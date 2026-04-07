एक हवाई जहाज की उम्र कितनी होती है? आखिर रिटायर्ड प्लेन फिर जाते कहां हैं

7 . रिटायर्ड विमानों को मिलता है दिलचस्प रूप

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दुनियाभर में और भारत में भी, कई रिटायर्ड विमानों को नए और दिलचस्प रूप दिए जाते हैं. कुछ को थीम वाले रेस्टोरेंट, कैफे या होटल में बदल दिया जाता है, जहां लोग विमान के अंदर बैठकर खाना खाने का अनोखा अनुभव लेते हैं. भारत में TU-142M Aircraft Museum एक ऐसा ही उदाहरण है, जहां लोग एक असली सैन्य विमान को करीब से देख सकते हैं. इसके अलावा कुछ विमान फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और एयर शो में भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वे रिटायर होने के बाद भी लोगों को आकर्षित करते रहते हैं.

(Image: AI Generated)

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