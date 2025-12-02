मेजर मोहित शर्मा के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'धुरंधर' से फिर से चर्चा में आए ये बहादुर आर्मी ऑफिसर

5 . 2009 में कश्मीर में शहीद हुए मेजर मोहित शर्मा

मार्च 2004 में एक ऑपरेशन में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सेना पदक से सम्मानित किया गया. उन्हें बेलगाम में प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया गया और उन्हें बेलगाम में कमांडो को प्रशिक्षित करने की ज़िम्मेदारी दी गई जहां उन्होंने दो साल तक ट्रेनिंग दी. मोहित शर्मा इसके बाद 2008 में कश्मीर चले गए जहां 2009 में उनकी शहादत हुई.