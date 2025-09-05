भारत में अलग-अलग पासपोर्ट के रंग का क्या है मतलब? यहां जानें पूरी डिटेल

3 . नारंगी पासपोर्ट

3

इसके अलावा एक खास पासपोर्ट होता है नारंगी पासपोर्ट. यह उन भारतीयों को दिया जाता है जिन्होंने बेहद ही कम पढ़ाई की है. अधिकतर ऐसे पासपोर्ट विदेशों में काम करने जाने वाले लोगों को जारी किए जाते हैं.

