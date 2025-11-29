FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Success Story: हाउसवाइफ ने पति की मदद से खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस, टर्नओवर जानकर रह जाएंगे हैरान

Success Story: हाउसवाइफ ने पति की मदद से खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस, टर्नओवर जानकर रह जाएंगे हैरान

श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नई गाइडलाइन, मुखाग्नि देने से पहले करना होगा ID वेरिफिकेशन

श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नई गाइडलाइन, मुखाग्नि देने से पहले करना होगा ID वेरिफिकेशनv

अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब

आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब

Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश

Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश

कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी

कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी

HomePhotos

एजुकेशन

आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब

What Is Difference Between Photo and Image: 'फोटो' हमेशा किसी वास्तविक चीज की कैमरे से खींची गई तस्वीर होती है, लेकिन 'इमेज' इससे काफी अलग होता है. चलिए हम आपको इस लेख में PHOTO और IMAGE के बीच के अंतर के बारे में जान लेते हैं...

Pragya Bharti | Nov 29, 2025, 01:10 PM IST

1.What is Difference Between Photo and Image

What is Difference Between Photo and Image
1

हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर फोटो और इमेज शब्दों का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह कर देते हैं, जिससे इनके सही और तकनीकी अर्थ में भ्रम पैदा होता है. हालांकि, इन दोनों शब्दों के बीच एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है. आइए समझते हैं कि 'फोटो' और 'इमेज' में क्या मूल अंतर है?

Advertisement

2.फोटो का क्या मतलब है?

फोटो का क्या मतलब है?
2

'फोटो' शब्द फोटोग्राफ का संक्षिप्त रूप है. यह एक विशिष्ट प्रकार की दृश्य प्रस्तुति को संदर्भित करता है. फोटो हमेशा वास्तविक चीजों या दृश्यों की तस्वीर होती है. यह एक प्रमाण है कि रिकॉर्ड की गई चीज़ वास्तव में मौजूद थी. फोटो खींचने की प्रक्रिया में प्रकाश का उपयोग होता है.

3.तकनीकी रूप से फोटोग्राफ

तकनीकी रूप से फोटोग्राफ
3

फोटो केवल वही दृश्य सामग्री होती है, जिसे किसी कैमरे या ऑप्टिकल उपकरण का उपयोग करके प्रकाश की मदद से किसी संवेदनशील सतह (जैसे डिजिटल सेंसर या फिल्म) पर रिकॉर्ड किया जाता है.

4.इमेज किसे कहते हैं?

इमेज किसे कहते हैं?
4

इसके विपरीत, 'इमेज' एक व्यापक और सामान्य शब्द है. इमेज का अर्थ है किसी चीज़ का दृश्य प्रतिनिधित्व या प्रतिकृति.

TRENDING NOW

5.इमेज में क्या-क्या होता है?

इमेज में क्या-क्या होता है?
5

इमेज में केवल कैमरे से खींची गई तस्वीरें ही नहीं आतीं. इसमें हाथ से बनाई गई कलाकृतियां, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, या स्केच; कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए गए ग्राफ़िक्स, 3D मॉडल; और यहां तक कि एक्स-रे भी शामिल होते हैं.

6. फोटो और इमेज क्या फर्क है?

फोटो और इमेज क्या फर्क है?
6

सबसे सरल भाषा में, हर फोटो एक इमेज होती है, लेकिन हर इमेज एक फोटो नहीं होती है. फोटो एक विशिष्ट विधि (कैमरे द्वारा प्रकाश रिकॉर्ड करना) से बनाई जाती है, जबकि इमेज किसी भी विधि (हाथ से बनाना, कंप्यूटर से बनाना, फोटो खींचना) से बन सकती है.

7.रियल और काल्पनिक इमेज

रियल और काल्पनिक इमेज
7

फोटो हमेशा किसी वास्तविक विषय पर आधारित होती है (जिसे खींचा गया हो), जबकि इमेज वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक (जैसे कार्टून या फंतासी कलाकृति) भी हो सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब
आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब
Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश
Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश
कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी
कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी
एक छोटे से पिज्जा स्टोर से खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जानिए क्या है Domino's की सफलता के पीछे की कहानी
एक छोटे से पिज्जा स्टोर से खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जानिए क्या है Domino's की सफलता के पीछे की कहानी
भारत के किस राज्य में है 'आंसुओं की झील'? यहां है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क
भारत के किस राज्य में है 'आंसुओं की झील'? यहां है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
MORE
Advertisement