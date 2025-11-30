पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

3 . पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे क्रिकेटर्स में से एक हैं इमरान खान

3

इमरान खान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई लाहौर के एचिसन कॉलेज और कैथेड्रल स्कूल और फिर वॉर्सेस्टर के रॉयल ग्रामर स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने साल 1972 में ऑक्सफ़ोर्ड के केबल कॉलेज में एडमिशन लिया और 1975 में फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी में ग्रेजुएशन किया.