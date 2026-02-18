Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी

3 . नेशनल हाईवे की खासियत

भारत में सैकड़ों राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई लाखों किलोमीटर में फैली है और यह लगातार बढ़ रही है. ये सड़कें दो लेन, चार लेन, छह लेन या उससे अधिक चौड़ी हो सकती हैं. सामान्यतः कारों के लिए अधिकतम गति सीमा लगभग 100 किमी/घंटा तक रखी जाती है, हालांकि यह सड़क की स्थिति और राज्य के नियमों के अनुसार बदल सकती है. भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लगभग 3,700 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करता है और उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ता है.