Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track

2 . किस तरह के स्टेशन के लिए किया जाता है रेलवे टर्मिनस और टर्मिनल का इस्तेमाल?

2

आपने रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ देखा होगा कि दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल है जबकि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है. आपके दिमाग में यह बात जरूर आई होगी कि आखिर दोनों के बीच अंतर क्या है. कई बार हमें लगता है कि अलग-अलग नाम का मतलब अलग है लेकिन दरअसल उन शब्दों को एक ही मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है. टर्मिनल और टर्मिनस भी ऐसे ही शब्द हैं जिसका इस्तेमाल रेलवे अक्सर एक दूसरे की जगह पर करता है. दोनों का ही मतलब ऐसे स्टेशन से है जहां रेलवे का रूट सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि यहां से ट्रेनों का रूट शुरू या खत्म होता है.