FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CUET PG 2026: NTA ने सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को दी 4 शहर चुनने की इजाजत, जानें डिटेल्स

NTA ने सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को दी 4 शहर चुनने की इजाजत, जानें डिटेल्स

क्या अक्ल का दांत दे रहा बेहद दर्द? निकलवाने से पहले जान लें ऐसा करना है कब होता नुकसानदायक 

क्या अक्ल का दांत दे रहा बेहद दर्द? निकलवाने से पहले जान लें ऐसा करना है कब होता नुकसानदायक

Weak Eye Remedy: पॉल्यूशन से आंखों को हो रहा गंभीर नुकसान, जानिए कैसे जहरीली हवा में बचाएं अपनी आईज

पॉल्यूशन से आंखों को हो रहा गंभीर नुकसान, जानिए कैसे जहरीली हवा में बचाएं अपनी आईज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन सा देश बिस्कुट के आटे का मुद्रा के तौर पर करता है इस्तेमाल? जानें दुनिया की सबसे अनोखी करेंसी की कहानी

कौन सा देश बिस्कुट के आटे का मुद्रा के तौर पर करता है इस्तेमाल? जानें दुनिया की सबसे अनोखी करेंसी की कहानी

Year Ender 2025: किसी का हुआ तलाक, तो किसी की होते-होते रह गई शादी.. साल 2025 में इन सितारों का टूटा दिल

Year Ender 2025: किसी का हुआ तलाक, तो किसी की होते-होते रह गई शादी.. साल 2025 में इन सितारों का टूटा दिल

Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल

2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल

HomePhotos

एजुकेशन

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या अंतर है? जानें दोनों में से कौन सा है आपके बच्चे के लिए बेहतर

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को लेकर अक्सर अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है. दोनों ही विद्यालय उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क और वातावरण में कई अंतर हैं...

जया पाण्डेय | Dec 21, 2025, 11:06 AM IST

1.केंद्रीय विद्यालय Vs नवोदय विद्यालय

केंद्रीय विद्यालय Vs नवोदय विद्यालय
1

आज भी कई अभिभावक प्राइवेट स्कूलों को बेहतर मानते हैं लेकिन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दो सरकारी स्कूल हैं जहां एडमिशन पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. यहां शिक्षा का स्तर उत्कृष्ट है और फीस भी कम है. आज हम आपको दोनों स्कूलों के बीच का अंतर बताएंगे.

Advertisement

2.सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता
2

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों ही देश के टॉप सरकारी स्कूलों में गिने जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं. दोनों स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध हैं और इनमें प्रवेश पाना आसान नहीं है क्योंकि सीटों की संख्या सीमित है, जबकि आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है. इन स्कूलों में प्रवेश मिलने से अभिभावकों को निजी विद्यालयों से जुड़े कई अतिरिक्त खर्चों से बचत होती है क्योंकि यहां शिक्षा का स्तर अच्छा है और फीस कम है.

3.स्कूलों की संख्या और उपलब्धता

स्कूलों की संख्या और उपलब्धता
3

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में कई महत्वपूर्ण अंतर भी हैं. उदाहरण के लिए देशभर में केंद्रीय विद्यालय समिति(KVS) के स्कूलों की संख्या अधिक है जबकि नवोदय विद्यालय (NVS) के स्कूलों की संख्या कम है और उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है. कुछ केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी संचालित होती हैं जबकि नवोदय विद्यालय (NVS) के स्कूल केवल भारत में ही हैं.

4.फीस, प्राथमिकता और सुविधाएं

फीस, प्राथमिकता और सुविधाएं
4

केवीएस में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है लेकिन नवोदय में ऐसा कोई नियम नहीं है. केवीएस में ट्यूशन फीस कम है लेकिन यूनिफॉर्म, किताबें और परिवहन जैसे खर्चे बढ़ जाते हैं. नवोदय में अधिकांश चीजें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे शिक्षा की कुल लागत काफी कम हो जाती है.

TRENDING NOW

5.प्रतिस्पर्धा और आवासीय वातावरण

प्रतिस्पर्धा और आवासीय वातावरण
5

नवोदय विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा अधिक है और वातावरण भी अधिक प्रतिस्पर्धी माना जाता है जबकि केंद्रीय विद्यालयों में सीखने का माहौल थोड़ा अधिक आरामदायक है. इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में स्कूल का समय छह से सात घंटे का होता है, जबकि नवोदय पूरी तरह से आवासीय प्रणाली है जहां बच्चे 24/7 छात्रावासों में रहते हैं.

6.प्रवेश प्रक्रिया का अंतर

प्रवेश प्रक्रिया का अंतर
6

इन दोनों विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया भी अलग-अलग है. केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश ऑनलाइन होता है और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है. उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर एक सूची जारी की जाती है. इसके विपरीत नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा आवश्यक है और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है. नवोदय विद्यालयों में शिक्षा, आवास और पुस्तकें लगभग पूरी तरह से निःशुल्क हैं, जिससे यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन जाता है.

7.बच्चे के लिए सही विकल्प

बच्चे के लिए सही विकल्प
7

अगर बच्चे शहर में रहते हैं और रोज़ाना स्कूल आ-जा सकते हैं तो केंद्रीय विद्यालय बेहतर विकल्प है क्योंकि इसकी शाखाएं हर जगह हैं और फीस भी ज्यादा नहीं है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हॉस्टल में रहकर मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिले और वे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो नवोदय विद्यालय सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यहां शिक्षा, आवास और किताबें लगभग मुफ्त हैं. दोनों ही स्कूल अपने-अपने तरीके से बेहतरीन हैं इसलिए अपनी जरूरतों और बच्चे की सुविधा के आधार पर फैसला लेना सबसे अच्छा रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन सा देश बिस्कुट के आटे का मुद्रा के तौर पर करता है इस्तेमाल? जानें दुनिया की सबसे अनोखी करेंसी की कहानी
कौन सा देश बिस्कुट के आटे का मुद्रा के तौर पर करता है इस्तेमाल? जानें दुनिया की सबसे अनोखी करेंसी की कहानी
Year Ender 2025: किसी का हुआ तलाक, तो किसी की होते-होते रह गई शादी.. साल 2025 में इन सितारों का टूटा दिल
Year Ender 2025: किसी का हुआ तलाक, तो किसी की होते-होते रह गई शादी.. साल 2025 में इन सितारों का टूटा दिल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
एक T20I सीरीज के सभी मैचों में टॉस जीतने वाले 10 कप्तान, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
एक T20I सीरीज के सभी मैचों में टॉस जीतने वाले 10 कप्तान, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या अंतर है? जानें दोनों में से कौन सा है आपके बच्चे के लिए बेहतर
केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या अंतर है? जानें दोनों में से कौन सा है आपके बच्चे के लिए बेहतर
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी? 
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी?
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
MORE
Advertisement