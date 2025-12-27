बांद्रा के इस 'अनाथालय' से सलमान खान और उनके भाईयों का क्या है कनेक्शन? जानें कैसे इसने संवारा भाईजान का जीवन

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 27, 2025, 01:39 PM IST
1.आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं सलमान खान
बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके का जश्न उनके फैंस अपने-अपने अंदाज में मना रहे हैं. कोई उनके नाम का केक काट रहा है तो कोई उनकी फिल्में देख रहा है. वहीं उनके बर्थडे से पहले मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक को रोशन किया गया और उनकी तस्वीर के साथ 'हैप्पी बर्थडे भाई' लिखा गया.
2.हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों से है सलमान खान का जुड़ाव
सलमान खान का अब तक का जीवन काफी दिलचस्प रहा है. वह बॉलीवुड के मशहूर स्क्रीन राइटर सलीम खान के बेटे हैं और मुस्लिम पिता व हिंदू मां के घर जन्म लेने की वजह से वह दोनों ही धर्मों का आदर करते हैं.
3.छोटे भाईयों संग बांद्रा के इस स्कूल में पढ़े हैं सलमान खान
सलमान खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सोहेल की तरह बांद्रा के सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल में छठी से लेकर बारहवीं तक की पढ़ाई की. दिलचस्प बात यह है कि मुंबई के जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, उसकी शुरुआत कभी एक अनाथालय के रूप में हुई थी.
4.बांद्रा के अनाथालय से सलमान खान का क्या है कनेक्शन?
बांद्रा के सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल की स्थापना साल 1863 में एक अनाथालय के रूप में हुई थी. बाद में इसे स्कूल में बदला गया और आज यह मुंबई के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है. इस स्कूल का संचालन सोसाइटी ऑफ जीसस (जेसुइट्स) के फादर और ब्रदर्स करते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध धार्मिक संस्था है.
5.महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है यह स्कूल
सेंट स्टैनिस्लास में शिक्षा SIPS ढांचे पर आधारित है, जो सामाजिक, बौद्धिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक, इन चार आयामों के आधार पर शिक्षा का वर्णन और एकीकरण करता है. यह स्कूल महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है.
6.इन दिग्गजों ने भी की है इस स्कूल से पढ़ाई
सिर्फ सलमान खान और उनके भाई ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के कई दिग्गजों ने भी इस स्कूल से पढ़ाई की है. इसके एल्युमनी में राजनेता प्रकाश यशवंत आंबेडकर, सिंगर शान और इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट लॉरेंस फ्रेडरिक परेरा जैसे नाम शामिल हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.