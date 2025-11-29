आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब

1 . What is Difference Between Photo and Image

हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर फोटो और इमेज शब्दों का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह कर देते हैं, जिससे इनके सही और तकनीकी अर्थ में भ्रम पैदा होता है. हालांकि, इन दोनों शब्दों के बीच एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है. आइए समझते हैं कि 'फोटो' और 'इमेज' में क्या मूल अंतर है?