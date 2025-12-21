केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या अंतर है? जानें दोनों में से कौन सा है आपके बच्चे के लिए बेहतर

6 . प्रवेश प्रक्रिया का अंतर

इन दोनों विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया भी अलग-अलग है. केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश ऑनलाइन होता है और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है. उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर एक सूची जारी की जाती है. इसके विपरीत नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा आवश्यक है और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है. नवोदय विद्यालयों में शिक्षा, आवास और पुस्तकें लगभग पूरी तरह से निःशुल्क हैं, जिससे यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन जाता है.