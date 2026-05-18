सड़क पर दिखने वाली अलग-अलग रंग की नंबर प्लेटों का मतलब क्या है? जानें किस काम आती है कौन-सी गाड़ी

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 18, 2026, 03:38 PM IST
1.अलग-अलग रंग की नंबर प्लेटों का मतलब क्या है?
सड़कों पर निकलते हुए आपने पाया होगा कि गाड़ियों में अलग-अलग तरह की नंबर प्लेटें हैं. किसी गाड़ी पर सफेद तो किसी पर पीले रंग की नंबर प्लेट दिखाई देती है. अगर आप इसे एक सामान्य बात समझते हैं तो आप गलती कर रहे हैं. दरअसल किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि वह प्राइवेट है, कॉमर्शियल है, इलेक्ट्रिक है, सरकारी है या किसी विदेशी दूतावास की गाड़ी है.
(Image: AI Generated)
2.सफेद रंग के नंबर प्लेट का मतलब
गाड़ियों पर सबसे आम नंबर प्लेट सफेद रंग की होती है, जिसपर काले अक्षर से लिखा होता है. ऐसी गाड़ियां प्राइवेट या नॉन-कॉमर्शियल होती हैं. कार, बाइक और निजी इस्तेमाल में आने वाली SUV जैसी गाड़ियां भी इसी नंबर प्लेट के साथ दिखाई देती हैं. ऐसे वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल कामों के लिए किया जाता है. इसे कॉमर्शियल तौर पर किराए पर नहीं चलाया जा सकता.
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3.पीली नंबर प्लेट का मतलब
अगर किसी वाहन पर पीली नंबर प्लेट और उस पर काले अक्षर लिखे हों तो इसका मतलब है कि वह गाड़ी कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए है. बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रक और माल ढोने वाले वाहनों के नंबर प्लेट ऐसे ही होते हैं. निर्माण के कामों में लगे भारी वाहन जैसे क्रेन, कंक्रीट मिक्सर और खुदाई मशीनें भी इसी तरह की नंबर प्लेट का इस्तेमाल करती हैं.
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4.हरी नंबर प्लेट का मतलब
गाड़ी की हरे रंग की नंबर प्लेट इसके इलेक्ट्रिक वाहन होने का इशारा करती है. अगर हरी प्लेट पर सफेद अक्षर लिखे हों तो इसका मतलब है कि वह प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल है. वहीं अगर हरी प्लेट पर पीले अक्षरों में लिखा है तो वह कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल है. इलेक्ट्रिक टैक्सी या ई-बसों में ऐसा नंबर प्लेट दिखाई देता है.
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5.काले रंग की नंबर प्लेट का मतलब
कई बार आपने काले रंग की नंबर प्लेट पर पीले अक्षर लिखे देखे होंगे. यह प्लेट आमतौर पर सेल्फ ड्रिवेन रेंटल व्हीकल पर इस्तेमाल होती है. ये वो गाड़ियां है जिन्हें किराए पर लिया जा सकता है लेकिन इन्हें चलाने के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होती. सेल्फ ड्रिवेन कार रेंटल सर्विस की गाड़ियां इस कैटिगरी में आती हैं.
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6.लाल रंग की नंबर प्लेट का मतलब
अगर किसी वाहन पर लाल रंग की नंबर प्लेट दिखाई दे तो उसका मतलब भी खास होता है. पहले लाल रंग की सफेद अक्षरों वाली प्लेटें नई गाड़ियों के अस्थायी रजिस्ट्रेशन या टेस्टिंग व्हीकल से जुड़ी होती थीं, लेकिन अब भारत में अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर-इशूड टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल होता है. पूरी तरह से लाल नंबर प्लेट भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों से जुड़े वाहनों के लिए होते हैं.
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7.नीले रंग की नंबर प्लेट का मतलब
नीले रंग की सफेद अक्षरों वाली नंबर प्लेट राजनयिकों की डिप्लोमैटिक व्हीकल होती हैं. ऐसी प्लेटें विदेशी दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े अधिकारियों के वाहनों पर लगाई जाती हैं. इन नंबर प्लेटों में खास कोड होते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि वाहन किस देश के मिशन या अधिकारी से जुड़ा है.
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8.इंडियन आर्म्ड फोर्स वाहनों का नंबर प्लेट
इंडियन आर्म्ड फोर्स के वाहनों की नंबर प्लेट आम नंबर प्लेटों से अलग होती है. यह काली या गहरे हरे रंग होती है और इसपर नंबर खास फॉर्मेट में लिखे होते हैं. प्लेट की शुरुआत में ऊपर की ओर इशारा करता हुआ ऐरो (↑) जैसा चिन्ह दिखे तो ऐसी गाड़ियां आर्मी से जुड़ी होती हैं. यह सिस्टम भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वाहनों की पहचान के लिए इस्तेमाल में आती हैं. सैन्य वाहनों की पहचान खासतौर से उनके कोड और चिन्हों से की जाती है.
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9.BH सीरीज की नंबर का मतलब
भारत में कुछ और खास नंबर प्लेटें भी होती हैं. केंद्र या राज्य सरकार के कुछ ऑफिशियल व्हीकल पर खास पहचान चिन्ह हो सकते हैं. नई BH सीरीज नंबर प्लेट उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनकी नौकरी के कारण अलग-अलग राज्यों में बार-बार ट्रांसफर होता है. ऐसे में हमें यह समझना चाहिए कि नंबर प्लेट सिर्फ वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं होता बल्कि यह गाड़ी की पहचान, इस्तेमाल और उसकी कैटिगरी के बारे में अहम जानकारी भी देता है.
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