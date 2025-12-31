BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

एजुकेशन
राजा राम | Dec 31, 2025, 07:29 PM IST
1.आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी
बैंक केवल पैसे रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह पूरी आर्थिक व्यवस्था को संचालित करने वाली एक मजबूत संस्था है. आम आदमी से लेकर बड़े उद्योग तक, सभी बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर हैं.
2.BANK का एक फुल फॉर्म भी होता है
अक्सर लोग बैंक शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि BANK का एक फुल फॉर्म भी होता है. दरअसल, BANK चार शब्दों से मिलकर बना है.
3.शब्दों का अर्थ बैंक के मूल काम को दर्शाता है
इन चारों शब्दों का अर्थ बैंक के मूल काम को दर्शाता है. बैंक लोगों से पैसा स्वीकार करता है, जरूरतमंदों को उधार देता है, लेन-देन को आसान बनाता है और धन को सुरक्षित रखता है.
4.हिंदी में इसे 'अधिकोष' कहा जाता है
अगर बैंक के हिंदी नाम की बात करें, तो इसे 'अधिकोष' कहा जाता है. हालांकि आमतौर पर लोग इसे बैंक नाम से ही जानते और पहचानते हैं. आज के समय में बैंक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, डिजिटल ट्रांजैक्शन और इंश्योरेंस जैसी कई सेवाएं देता है.
5.आर्थिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका
इसके अलावा बैंक छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और बिजनेस को वित्तीय सहायता देकर रोजगार और विकास को बढ़ावा देता है. यही वजह है कि बैंक को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जो आर्थिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.