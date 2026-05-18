सड़क पर दिखने वाली अलग-अलग रंग की नंबर प्लेटों का मतलब क्या है? जानें किस काम आती है कौन-सी गाड़ी

9 . BH सीरीज की नंबर का मतलब

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भारत में कुछ और खास नंबर प्लेटें भी होती हैं. केंद्र या राज्य सरकार के कुछ ऑफिशियल व्हीकल पर खास पहचान चिन्ह हो सकते हैं. नई BH सीरीज नंबर प्लेट उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनकी नौकरी के कारण अलग-अलग राज्यों में बार-बार ट्रांसफर होता है. ऐसे में हमें यह समझना चाहिए कि नंबर प्लेट सिर्फ वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं होता बल्कि यह गाड़ी की पहचान, इस्तेमाल और उसकी कैटिगरी के बारे में अहम जानकारी भी देता है.

(Image: AI Generated)



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