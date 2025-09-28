क्या है 'धर्मशाला' के नाम के पीछे का इतिहास? जानें राजाओं-महाराजाओं से क्या है कनेक्शन

4 . क्या है धर्मशाला का रॉयल कनेक्शन?

4

बहुत कम लोगों को पता है कि धर्मशाला का नाम प्राचीन त्रिगर्त साम्राज्य के शासक महाराजा धर्मचंद कटोच के नाम पर भी पड़ा है. ऐसा माना जाता है कि 'धरम' शब्द उनके नाम से लिया गया है और 'शाला' जिसका मतलब आश्रय या विश्राम स्थल होता है, को मिलाकर 'धर्मशाला' बना है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित पास के गांव धर्मकोट का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है.