Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम

3 . कौन होता है कुक?

कुक वह व्यक्ति होता है जो घर, ढाबे, कैफे या किसी छोटे भोजनालय में भोजन तैयार करता है. कुक बनने के लिए आम तौर पर किसी औपचारिक प्रशिक्षण या विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं होती. उनका मुख्य काम रेसिपी के अनुसार भोजन को शीघ्र और कुशलता से तैयार करना होता है. कुक का काम आमतौर पर खाना बनाने पर केंद्रित होता है और उनका काम पेशेवर नेतृत्व या मेनू निर्माण तक सीमित नहीं होता.