआईपी प्रोटोकॉल भी मिलता है.
5.वीआईपी सुविधा दी जाती है
साधारण कस्टम चेकिंग में जहां आम नागरिकों को लाइन में लगना पड़ता है, वहीं सफेद पासपोर्ट धारकों को सीधे वीआईपी सुविधा दी जाती है. इसमें IAS, IPS और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं.
6.मरून रंग का पासपोर्ट
इसके अलावा मरून रंग का पासपोर्ट भी बहुत खास होता है. यह भारतीय विदेश सेवा (IFS) और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है.
7.भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं
मरून रंग का पासपोर्ट धारक भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें विदेश यात्रा में कई विशेष छूट मिलती है. कई देशों में इस पासपोर्ट पर वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती.