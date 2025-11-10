FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CM योगी का ऐलान, यूपी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् अनिवार्य होगा, हर शिक्षण संस्थान में अनिवार्य किया जाएगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vivah Panchami 2025: इस बार किस दिन है विवाह पंचमी, जानें इस दिन क्यों नहीं की जाती है शादी

इस बार किस दिन है विवाह पंचमी, जानें इस दिन क्यों नहीं की जाती है शादी

UP News: योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में 'वंदे मातरम' होगा अनिवार्य

UP News: योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में 'वंदे मातरम' होगा अनिवार्य

Dharmendra Health Update: किस बीमारी से जूझ रहे हैं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जानिए पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

Dharmendra Health Update: किस बीमारी से जूझ रहे हैं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जानिए पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम

गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम

'अबकी बार 1000 AQI पार..' Delhi Pollution के खिलाफ इंडिया गेट पर दिखे एक से बढ़कर एक स्लोगन, देखें तस्वीरें

'अबकी बार 1000 AQI पार..' Delhi Pollution के खिलाफ इंडिया गेट पर दिखे एक से बढ़कर एक स्लोगन, देखें तस्वीरें

बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!

बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!

HomePhotos

एजुकेशन

गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना को फैंस इस बार सीजन को जीतते हुए देखना चाहते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि उनके पास कौन-कौन सी डिग्रियां हैं और एक्टर बनने से पहले वह कौन सा काम करते थे...

जया पाण्डेय | Nov 10, 2025, 04:15 PM IST

1.कितने पढ़े-लिखे हैं गौरव खन्ना?

कितने पढ़े-लिखे हैं गौरव खन्ना?
1

'बिग बॉस 19 'ने छोटे पर्दे पर धूम मचाई हुई है. हर दिन यह गेम नया रुख ले रहा है और दर्शक भी इस शो का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. इस शो के कंटेंस्टेंट गौरव खन्ना भी काफी चर्चा में बने हुए हैं और उनके फैंस उन्हें इस बार का सीजन जीतते हुए देखना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि वह कितना पढ़े लिखे हैं.

Advertisement

2.मुंबई से की है MBA की पढ़ाई

मुंबई से की है MBA की पढ़ाई
2

गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1981 को हुआ था. वह भारतीय टीवी एक्टर और मॉडल हैं. अगर स्कूलिंग की बात की जाए तो उन्होंने कानपुर के सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने मुंबई से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री यानी एमबीए पूरा किया.

3.एक्टर बनने से पहले आईटी फर्म में किया काम

एक्टर बनने से पहले आईटी फर्म में किया काम
3

एक्टर के तौर पर करियर बनाने से पहले उन्होंने लगभग एक साल तक एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया. उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी में विज्ञापनों से शुरू की. इसके बाद साल 2006 में उन्हें भाभी नाम के शो में भुवन सरीन के किरदार से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू का मौका मिला.

4.इन टीवी शो ने गौरव खन्ना को घर-घर दिलाई पहचान

इन टीवी शो ने गौरव खन्ना को घर-घर दिलाई पहचान
4

सीआईडी, तेरे बिन और जीवन साथी जैसे टीवी सीरियल्स ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. कुसुम, मेरी डोली तेरे अंगना, अर्धांगिनी-जीवन साथी, लव ने मिला दी जोड़ी, चंद्रकांता, चंद्रगुप्त मौर्य और सिद्धांत जैसे टीवी शो में भी वह दिखाई दिए. 

TRENDING NOW

5.सबसे अमीर टेलीविजन एक्टर्स में से एक हैं गौरव खन्ना

सबसे अमीर टेलीविजन एक्टर्स में से एक हैं गौरव खन्ना
5

गौरव खन्ना एक्टिंग के अलावा टीवी होस्ट और एंकर की भी रहे हैं. 2011 में उन्होंने सरोज खान के साथ नचले वे की होस्टिंग की थी. उन्होंने 9XM के जलवा फोर 2 का 1 और बॉक्स क्रिकेट लीग जैसे रियलिटी एंटरटेनमेंट प्रतियोगिता शो में भी भाग लिया है. फिलहाल वह शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभा रहे हैं. वह हिंदी मनोरंजन जगत के सबसे अमीर टेलीविजन एक्टर्स में से एक माने जाते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vivah Panchami 2025: इस बार किस दिन है विवाह पंचमी, जानें इस दिन क्यों नहीं की जाती है शादी
इस बार किस दिन है विवाह पंचमी, जानें इस दिन क्यों नहीं की जाती है शादी
UP News: योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में 'वंदे मातरम' होगा अनिवार्य
UP News: योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में 'वंदे मातरम' होगा अनिवार्य
Dharmendra Health Update: किस बीमारी से जूझ रहे हैं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जानिए पूरा हेल्थ रिकॉर्ड
Dharmendra Health Update: किस बीमारी से जूझ रहे हैं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जानिए पूरा हेल्थ रिकॉर्ड
महिलाएं गलती से भी खड़े होकर न करें ये 5 काम, सिर से लेकर पांव तक घेर लेंगे पाप समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
महिलाएं गलती से भी खड़े होकर न करें ये 5 काम, सिर से लेकर पांव तक घेर लेंगे पाप समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
Dharmendra Health Update: बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर रखा गया, हालत नाजुक
Dharmendra Health Update: बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर रखा गया, हालत नाजुक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम
गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम
'अबकी बार 1000 AQI पार..' Delhi Pollution के खिलाफ इंडिया गेट पर दिखे एक से बढ़कर एक स्लोगन, देखें तस्वीरें
'अबकी बार 1000 AQI पार..' Delhi Pollution के खिलाफ इंडिया गेट पर दिखे एक से बढ़कर एक स्लोगन, देखें तस्वीरें
बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!
बिकने जा रही Whirlpool India? मुकेश अंबानी नहीं, इस दिग्गज के हाथ लगेगी कमान!
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?
भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां
भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE