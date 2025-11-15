खुफिया एजेंसियों के जासूस और स्लीपर सेल में क्या है अंतर?

एजुकेशन
राजा राम | Nov 15, 2025, 04:45 PM IST
1.सक्रिय रूप से काम करने वाले प्रशिक्षित एजेंट
खुफिया एजेंसियों के जासूस सक्रिय रूप से काम करने वाले प्रशिक्षित एजेंट होते हैं. वे सूचनाएं जुटाने, संगठनों में घुसपैठ करने और अपनी एजेंसी जैसे RAW, CIA, MI6 या ISI को लगातार रिपोर्ट देने का काम करते हैं. जासूसों का जीवन बेहद गतिशील होता है और वे हर पल निगरानी, विश्लेषण और संचार में लगे रहते हैं.
2.अप्रत्याशित समय पर ऑपरेशन को अंजाम देना होता है
इसके विपरीत, स्लीपर सेल निष्क्रिय इकाइयां होती हैं जो सालों तक सामान्य जीवन जीते हुए सोई रहती हैं. वे केवल तभी सक्रिय होती हैं जब उन्हें कोई विशिष्ट मिशन या निर्देश मिलता है. इनका मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित समय पर ऑपरेशन को अंजाम देना होता है.
3.गुप्त रूप से तैयार किया जाता है
जासूस अपनी संबंधित एजेंसियों द्वारा औपचारिक रूप से भर्ती किए जाते हैं. उन्हें जासूसी, कोड डिक्रिप्शन, भेस बदलने और गुप्त संचार के विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं. वहीं, स्लीपर सेल अक्सर गैर-सरकारी नेटवर्क से जुड़े होते हैं और उन्हें किसी देश में भेजे जाने से पहले गुप्त रूप से तैयार किया जाता है.
4.नियमित वेतन और भत्ते
वित्तीय रूप से भी दोनों में बड़ा फर्क है. जासूसों को अपनी एजेंसियों से नियमित वेतन और भत्ते मिलते हैं, जबकि स्लीपर सेल को केवल मिशन के समय एकमुश्त भुगतान या गुप्त फंड के माध्यम से सहायता दी जाती है.
5.बड़े अभियान को अंजाम
जहां जासूस लगातार सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, वहीं स्लीपर सेल सिर्फ एक आदेश की प्रतीक्षा में रहते हैं. किसी बड़े अभियान को अंजाम देने के लिए.
Disclaimer: यह खबर इंटरनेट पर मौजूद जानकारी पर आधारित है डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.