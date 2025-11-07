नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स

2 . BHU से किया है ग्रेजुएशन

2

अदिति मिश्रा वाराणसी की रहने वाली हैं. न्याय के लिए अपनी अथक लड़ाई के लिए जानी जाने वाली अदिति ने बिहार में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में ग्रेजुएशन किया. आंदोलनों में उनकी सक्रियता 2017 में शुरू हुई जब उन्होंने बीएचयू में गर्ल्स हॉस्टल कर्फ्यू के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया और रात 8 बजे के बाद लड़कियों के बाहर जाने पर रोक लगाने वाले नियम हटाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को मजबूर कर दिया.