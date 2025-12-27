FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

कैबिनेट से बिना पूछे बदला गया मनरेगा का नाम, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना

कभी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर करते थे काम, अब बने एयरफोर्स अफसर, जानें भव्य शाह की सफलता की कहानी

कभी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर करते थे काम, अब बने एयरफोर्स अफसर, जानें भव्य शाह की सफलता की कहानी

सलमान खान के कहने पर जब मीका सिंह ने गाने से हटा दिया था कैटरीना का नाम, जानें पूरा माजरा

सलमान खान के कहने पर जब मीका सिंह ने गाने से हटा दिया था कैटरीना का नाम, जानें पूरा माजरा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं

भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड

सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड

HomePhotos

एजुकेशन

बांद्रा के इस 'अनाथालय' से सलमान खान और उनके भाईयों का क्या है कनेक्शन? जानें कैसे इसने संवारा भाईजान का जीवन

मुंबई के एक अनाथालय से सलमान खान और उनके दोनों छोटे भाईयों अरबाज और सोहेल खान का खास रिश्ता है और इस जगह ने उनके जीवन को बदलने में काफी अहम भूमिका निभाई है, समझें आखिर क्या है पूरा माजरा...

जया पाण्डेय | Dec 27, 2025, 01:39 PM IST

1.आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं सलमान खान

आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं सलमान खान
1

बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके का जश्न उनके फैंस अपने-अपने अंदाज में मना रहे हैं. कोई उनके नाम का केक काट रहा है तो कोई उनकी फिल्में देख रहा है. वहीं उनके बर्थडे से पहले मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक को रोशन किया गया और उनकी तस्वीर के साथ 'हैप्पी बर्थडे भाई' लिखा गया.

Advertisement

2.हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों से है सलमान खान का जुड़ाव

हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों से है सलमान खान का जुड़ाव
2

सलमान खान का अब तक का जीवन काफी दिलचस्प रहा है. वह बॉलीवुड के मशहूर स्क्रीन राइटर सलीम खान के बेटे हैं और मुस्लिम पिता व हिंदू मां के घर जन्म लेने की वजह से वह दोनों ही धर्मों का आदर करते हैं.

3.छोटे भाईयों संग बांद्रा के इस स्कूल में पढ़े हैं सलमान खान

छोटे भाईयों संग बांद्रा के इस स्कूल में पढ़े हैं सलमान खान
3

सलमान खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सोहेल की तरह बांद्रा के सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल में छठी से लेकर बारहवीं तक की पढ़ाई की. दिलचस्प बात यह है कि मुंबई के जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, उसकी शुरुआत कभी एक अनाथालय के रूप में हुई थी.

4.बांद्रा के अनाथालय से सलमान खान का क्या है कनेक्शन?

बांद्रा के अनाथालय से सलमान खान का क्या है कनेक्शन?
4

बांद्रा के सेंट स्टैनिस्लास हाई स्कूल की स्थापना साल 1863 में एक अनाथालय के रूप में हुई थी. बाद में इसे स्कूल में बदला गया और आज यह मुंबई के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है. इस स्कूल का संचालन सोसाइटी ऑफ जीसस (जेसुइट्स) के फादर और ब्रदर्स करते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध धार्मिक संस्था है.

TRENDING NOW

5.महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है यह स्कूल

महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है यह स्कूल
5

सेंट स्टैनिस्लास में शिक्षा SIPS ढांचे पर आधारित है, जो सामाजिक, बौद्धिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक, इन चार आयामों के आधार पर शिक्षा का वर्णन और एकीकरण करता है. यह स्कूल महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है.

6.इन दिग्गजों ने भी की है इस स्कूल से पढ़ाई

इन दिग्गजों ने भी की है इस स्कूल से पढ़ाई
6

सिर्फ सलमान खान और उनके भाई ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के कई दिग्गजों ने भी इस स्कूल से पढ़ाई की है. इसके एल्युमनी में राजनेता प्रकाश यशवंत आंबेडकर, सिंगर शान और इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट लॉरेंस फ्रेडरिक परेरा जैसे नाम शामिल हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड
सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
Salman Khan Love Life: ऐश्वर्या राय से पहले इस एक्ट्रेस के दीवाने थे सलमान, ब्रेकअप के बाद इन 5 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट
Salman Khan Love Life: ऐश्वर्या राय से पहले इस एक्ट्रेस के दीवाने थे सलमान, ब्रेकअप के बाद इन 5 हसीनाओं को कर चुके हैं डेट
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
MORE
Advertisement