खुफिया एजेंसियों के जासूस और स्लीपर सेल में क्या है अंतर?

1 . सक्रिय रूप से काम करने वाले प्रशिक्षित एजेंट

खुफिया एजेंसियों के जासूस सक्रिय रूप से काम करने वाले प्रशिक्षित एजेंट होते हैं. वे सूचनाएं जुटाने, संगठनों में घुसपैठ करने और अपनी एजेंसी जैसे RAW, CIA, MI6 या ISI को लगातार रिपोर्ट देने का काम करते हैं. जासूसों का जीवन बेहद गतिशील होता है और वे हर पल निगरानी, विश्लेषण और संचार में लगे रहते हैं.

