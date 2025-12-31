FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी में कई IPS अफसरों को मिला प्रमोशन, प्रवीण कुमार, तरुण गाबा, आशुतोष कुमार ADG बने

BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

आज के दौर में बैंक हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. सैलरी से लेकर सेविंग, डिजिटल पेमेंट, लोन और निवेश तक, हर आर्थिक गतिविधि बैंक से जुड़ी है. लेकिन रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला 'BANK' शब्द आखिर क्या दर्शाता है, यह बहुत कम लोग जानते हैं. 

राजा राम | Dec 31, 2025, 07:29 PM IST

1.आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी

बैंक केवल पैसे रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह पूरी आर्थिक व्यवस्था को संचालित करने वाली एक मजबूत संस्था है. आम आदमी से लेकर बड़े उद्योग तक, सभी बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर हैं. 

2.BANK का एक फुल फॉर्म भी होता है

अक्सर लोग बैंक शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि BANK का एक फुल फॉर्म भी होता है. दरअसल, BANK चार शब्दों से मिलकर बना है. 

  • B- Borrowing (उधार लेना)
  • A -  Accepting, (स्वीकार करना)
  • N- Negotiating,(विनिमय करना)
  • K- Keeping (सुरक्षित रखना)

3.शब्दों का अर्थ बैंक के मूल काम को दर्शाता है

इन चारों शब्दों का अर्थ बैंक के मूल काम को दर्शाता है. बैंक लोगों से पैसा स्वीकार करता है, जरूरतमंदों को उधार देता है, लेन-देन को आसान बनाता है और धन को सुरक्षित रखता है.

4.हिंदी में इसे 'अधिकोष' कहा जाता है

अगर बैंक के हिंदी नाम की बात करें, तो इसे 'अधिकोष' कहा जाता है. हालांकि आमतौर पर लोग इसे बैंक नाम से ही जानते और पहचानते हैं. आज के समय में बैंक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, डिजिटल ट्रांजैक्शन और इंश्योरेंस जैसी कई सेवाएं देता है. 
 

5.आर्थिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका

इसके अलावा बैंक छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और बिजनेस को वित्तीय सहायता देकर रोजगार और विकास को बढ़ावा देता है. यही वजह है कि बैंक को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जो आर्थिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 
 

