गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार

3 . किस स्कूल में पढ़े थे गौरव तिवारी?

3

2 सितंबर 1984 को बिहार के पटना में जन्मे गौरव तिवारी ने शुरुआत में फिल्म और टेलीविजन में एक एक्टर के रूप में अपना करियर बनाया. उन्होंने टैंगो चार्ली जैसी फिल्मों में अभिनय किया. उन्होंने साल 2009 में भारत लौटने के बाद इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की जो साइंटिफिक रिसर्च पर केंद्रित थी.