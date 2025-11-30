पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 30, 2025, 02:07 PM IST
1.कितने पढ़े-लिखे हैं इमरान खान?
पाकिस्तान के पूर्व पीएम अपनी सेहत की खबरों को लेकर आजकल चर्चा में आ गए हैं. इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. तोशाखाना केस में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा कई दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों में भी वह सजायाफ्ता हैं. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पूर्व क्रिकेटर और पीएम इमरान खान कितना पढ़े-लिखे हैं.
2.पश्तून परिवार में हुआ था इमरान खान का जन्म
इमरान अहमद खान नियाज़ी का जन्म 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर के मियांवाली में एक पश्तून परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम इकरामुल्लाह खान नियाज़ी और माता का नाम शौकत खानम था. इमरान खान इस दंपति के इकलौते बेटे थे और उनकी चार बहनें हैं.
3.पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे क्रिकेटर्स में से एक हैं इमरान खान
इमरान खान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई लाहौर के एचिसन कॉलेज और कैथेड्रल स्कूल और फिर वॉर्सेस्टर के रॉयल ग्रामर स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने साल 1972 में ऑक्सफ़ोर्ड के केबल कॉलेज में एडमिशन लिया और 1975 में फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी में ग्रेजुएशन किया.
4.13 साल की उम्र से क्रिकेट खेलने लगे थे इमरान खान
इमरान खान ने 13 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह साल 1976 में पाकिस्तान वापस लौट आए और नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल होकर अपने मुल्क के लिए खेलने लगे.
5.इमरान खान का आखिरी क्रिकेट मैच
इमरान खान ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 1992 में श्रीलंका के खिलाफ फैसलाबाद में खेला था. 1992 के विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मेलबरन में पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया.
6.क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इमरान खान ने किया ये काम
क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ने विभिन्न समाचार पत्रों जैसे गार्जियन, द इंडिपेंडेंट, टेलीग्राफ आदि के लिए कई विचार लेख लिखे. वह कई एशियाई और ब्रिटिश खेल नेटवर्कों जैसे बीबीसी उर्दू, टेन स्पोर्ट्स आदि पर क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में भी कई बार दिखाई दिए.
7.जब इमरान खान बने थे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति
23 नवंबर 2005 को उन्हें ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति नियुक्त किया गया. हालांकि 26 फरवरी 2014 को यूनिवर्सिटी ने इमरान खान को कुलाधिपति पद से हटाने का प्रस्ताव रखा क्योंकि 2010 से वे हर दीक्षांत समारोह में अनुपस्थित रहे थे. बाद में नवंबर 2014 में उन्होंने अपनी बढ़ती राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए कुलाधिपति पद से इस्तीफा दे दिया.
8.इमरान खान का राजनीतिक सफर
25 अप्रैल 1996 को इमरान खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की स्थापना की और 1997 के पाकिस्तानी आम चुनाव में पीटीआई के उम्मीदवार के रूप में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सीट के लिए चुनाव लड़ा. यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई.
