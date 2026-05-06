Indian Railways के अलग-अलग रंग के कोचों का क्या मतलब है? समझें दुनिया भर की ट्रेनों का कलर कोड

7 . समय के साथ बदलते रहे हैं ट्रेनों के रंग

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रेलवे के रंग समय के साथ बदलते भी रहे हैं और इसने विकास की कहानी को बयां किया है. भारत में पहले अधिकतर ट्रेनें गहरे मैरून रंग की होती थीं, लेकिन बाद में नीला रंग आम हो गया. अब लाल LHB कोच और सफेद आधुनिक ट्रेनें यह दिखाती हैं कि रेलवे तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है. इसके अलावा कोच पर बनी धारियां और निशान भी जानकारी देते हैं. जैसे पीली धारियां दिव्यांग यात्रियों के लिए बने कोच का संकेत देते हैं. कुछ खास निशान अनरिजर्व्ड डिब्बों की पहचान में मदद करते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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