सीयूईटी पीजी के लिए exams.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जनवरी तक करें अप्लाई

पाकिस्तान के खिलाफ फिर फुस्स हुए वैभव सूर्यवंशी, Mohammad Sayyam के सामने नहीं चल पाया जादुई बल्ला

जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?

Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम

कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?

Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता

Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम

क्या आपको भी लगता है कि शेफ और कुक एक ही होते हैं? इस आर्टिकल में जानें कि आखिर दोनों के बीच क्या अंतर होता है...

जया पाण्डेय | Dec 14, 2025, 01:10 PM IST

1.शेफ vs कुक

शेफ vs कुक
1

भोजन हमारे रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा है. यह न केवल शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व देता है, बल्कि स्वाद और अनुभव के लिए भी हम खाना पसंद करते हैं. कई बार हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं या बाहर जाकर पेशेवर शेफ के तैयार व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं.

2.कुक और शेफ क्या एक ही प्रोफेशन हैं?

कुक और शेफ क्या एक ही प्रोफेशन हैं?
2

कई लोग गलती से मान लेते हैं कि कुक और शेफ दोनों एक ही प्रोफेशन हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. दोनों भोजन तैयार करते हैं लेकिन उनके काम और जिम्मेदारियों में बड़ा अंतर होता है.

3.कौन होता है कुक?

कौन होता है कुक?
3

कुक वह व्यक्ति होता है जो घर, ढाबे, कैफे या किसी छोटे भोजनालय में भोजन तैयार करता है. कुक बनने के लिए आम तौर पर किसी औपचारिक प्रशिक्षण या विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं होती. उनका मुख्य काम रेसिपी के अनुसार भोजन को शीघ्र और कुशलता से तैयार करना होता है. कुक का काम आमतौर पर खाना बनाने पर केंद्रित होता है और उनका काम पेशेवर नेतृत्व या मेनू निर्माण तक सीमित नहीं होता.

4.कौन होता है शेफ?

कौन होता है शेफ?
4

शेफ एक पेशेवर पाक विशेषज्ञ होता है, जो आमतौर पर होटलों, बड़े रेस्तरां या प्रसिद्ध खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करता है. शेफ बनने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण या पेशेवर अनुभव की जरूरत होती है जैसे कि पाक कला स्कूल से प्रशिक्षण लेना या अनुभवी शेफ के अधीन काम करना.

5.खाना बनाने के अलावा शेफ के काम

खाना बनाने के अलावा शेफ के काम
5

शेफ का काम केवल खाना बनाने तक सीमित नहीं होता. उन्हें मेनू तैयार करना, नई रेसिपी विकसित करना, रसोई कर्मचारियों की टीम का नेतृत्व करना और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना भी आता है. उदाहरण के लिए एक फाइव‑स्टार होटल में कार्यरत एग्जीक्यूटिव शेफ की जिम्मेदारियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं.

6.शेफ और कुक का मुख्य अंतर

शेफ और कुक का मुख्य अंतर
6

हर शेफ कुक होता है, लेकिन हर कुक शेफ नहीं होता. दोनों ही भूमिकाओं में मेहनत लगती है, लेकिन शेफ बनने के लिए विशेष शिक्षा, निपुण कौशल और पेशेवर अनुभव की आवश्यकता होती है. अगर आप शेफ बनने का सपना देखते हैं तो सही प्रशिक्षण हासिल करें और अपने पाक कौशल को निखारें.

