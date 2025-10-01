FacebookTwitterYoutubeInstagram
विजयादशमी पर कर दिया इन चीजों का दान तो कभी नहीं होगी धन की कमी, घर में आएगी सुख समृद्धि

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग

फिल्म इंडस्ट्री पर ट्रंप का 100% टैरिफ, टॉलीवुड से बॉलीवुड तक मचा हड़कंप! जानें कितना होगा नुकसान?

अमेरिका में फिर मंडराया शटडाउन का खतरा, सरकारी कामकाज पर हो सकता है बड़ा असर, जानें क्या है पूरा मामला

Air Pollution: हवा में बढ़ने लगा जहर, एक्सपर्ट ने बताए 'दमघोटू' प्रदूषण से बचने के 3 तरीके

CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर, ये बैंक कर सकते हैं आपकी मदद, सस्ते होम लोन के साथ समझें EMI का गणित

Dussehra 2025: रावण दहन की लकड़ी या राख लेने के लिए क्यों दौड़ते हैं लोग, जानें घर लाने के पीछे की पौराणिक कथा और महत्व

ढोल बजा, मेहंदी रची! ब्रेकअप के बाद गुपचुप शादी कर रहीं ये टीवी एक्ट्रेस? देखें फोटोज

RGPV Diploma Result 2025: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जारी किए डिप्लोमा के नतीजे, ऐसे करें चेक

विजयादशमी पर कर दिया इन चीजों का दान तो कभी नहीं होगी धन की कमी, घर में आएगी सुख समृद्धि

विजयादशमी पर कर दिया इन चीजों का दान तो कभी नहीं होगी धन की कमी, घर में आएगी सुख समृद्धि

फिल्म इंडस्ट्री पर ट्रंप का 100% टैरिफ, टॉलीवुड से बॉलीवुड तक मचा हड़कंप! जानें कितना होगा नुकसान?

फिल्म इंडस्ट्री पर ट्रंप का 100% टैरिफ, टॉलीवुड से बॉलीवुड तक मचा हड़कंप! जानें कितना होगा नुकसान?

अमेरिका में फिर मंडराया शटडाउन का खतरा, सरकारी कामकाज पर हो सकता है बड़ा असर, जानें क्या है पूरा मामला

अमेरिका में फिर मंडराया शटडाउन का खतरा, सरकारी कामकाज पर हो सकता है बड़ा असर, जानें क्या है पूरा मामला

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग

CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर, ये बैंक कर सकते हैं आपकी मदद, सस्ते होम लोन के साथ समझें EMI का गणित

बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर, ये बैंक कर सकते हैं आपकी मदद, सस्ते होम लोन के साथ समझें EMI का गणित

CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

आज हम आपको बताएंगे कि CISF के नए डायरेक्टर जनरल आईपीएस अधिकारी प्रवीर रंजन ने किस स्कूल-कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की है और उनका पुलिस सेवा का अबतक का करियर कैसा रहा है?

जया पाण्डेय | Oct 01, 2025, 11:33 AM IST

1.कौन हैं सीआईएसएफ के नए बॉस?

कौन हैं सीआईएसएफ के नए बॉस?
1

सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रवीर रंजन ने CISF के डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण कर लिया है. आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने किस स्कूल-कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की है और उनका पुलिस सेवा का अबतक का करियर कैसा रहा है?

2.1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीर रंजन

1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीर रंजन
2

प्रवीर रंजन एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेश) के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल बनने से पहले सीआईएसएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे. वह 31 जुलाई 2029 तक  CISF के डायरेक्टर जनरल के पद पर बने रहेंगे.

3.सख्त प्रशासक के रूप में मशहूर हैं आईपीएस प्रवीर रंजन

सख्त प्रशासक के रूप में मशहूर हैं आईपीएस प्रवीर रंजन
3

IPS प्रवीर रंजन की एक मजबूत, सिद्धांतवादी और सख्त प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठा है. उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं में निर्णायक भूमिका निभाई. उनमें उल्लेखनीय विशेषज्ञता, विनम्रता और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है.

4.काफी मजबूत है आईपीएस प्रवीर रंजन का एजुकेशन बैकग्राउंड

काफी मजबूत है आईपीएस प्रवीर रंजन का एजुकेशन बैकग्राउंड
4

उनका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है. आईपीएस प्रवीर रंजन ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की भी कई टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में बीए और एमए किया है. इसके अलावा उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पुलिस मैनेजमेंट में भी पोस्टग्रेजुएशन किया है.

5.इन टॉप के विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है पढ़ाई

इन टॉप के विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है पढ़ाई
5

इतना ही नहीं उन्होंने दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलएम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस की डिग्रियां हासिल की हैं.

6.अबतक किन बड़ों पदों पर सेवाएं दे चुके हैं आईपीएस प्रवीर रंजन?

अबतक किन बड़ों पदों पर सेवाएं दे चुके हैं आईपीएस प्रवीर रंजन?
6

वह साल 1993 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करके भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए. इसके बाद अगस्त 2021 से मार्च 2025 चंडीगढ़ पुलिस के डायरेक्टर जनरल और अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक सीआईएसएफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

7.CISF को नए युग में ले जाने को तैयार हैं आईपीएस प्रवीर रंजन

CISF को नए युग में ले जाने को तैयार हैं आईपीएस प्रवीर रंजन
7

पुलिस आधुनिकीकरण और सामुदायिक पुलिसिंग में आईपीएस प्रवीर रंजन का विशाल अनुभव, उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ मिलकर उन्हें सीआईएसएफ को दक्षता और प्रभावशीलता के एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

