CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 01, 2025, 11:33 AM IST
1.कौन हैं सीआईएसएफ के नए बॉस?
सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रवीर रंजन ने CISF के डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण कर लिया है. आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने किस स्कूल-कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की है और उनका पुलिस सेवा का अबतक का करियर कैसा रहा है?
2.1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीर रंजन
प्रवीर रंजन एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेश) के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल बनने से पहले सीआईएसएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे. वह 31 जुलाई 2029 तक CISF के डायरेक्टर जनरल के पद पर बने रहेंगे.
3.सख्त प्रशासक के रूप में मशहूर हैं आईपीएस प्रवीर रंजन
IPS प्रवीर रंजन की एक मजबूत, सिद्धांतवादी और सख्त प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठा है. उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं में निर्णायक भूमिका निभाई. उनमें उल्लेखनीय विशेषज्ञता, विनम्रता और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है.
4.काफी मजबूत है आईपीएस प्रवीर रंजन का एजुकेशन बैकग्राउंड
उनका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है. आईपीएस प्रवीर रंजन ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की भी कई टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में बीए और एमए किया है. इसके अलावा उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पुलिस मैनेजमेंट में भी पोस्टग्रेजुएशन किया है.
5.इन टॉप के विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है पढ़ाई
इतना ही नहीं उन्होंने दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलएम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस की डिग्रियां हासिल की हैं.
6.अबतक किन बड़ों पदों पर सेवाएं दे चुके हैं आईपीएस प्रवीर रंजन?
वह साल 1993 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करके भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए. इसके बाद अगस्त 2021 से मार्च 2025 चंडीगढ़ पुलिस के डायरेक्टर जनरल और अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक सीआईएसएफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
7.CISF को नए युग में ले जाने को तैयार हैं आईपीएस प्रवीर रंजन
पुलिस आधुनिकीकरण और सामुदायिक पुलिसिंग में आईपीएस प्रवीर रंजन का विशाल अनुभव, उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ मिलकर उन्हें सीआईएसएफ को दक्षता और प्रभावशीलता के एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार करता है.
