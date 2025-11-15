FacebookTwitterYoutubeInstagram
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट

रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट

कौन हैं संजय यादव? तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक, लालू परिवार में आपसी कलह के लिए बताये जा रहे जिम्मेदार

RCB Retain and Release List: आरसीबी ने इन 6 प्लेयर्स को दिखाया बाहर का रास्ता, देखें किन खिलाड़ियों को किया रिटेन

मोबाइल पर इन वॉलपेपर को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, आकर्षित होगा धन धान्य और समृद्धि

खुफिया एजेंसियों के जासूस और स्लीपर सेल में क्या है अंतर?

Photos

एजुकेशन

खुफिया एजेंसियों के जासूस और स्लीपर सेल में क्या है अंतर?

जासूसी की दुनिया हमेशा से रहस्य और रोमांच से भरी रही है.  जब भी गुप्त अभियानों की चर्चा होती है, तो 'जासूस' और 'स्लीपर सेल' जैसे शब्द अक्सर एक-दूसरे के पर्याय लगते हैं. लेकिन हकीकत में दोनों की भूमिका, प्रशिक्षण और काम करने का तरीका एक-दूसरे से काफी अलग होता है. 

राजा राम | Nov 15, 2025, 04:45 PM IST

1.सक्रिय रूप से काम करने वाले प्रशिक्षित एजेंट

सक्रिय रूप से काम करने वाले प्रशिक्षित एजेंट
1

खुफिया एजेंसियों के जासूस सक्रिय रूप से काम करने वाले प्रशिक्षित एजेंट होते हैं. वे सूचनाएं जुटाने, संगठनों में घुसपैठ करने और अपनी एजेंसी जैसे RAW, CIA, MI6 या ISI को लगातार रिपोर्ट देने का काम करते हैं. जासूसों का जीवन बेहद गतिशील होता है और वे हर पल निगरानी, विश्लेषण और संचार में लगे रहते हैं. 
 

2.अप्रत्याशित समय पर ऑपरेशन को अंजाम देना होता है

अप्रत्याशित समय पर ऑपरेशन को अंजाम देना होता है
2

इसके विपरीत, स्लीपर सेल निष्क्रिय इकाइयां होती हैं जो सालों तक सामान्य जीवन जीते हुए सोई रहती हैं. वे केवल तभी सक्रिय होती हैं जब उन्हें कोई विशिष्ट मिशन या निर्देश मिलता है. इनका मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित समय पर ऑपरेशन को अंजाम देना होता है. 
 

3.गुप्त रूप से तैयार किया जाता है

गुप्त रूप से तैयार किया जाता है
3

जासूस अपनी संबंधित एजेंसियों द्वारा औपचारिक रूप से भर्ती किए जाते हैं. उन्हें जासूसी, कोड डिक्रिप्शन, भेस बदलने और गुप्त संचार के विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं. वहीं, स्लीपर सेल अक्सर गैर-सरकारी नेटवर्क से जुड़े होते हैं और उन्हें किसी देश में भेजे जाने से पहले गुप्त रूप से तैयार किया जाता है. 

4.नियमित वेतन और भत्ते

नियमित वेतन और भत्ते
4

वित्तीय रूप से भी दोनों में बड़ा फर्क है. जासूसों को अपनी एजेंसियों से नियमित वेतन और भत्ते मिलते हैं, जबकि स्लीपर सेल को केवल मिशन के समय एकमुश्त भुगतान या गुप्त फंड के माध्यम से सहायता दी जाती है. 

5.बड़े अभियान को अंजाम

बड़े अभियान को अंजाम
5

जहां जासूस लगातार सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, वहीं स्लीपर सेल सिर्फ एक आदेश की प्रतीक्षा में रहते हैं. किसी बड़े अभियान को अंजाम देने के लिए. 

Disclaimer: यह खबर इंटरनेट पर मौजूद जानकारी पर आधारित है डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

