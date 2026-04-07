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एक हवाई जहाज की उम्र कितनी होती है? आखिर रिटायर्ड प्लेन फिर जाते कहां हैं

आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि एक हवाई जहाज की उम्र कितनी होती है और रिटायर होने के बाद विमानों का क्या होता है? जानें ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब...

Jaya Pandey | Apr 07, 2026, 11:52 AM IST

1.विमान की सर्विस लाइफ कितनी होती है?

विमान की सर्विस लाइफ कितनी होती है?
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बचपन में हमने आसमान में हवाई जहाज को उड़ते देखा और बड़े होने पर खुद फ्लाइट से सफर भी किया. हर विमान की अपनी एक कहानी होती है. जैसे इंसानों की एक उम्र होती है, वैसे ही हर हवाई जहाज की भी एक सर्विस लाइफ होती है और एक समय के बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर रिटायर होने के बाद इन विमानों का क्या होता है.
(Image: AI Generated)

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2.कब रिटायर हो जाते हैं विमान?

कब रिटायर हो जाते हैं विमान?
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अक्सर लोगों को लगता है कि एयरलाइंस कंपनियां केवल बहुत पुराने विमानों को ही रिटायर करती हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. आमतौर पर पैसेंजर विमान लगभग 20 से 30 साल तक सेवा देते हैं, जबकि कार्गो विमान 30 से 40 साल या उससे अधिक समय तक उड़ सकते हैं. हालांकि किसी विमान को रिटायर करने का फैसला सिर्फ उसकी उम्र के आधार पर नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी तकनीकी स्थिति, मेंटेनेंस लागत और सुरक्षा मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है.
(Image: AI Generated)

3.एयरलाइंस के लिए फायदे का सौदा हैं आधुनिक विमान

एयरलाइंस के लिए फायदे का सौदा हैं आधुनिक विमान
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विमान को उड़ाना एयरलाइंस के लिए बेहद महंगा होता है. समय-समय पर इसकी गहन जांच और मरम्मत करनी पड़ती है. लगातार टेक-ऑफ और लैंडिंग, ऊंचाई पर केबिन प्रेशर में बदलाव और मौसम के असर से विमान के ढांचे पर धीरे-धीरे तनाव बढ़ता है. ऐसे में पुराने विमानों की मरम्मत और रखरखाव का खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है. इसके मुकाबले Boeing 787 Dreamliner और Airbus A350 जैसे आधुनिक विमान कम ईंधन खर्च करते हैं और ज्यादा कुशल होते हैं, जिससे एयरलाइंस को लंबे समय में फायदा होता है.
(Image: AI Generated)

4.उड़ने लायक होने के बावजूद क्यों रिटायर किए जाते हैं विमान?

उड़ने लायक होने के बावजूद क्यों रिटायर किए जाते हैं विमान?
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आज के यात्री भी ज्यादा आरामदायक यात्रा चाहते हैं. वे शांत केबिन, बेहतर सीटें, ज्यादा लेगरूम और आधुनिक एंटरटेनमेंट सिस्टम की उम्मीद करते हैं. पुराने विमान इन सुविधाओं में पीछे रह जाते हैं, इसलिए एयरलाइंस अपने बेड़े को समय-समय पर अपडेट करती रहती हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि विमान पूरी तरह से उड़ने लायक होता है, लेकिन फिर भी उसे नए मॉडल से बदल दिया जाता है.
(Image: AI Generated)

TRENDING NOW

5.हवाई जहाज के रिटायरमेंट का मतलब क्या है?

हवाई जहाज के रिटायरमेंट का मतलब क्या है?
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हवाई जहाज के रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं होता कि उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता है. आमतौर पर रिटायर होने के बाद विमान को Aircraft Boneyard में भेज दिया जाता है, जो खास तरह की स्टोरेज जगह होती है. यहां विमानों को सुरक्षित रखा जाता है और उनके उपयोगी हिस्सों जैसे इंजन, लैंडिंग गियर और एवियोनिक्स को निकालकर दूसरे विमानों में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है.
(Image: AI Generated)

6.विमानों का होता है फ्रेटर कन्वर्जन

विमानों का होता है फ्रेटर कन्वर्जन
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कई बार पुराने पैसेंजर विमानों को कार्गो विमान में बदल दिया जाता है, जिसे फ्रेटर कन्वर्जन कहा जाता है. इसके अलावा कुछ विमानों को छोटी एयरलाइंस को बेच दिया जाता है या लीज पर दिया जाता है, जिससे वे आगे भी उड़ान भरते रहते हैं. जो विमान बिल्कुल इस्तेमाल के लायक नहीं बचते, उन्हें अलग-अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाता है. इनमें इस्तेमाल होने वाली धातुएं जैसे एल्यूमीनियम और टाइटेनियम का 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा दोबारा रिसाइकिल किया जाता है.
(Image: AI Generated)

7.रिटायर्ड विमानों को मिलता है दिलचस्प रूप

रिटायर्ड विमानों को मिलता है दिलचस्प रूप
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दुनियाभर में और भारत में भी, कई रिटायर्ड विमानों को नए और दिलचस्प रूप दिए जाते हैं. कुछ को थीम वाले रेस्टोरेंट, कैफे या होटल में बदल दिया जाता है, जहां लोग विमान के अंदर बैठकर खाना खाने का अनोखा अनुभव लेते हैं. भारत में TU-142M Aircraft Museum एक ऐसा ही उदाहरण है, जहां लोग एक असली सैन्य विमान को करीब से देख सकते हैं. इसके अलावा कुछ विमान फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और एयर शो में भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वे रिटायर होने के बाद भी लोगों को आकर्षित करते रहते हैं.
(Image: AI Generated)

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