एजुकेशन

क्या है 3 Day Rule जिसे फॉलो किया तो पक्का मिलेगी ड्रीम जॉब? करियर कोच की है ये फेवरेट सलाह

अगर आपको लगता है कि आप लगातार अपनी ड्रीम जॉब पाने से चूक जा रहे हैं तो आप 3 डे रूल को फॉलो कर सकते हैं. इस नियम की सलाह अधिकतर करियर कोच भी देते हैं, जानें क्या है ये फॉर्मूला...

जया पाण्डेय | Nov 21, 2025, 11:32 AM IST

1.3 डे रूल को फॉलो कर मिलेगी मनचाही जॉब

3 डे रूल को फॉलो कर मिलेगी मनचाही जॉब
1

आज का जॉब मार्केट काफी कॉम्पिटेटिव है जिसमें नौकरी पाने के लिए किसी शख्स को काफी पापड़ बेचने पड़ते हैं. लोगों को अपना रिज्यूमे बेस्ट बनाने के साथ इंटरव्यू के लिए भी खुद को तैयार रखना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी कॉरपोरेट में बढ़िया नौकरी पाना चाहते हैं तो आप 3 डे रूल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी सलाह अधिकतर करियर कोच देते हैं.

2.क्या है 3 डे रूल?

क्या है 3 डे रूल?
2

3 डे रूल दरअसल नौकरी के लिए अप्लाई करने या इंटरव्यू में शामिल होने और अपने करियर से जुड़ा कोई जरूरी ईमेल भेजने के बाद किया जाने वाला एक निर्धारित फ़ॉलो-अप है. इसका मूल विचार है कि हमेशा तीन दिनों के अंदर फॉलो-अप करना.

3.कैसे नौकरी दिलाने में मददगार है 3 डे रूल?

कैसे नौकरी दिलाने में मददगार है 3 डे रूल?
3

जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद ज्यादातर लोग लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं. वे सामने से यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर उनके एप्लीकेशन पर कंपनी ने क्या रुख अपनाया है? मैनेजर या एचआर के पास अक्सर सैकड़ों लोगों की प्रोफाइल होती है. 3 डे रूल आपको उनकी नजर में रखता है.

4.ऐसे रिक्रूटर की नजर में बने रहेंगे आप

ऐसे रिक्रूटर की नजर में बने रहेंगे आप
4

जब भी आप जॉब के लिए आवेदन करते हैं तो तीन दिन तक इंतजार करें और इसके बाद एक छोटा सा नोट लिखकर रिक्रूटर को आपके प्रोफाइल पर विचार करने के लिए थैंक यू लिखें और साथ ही अपने रोल के लिए बातचीत करने की इच्छा व्यक्त करें. इससे आप रिक्रूटर पर एक सकारात्मक छाप छोड़ पाएंगे.

5.तीन दिन के अंतराल पर भेजें थैंक्यू मेल

तीन दिन के अंतराल पर भेजें थैंक्यू मेल
5

इसके बाद इंटरव्यू के बाद भी तीन दिन की मोहलत का इस्तेमाल रिक्रूटर को एक गर्मजोशी भरा थैक्यू ईमेल भेजने में करें जिसमें आपकी मुख्य बातों के साथ-साथ आपके रोल में फिट होने का भी जिक्र हो.  छोटे अंतराल में मैसेज भेजने से आप खेल में बने रहते हैं और रिक्रूटर को याद दिलाते हैं कि आप उस नौकरी की परवाह करते हैं.

6.समय के अलावा ये बातें भी रखती है ड्रीम जॉब दिलाने में मायने

समय के अलावा ये बातें भी रखती है ड्रीम जॉब दिलाने में मायने
6

रिक्रूटर ऐसे लोगों को महत्व देते हैं जो जिम्मेदारी और पहल दिखाते हैं. 3 डे जजमेंट जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और स्पष्टता को दर्शाता है और ये गुण अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों में साफ दिखाई देते है. सिर्फ समय ही मायने नहीं रखता बल्कि निरंतरता और संचार भी मायने रखता है. 

