Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track

एजुकेशन
Jaya Pandey | Aug 10, 2026, 04:22 PM IST
1.रेलवे के टर्मिनल और टर्मिनस में क्या है अंतर?
भारतीय रेलवे भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है. यह एशिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है और दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है. रेल मंत्रालय के मुताबिक भारत का रेलवे ट्रैक 1,37, 522 किलोमीटर तक फैला हुआ है जिससे हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. रेलवे से सफर करते वक्त कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं. इन्हीं में से एक टर्मिनल और टर्मिनस भी हैं.
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2.किस तरह के स्टेशन के लिए किया जाता है रेलवे टर्मिनस और टर्मिनल का इस्तेमाल?
आपने रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ देखा होगा कि दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल है जबकि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है. आपके दिमाग में यह बात जरूर आई होगी कि आखिर दोनों के बीच अंतर क्या है. कई बार हमें लगता है कि अलग-अलग नाम का मतलब अलग है लेकिन दरअसल उन शब्दों को एक ही मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है. टर्मिनल और टर्मिनस भी ऐसे ही शब्द हैं जिसका इस्तेमाल रेलवे अक्सर एक दूसरे की जगह पर करता है. दोनों का ही मतलब ऐसे स्टेशन से है जहां रेलवे का रूट सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि यहां से ट्रेनों का रूट शुरू या खत्म होता है.
3.किन भाषा से आए हैं टर्मिनल और टर्मिनस?
भारतीय रेलवे के टर्मिनल और टर्मिनस में कोई खास ऑपरेशनल अंतर नहीं है. दोनों का ही इस्तेमाल ऐसे रेलवे स्टेशन के लिए किया जाता है, जहां रेलवे का रूट शुरू या खत्म होता है. दोनों के बीच सिर्फ इतना ही अंतर है कि टर्मिनस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जबकि टर्मिनल शब्द आधुनिक इंग्लिश भाषा से लिया गया है.
4.आनंद विहार को आनंद विहार टर्मिनल क्यों कहा जाता है?
आनंद विहार टर्मिनल राजधानी दिल्ली की सबसे लंबी दूरी वाले रेलवे स्टेशनों में से एक है. इसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की भीड़ को कम करने के लिए विकसित किया गया था. हालांकि, आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली का वो स्टेशन है, जहां आने वाली कई ट्रेनें अपना सफर पूरा करती हैं और फिर यहीं से रवाना हो जाती हैं.
5. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को टर्मिनस क्यों कहा जाता है?
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पुराने नामकरण के हिसाब से ही चल रहा है. शुरुआत में इस रेलवे स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, बाद में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया. विक्टोरिया शब्द बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया लेकिन टर्मिनस शब्द बरकरार रहा. आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई के व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में से एक है और सेंट्रल रेलवे के मुख्यालय के तौर काम कर रहा है.
6.क्यों डेड एंड ट्रैक कहलाते हैं टर्मिनल और टर्मिनस?
टर्मिनल और टर्मिनस को डेड एंड ट्रैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन स्टेशनों पर आगे जाने के लिए कोई पटरी नहीं होती. यहां ट्रेनें जिस तरफ से एंट्री करती हैं. आगे के सफर के लिए भी उन्हें उसी दिशा में वापस मुड़ना पड़ता है.