गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम

5 . सबसे अमीर टेलीविजन एक्टर्स में से एक हैं गौरव खन्ना

5

गौरव खन्ना एक्टिंग के अलावा टीवी होस्ट और एंकर की भी रहे हैं. 2011 में उन्होंने सरोज खान के साथ नचले वे की होस्टिंग की थी. उन्होंने 9XM के जलवा फोर 2 का 1 और बॉक्स क्रिकेट लीग जैसे रियलिटी एंटरटेनमेंट प्रतियोगिता शो में भी भाग लिया है. फिलहाल वह शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभा रहे हैं. वह हिंदी मनोरंजन जगत के सबसे अमीर टेलीविजन एक्टर्स में से एक माने जाते हैं.

