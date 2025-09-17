Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 17, 2025, 11:06 AM IST
1.क्रिकेट टीम इंडिया की जर्सी का स्पॉन्सर बना अपोलो टायर्स
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम11 के स्पॉन्सरशिप डील से बाहर होने के बाद अपोलो टायर्स ने भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी का स्पॉन्सर बनकर क्रिकेट जगत में धूम मचा दी है. इस सफलता के सूत्रधार अपोलो टायर्स के चेयरमैन ओंकार कंवर हैं.
2.साल 1972 में हुई थी अपोला टायर्स की स्थापना
ओंकार कंवर का उदय चुनौतियों से भरा रहा है. दूसरी पीढ़ी के इस बिजनेसमैन ने अपने पिता रौनक सिंह के साथ एक एक बहुचर्चित पारिवारिक विवाद के बाद कंपनी की कमान संभाली. साल 1972 में अपोलो टायर्स की स्थापना हुई थी.
3.यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़े हैं ओंकार कंवर
ओंकार कंवर ने अमेरिकी की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने रिवरसाइड में लगभग 6 महीने तक सरकारी ठेकों के लिए सेल्समैन के तौर पर काम किया.
4.पढ़ाई खत्म होने के बाद किया ऐसा काम
इसके बाद उन्होंने ओहायो पेरीसबर्ग के एबे एटना मशीन कंपनी में भी काम किया. एटना कंपनी के चेयरमैन ने कंवर परिवार से बातचीत के बाद और ओंकार की लगन को देखते हुए भारत में एक नई पाइप फैक्ट्री शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया.
5.सिंगल प्लांट कंपनी को यूं बनाया मल्टीनेशनल कंपनी
ओंकार कंवर ने अपोलो टायर्स को एक छोटी सिंगल प्लांट वाली भारतीय कंपनी से दुनिया भर में सात प्लांट वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी में बदल दिया. जहां ओंकार के पिता बेटे को जिम्मेदारियां देने से दूर भागते थे, वहीं उन्होंने जिम्मेदारियों का बंटवारा करना ज्यादा सही लगा.
6.दोनों बेटों को दी कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी
उन्होंने चार साल पहले अपने छोटे बेटे नीरज कंवर को 4 साल पहले कंपनी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया और खुद को रोजाना के कामों से अलग कर लिया. नीरज कंवर अमेरिका में पढ़े-लिखे इंजीनियर हैं. वहीं उनके बड़े बेटे राजा इंटरनेशनल डिविजन को लीड करते हैं और डिजिटल सिनेमा कंपनी यूएफओ मूवीज़ जैसे वेंचर को आगे बढ़ाते हैं.
7. 1.6 बिलियन डॉलर है ओंकार कंवर की संपत्ति
फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार ओंकार कंवर की कुल संपत्ति 1.6 बिलियन डॉलर है. अपोलो टायर्स कारों, ट्रकों, ट्रक्टर और दोपहिया वाहनों के लिए टायर बनाने वाली टॉप कंपनियों में से एक है. यह कंपनी भारत, यूरोप और एशिया में अपोलो और व्रेडेस्टीन ब्रांड के तहत अपने उत्पाद बेचती है.
8.यूं बने टीम इंडिया की जर्सी के स्पॉन्सर
भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के स्पॉन्सर के रूप में कंपनी का विस्तार देश की खेल भावना से जुड़ने की उसकी बढ़ती हुई प्रभाव और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है. ओंकार कंवर के नेतृत्व में अपोलो टायर्स घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने ब्रांड को लगातार मजबूत कर रहा है.
