क्या है 'धर्मशाला' के नाम के पीछे का इतिहास? जानें राजाओं-महाराजाओं से क्या है कनेक्शन

एजुकेशन
Sep 28, 2025
1.हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन है धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश में विशाल धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में बसा धर्मशाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन से कहीं बढ़कर है. यह इतिहास, आध्यात्म और हमारी सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है. हर साल दुनियाभर से लाखों पर्यटक इस शांत जगह की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए यहां आते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.क्या है धर्मशाला के नाम के पीछे का इतिहास?
धर्मशाला को निर्वासित तिब्बती सरकार के मुख्यालय और बौद्ध शिक्षाओं के केंद्र के रूप में जाना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस जगह को धर्मशाला क्यों कहा जाता है और इसके नाम के पीछे का क्या इतिहास रहा है?
3.बेहद दिलचस्प है धर्मशाला के नाम के पीछे की कहानी
हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक धर्मशाला की उत्पत्ति एक दिलचस्प कहानी है. धर्मशाला दो शब्दों से मिलकर बना है धर्म और शाला यानी आध्यात्मिक आश्रय या तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम स्थल. हालांकि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसकी मूल कहानी शाही वंश से भी जुड़ी हुई है.
4.क्या है धर्मशाला का रॉयल कनेक्शन?
बहुत कम लोगों को पता है कि धर्मशाला का नाम प्राचीन त्रिगर्त साम्राज्य के शासक महाराजा धर्मचंद कटोच के नाम पर भी पड़ा है. ऐसा माना जाता है कि 'धरम' शब्द उनके नाम से लिया गया है और 'शाला' जिसका मतलब आश्रय या विश्राम स्थल होता है, को मिलाकर 'धर्मशाला' बना है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित पास के गांव धर्मकोट का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है.
5.इतिहासकार क्या कहते हैं?
इतिहासकार राम चंद शर्मा बताते हैं कि महाराजा धर्मचंद कटोच त्रिगर्त क्षेत्र पर शासन करते थे और एक बार पहाड़ों की खोज के लिए वह अपने कांगड़ा किले को छोड़कर यात्रा के लिए निकले थे. अपनी यात्रा के दौरान वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे अब धर्मकोट के नाम से जाना जाता है.
6.इस राजा के नाम पर पड़ा धर्मशाला नाम
धर्मकोट की प्राकृतिक सुंदरता और शांति से मोहित होकर महाराजा धर्मचंद ने इसे अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में चुना. उन्होंने इस क्षेत्र को गर्मियों के महीनों में और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक किले और एक सराय का निर्माण भी करवाया.
7.राजशाही और आस्था का संगम है धर्मशाला
धर्मशाला नाम न केवल शहर के आध्यात्मिक सार को दर्शाता है बल्कि इसके शाही संबंध को भी उजागर करती है. इससे धर्मशाला को राजशाही और आस्था दोनों में निहित एक समृद्ध विरासत मिलती है.
