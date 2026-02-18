FacebookTwitterYoutubeInstagram
'मजबूर हूं, वतन नहीं आ सकता..' महाराष्ट्र की अदालत में माल्या ने ब्रिटेन के कानूनी दांवपेच का दिया हवाला

IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, PM को कहा थैंक यू

AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी

Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी

आपने अक्सर हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा और शायद इन पर सफर भी किया होगा, लेकिन बहुत से लोग इनके बीच का सही अंतर नहीं जानते. यहां जानें दोनों एक-दूसरे से कैसे अलग हैं...

जया पाण्डेय | Feb 18, 2026, 04:07 PM IST

1.हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच का अंतर

1

भारत का रोड नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्कों में गिना जाता है और देश के विकास, व्यापार तथा यात्रा में इसकी बड़ी भूमिका है. आपने अक्सर हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा और शायद इन पर सफर भी किया होगा, लेकिन बहुत से लोग इनके बीच का सही अंतर नहीं जानते. दोनों ही लंबी दूरी की यात्रा के लिए बनाई गई सड़कें हैं पर इनके निर्माण, डिजाइन, सुरक्षा व्यवस्था और गति नियम अलग होते हैं.

2.क्या होता है हाईवे?

2

हाईवे वे प्रमुख सड़कें होती हैं जो देश के बड़े शहरों, राज्यों की राजधानियों, औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों और सीमावर्ती इलाकों को जोड़ती हैं. भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और नीति निर्धारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन होता है और इनके विकास व प्रबंधन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. हाईवे पर आमतौर पर लोकल ट्रैफिक, बसें, ट्रक, बाइक और दूसरे वाहन सभी चल सकते हैं और रास्ते में कई जगह सीधे कट, चौराहे, गांवों के रास्ते और बाजार भी मिल सकते हैं.

3.नेशनल हाईवे की खासियत

3

भारत में सैकड़ों राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई लाखों किलोमीटर में फैली है और यह लगातार बढ़ रही है. ये सड़कें दो लेन, चार लेन, छह लेन या उससे अधिक चौड़ी हो सकती हैं. सामान्यतः कारों के लिए अधिकतम गति सीमा लगभग 100 किमी/घंटा तक रखी जाती है, हालांकि यह सड़क की स्थिति और राज्य के नियमों के अनुसार बदल सकती है. भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लगभग 3,700 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करता है और उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ता है.

4.क्या होता है एक्सप्रेसवे?

4

एक्सप्रेसवे आधुनिक और उच्च मानकों वाली सड़कें होती हैं जिन्हें विशेष रूप से तेज और सुरक्षित यात्रा के लिए डिजाइन किया जाता है. ये आमतौर पर छह या आठ लेन की चौड़ी सड़कें होती हैं और इनमें नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था होती है यानी वाहन केवल तय इंटरचेंज या टोल प्लाजा से ही अंदर या बाहर जा सकते हैं. बीच में छोटे कट, गांव के रास्ते या अचानक क्रॉसिंग नहीं होती इसलिए दुर्घटना का खतरा अपेक्षाकृत कम रहता है और यात्रा समय भी घटता है.

5.एक्सप्रेसवे की खासियत

5

एक्सप्रेसवे पर आम तौर पर सर्विस रोड, फ्लाईओवर, अंडरपास, मजबूत डिवाइडर, कैमरा आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग और इमरजेंसी सुविधाएं मौजूद रहती हैं. कई एक्सप्रेसवे पर कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किमी/घंटा तक तय की जाती है, जबकि सुरक्षा कारणों से कई नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और धीमे वाहन प्रतिबंधित रहते हैं. नियम तोड़ने पर भारी चालान या वाहन जब्ती भी हो सकती है. भारत के प्रमुख एक्सप्रेसवे में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे आधुनिक मार्ग शामिल हैं जिन्होंने लंबी दूरी की यात्रा को काफी तेज और सुगम बनाया है.

6.हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच का सबसे बड़ा अंतर

6

हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रवेश नियंत्रण, डिजाइन और यात्रा गति का होता है. हाईवे पर लोकल ट्रैफिक, कट और चौराहे अधिक मिलते हैं जिससे गति कम रखनी पड़ती है, जबकि एक्सप्रेसवे सीमित एंट्री-एग्जिट, चौड़ी लेन और बेहतर सुरक्षा ढांचे के कारण तेज तथा अधिक व्यवस्थित यात्रा के लिए बनाए जाते हैं. सरल शब्दों में कहें तो हाईवे देश को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें हैं, जबकि एक्सप्रेसवे तेज, नियंत्रित और आधुनिक लंबी दूरी के सफर के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए मार्ग होते हैं.

