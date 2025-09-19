FacebookTwitterYoutubeInstagram
DUSU Results: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर बजा ABVP डंका, प्रेजिडेंट पद समेत 3 सीटों पर मारी बाजी

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

Viral Video: दाल चावल रोटी नहीं, सिर्फ इंजन ऑयल पीकर जिंदा है यह शख्स, रोजाना 7-8 लीटर है इसकी खुराक

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब

अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

कलछी पड़ गई छोटी तो दाल में चला दी JCB, सैकड़ों लोगों को परोसी, वीडियो सामने आया तो लोग बोले- छी-छी

Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्या पर करें तुलसी से जुड़े ये खास उपाय, खुलेंगे सुख-समृद्धि के मार्ग

एजुकेशन

ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब

अक्सर लोग खुद या फिर परिवार वालों की ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल के चक्कर काटते हैं. वहां ICU का स्पेशल कमरा भी देखा होगा, जिसमें गंभीर मरीजों को देखभाल के लिए रखा जाता है. लगभग हर कोई इस शब्द से वाकिफ होता है, पर क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि ICU का फुल फॉर्म क्या होता है. चलिए हम बताते हैं.

Pragya Bharti | Sep 19, 2025, 01:02 PM IST

1.99% लोग नहीं जानते ICU का फुल फॉर्म

99% लोग नहीं जानते ICU का फुल फॉर्म
1

हॉस्पिटल के चक्कर काटते समय हम सभी ने अक्सर ICU लिखा देखा होगा. यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मन में गंभीर स्थिति और एक डर की छवि बन जाती है. हम मरीज की बीमारी की गंभीरता को समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस तीन अक्षरों वाले नाम का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है? यकीन मानिए, 99% लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसका नाम जितना सरल दिखता है, इसका पूरा नाम उतना ही स्पेशल होता है.

2.ICU का फुल फॉर्म क्या है?

ICU का फुल फॉर्म क्या है?
2

ICU का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट (Intensive Care Unit) है. यह नाम खुद ही इस यूनिट के महत्व और उद्देश्य को स्पष्ट करता है. ICU को सामान्य वार्ड से अलग बनाने का मुख्य कारण गंभीर मरीजों की खास देखभाल करना है.

3.ICU में 'इंटेंसिव' शब्द का अर्थ क्या है?

ICU में 'इंटेंसिव' शब्द का अर्थ क्या है?
3

'इंटेंसिव' शब्द का अर्थ है गहन या सघन, जिसका मतलब है कि यहां मरीजों को उच्च-स्तरीय, 24 घंटे की निगरानी और विशेष चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है.

4.ICU के फुल फॉर्म में लोग अक्सर करते हैं ये गलती

ICU के फुल फॉर्म में लोग अक्सर करते हैं ये गलती
4

अक्सर लोग ICU का फुल फॉर्म इमरजेंसी केयर यूनिट (Emergency Care Unit) या इंटेंसिव क्रिटिकल यूनिट (Intensive Critical Unit) समझ लेते हैं. ये नाम मिलते-जुलते जरूर हैं, लेकिन ये सही नहीं हैं. इनमें काफी फर्क है. इमरजेंसी केयर यूनिट, आमतौर पर हॉस्पिटल का आपातकालीन विभाग होता है, जहां तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाता है. जबकि इंटेंसिव केयर यूनिट, वह जगह है जहां जीवन को खतरा होने पर मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सों की टीम द्वारा लगातार निगरानी में रखा जाता है.

5.ICU क्यों है इतना खास?

ICU क्यों है इतना खास?
5

ICU में वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, और निरंतर निगरानी वाले मॉनिटर जैसे जीवन रक्षक उपकरण मौजूद होते हैं. इसके अलावा, ICU में सामान्यतः, एक नर्स केवल एक या दो मरीजों की देखभाल करती है, ताकि हर मरीज की जरूरत पर तुरंत ध्यान दिया जा सके. यहां केवल सामान्य डॉक्टर नहीं, बल्कि इंटेंसिविस्ट नर्सें भी काम करती हैं.

6.ICU की जरूरत क्यों पड़ती है?

ICU की जरूरत क्यों पड़ती है?
6

ICU हॉस्पिटल का वह हिस्सा है, जहां उन मरीजों को रखा जाता है जिनकी जान को गंभीर खतरा होता है या जिनके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं. मरीजों को अक्सर ICU की जरूरत तब पड़ती है, जब वे गंभीर दुर्घटनाएं, बड़ी सर्जरी के बाद, सांस लेने में दिक्कत और हृदय की समस्या जैसी स्थितियों में होते हैं.

7.ICU में मिलती है लगातार निगरानी की सुविधा

ICU में मिलती है लगातार निगरानी की सुविधा
7

ICU में मरीज की धड़कन, रक्तचाप, ऑक्सीजन स्तर और अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों की 24 घंटे निगरानी की जाती है, जो सबसे नाज़ुक मरीजों को जीवनदान देने के लिए तैयार की गई है. यही वजह है कि इसे इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है, जहां हर पल गहन देखभाल की आवश्यकता होती है.

