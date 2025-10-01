CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

6 . अबतक किन बड़ों पदों पर सेवाएं दे चुके हैं आईपीएस प्रवीर रंजन?

वह साल 1993 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करके भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए. इसके बाद अगस्त 2021 से मार्च 2025 चंडीगढ़ पुलिस के डायरेक्टर जनरल और अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक सीआईएसएफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.