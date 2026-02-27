किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

4 . NCERT डायरेक्टर बनने से पहले इस यूनिवर्सिटी के थे प्रोफेसर

एनसीईआरटी में नियुक्ति से पहले वे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे. उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और अकादमिक दोनों जिम्मेदारियां निभाईं और शोध व अध्यापन में सक्रिय भूमिका निभाई. वे शिमला की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में विजिटिंग फेलो भी रहे हैं, जो देश का एक जाना-माना रिसर्च इंस्टीट्यूट है. इसके अलावा उन्हें पंजाब कला साहित्य अकादमी से सम्मानित भी किया जा चुका है, जो उनके साहित्यिक और शैक्षणिक योगदान को दर्शाता है.

(Photo: NCERT Facebook)