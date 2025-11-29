आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब

एजुकेशन
Pragya Bharti | Nov 29, 2025, 01:10 PM IST
1.What is Difference Between Photo and Image
हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर फोटो और इमेज शब्दों का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह कर देते हैं, जिससे इनके सही और तकनीकी अर्थ में भ्रम पैदा होता है. हालांकि, इन दोनों शब्दों के बीच एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है. आइए समझते हैं कि 'फोटो' और 'इमेज' में क्या मूल अंतर है?
2.फोटो का क्या मतलब है?
'फोटो' शब्द फोटोग्राफ का संक्षिप्त रूप है. यह एक विशिष्ट प्रकार की दृश्य प्रस्तुति को संदर्भित करता है. फोटो हमेशा वास्तविक चीजों या दृश्यों की तस्वीर होती है. यह एक प्रमाण है कि रिकॉर्ड की गई चीज़ वास्तव में मौजूद थी. फोटो खींचने की प्रक्रिया में प्रकाश का उपयोग होता है.
3.तकनीकी रूप से फोटोग्राफ
फोटो केवल वही दृश्य सामग्री होती है, जिसे किसी कैमरे या ऑप्टिकल उपकरण का उपयोग करके प्रकाश की मदद से किसी संवेदनशील सतह (जैसे डिजिटल सेंसर या फिल्म) पर रिकॉर्ड किया जाता है.
4.इमेज किसे कहते हैं?
इसके विपरीत, 'इमेज' एक व्यापक और सामान्य शब्द है. इमेज का अर्थ है किसी चीज़ का दृश्य प्रतिनिधित्व या प्रतिकृति.
5.इमेज में क्या-क्या होता है?
इमेज में केवल कैमरे से खींची गई तस्वीरें ही नहीं आतीं. इसमें हाथ से बनाई गई कलाकृतियां, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, या स्केच; कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए गए ग्राफ़िक्स, 3D मॉडल; और यहां तक कि एक्स-रे भी शामिल होते हैं.
6. फोटो और इमेज क्या फर्क है?
सबसे सरल भाषा में, हर फोटो एक इमेज होती है, लेकिन हर इमेज एक फोटो नहीं होती है. फोटो एक विशिष्ट विधि (कैमरे द्वारा प्रकाश रिकॉर्ड करना) से बनाई जाती है, जबकि इमेज किसी भी विधि (हाथ से बनाना, कंप्यूटर से बनाना, फोटो खींचना) से बन सकती है.
7.रियल और काल्पनिक इमेज
फोटो हमेशा किसी वास्तविक विषय पर आधारित होती है (जिसे खींचा गया हो), जबकि इमेज वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक (जैसे कार्टून या फंतासी कलाकृति) भी हो सकती है.
