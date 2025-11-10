गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 10, 2025, 04:15 PM IST
1.कितने पढ़े-लिखे हैं गौरव खन्ना?
'बिग बॉस 19 'ने छोटे पर्दे पर धूम मचाई हुई है. हर दिन यह गेम नया रुख ले रहा है और दर्शक भी इस शो का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. इस शो के कंटेंस्टेंट गौरव खन्ना भी काफी चर्चा में बने हुए हैं और उनके फैंस उन्हें इस बार का सीजन जीतते हुए देखना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि वह कितना पढ़े लिखे हैं.
2.मुंबई से की है MBA की पढ़ाई
गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1981 को हुआ था. वह भारतीय टीवी एक्टर और मॉडल हैं. अगर स्कूलिंग की बात की जाए तो उन्होंने कानपुर के सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने मुंबई से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री यानी एमबीए पूरा किया.
3.एक्टर बनने से पहले आईटी फर्म में किया काम
एक्टर के तौर पर करियर बनाने से पहले उन्होंने लगभग एक साल तक एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया. उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी में विज्ञापनों से शुरू की. इसके बाद साल 2006 में उन्हें भाभी नाम के शो में भुवन सरीन के किरदार से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू का मौका मिला.
4.इन टीवी शो ने गौरव खन्ना को घर-घर दिलाई पहचान
सीआईडी, तेरे बिन और जीवन साथी जैसे टीवी सीरियल्स ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. कुसुम, मेरी डोली तेरे अंगना, अर्धांगिनी-जीवन साथी, लव ने मिला दी जोड़ी, चंद्रकांता, चंद्रगुप्त मौर्य और सिद्धांत जैसे टीवी शो में भी वह दिखाई दिए.
5.सबसे अमीर टेलीविजन एक्टर्स में से एक हैं गौरव खन्ना
गौरव खन्ना एक्टिंग के अलावा टीवी होस्ट और एंकर की भी रहे हैं. 2011 में उन्होंने सरोज खान के साथ नचले वे की होस्टिंग की थी. उन्होंने 9XM के जलवा फोर 2 का 1 और बॉक्स क्रिकेट लीग जैसे रियलिटी एंटरटेनमेंट प्रतियोगिता शो में भी भाग लिया है. फिलहाल वह शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभा रहे हैं. वह हिंदी मनोरंजन जगत के सबसे अमीर टेलीविजन एक्टर्स में से एक माने जाते हैं.
