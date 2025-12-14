किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 14, 2025, 10:20 AM IST
1.किस प्रोफेशनल को कहते हैं फाइनेंशियल डॉक्टर?
देश में मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे कई प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं. मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले इंजीनियर कहलाते हैं. इसी तरह फाइनेंस की दुनिया में भी कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके लिए विशेष डिग्री और गहरी विशेषज्ञता की जरूरत होती है. इन्हीं में से एक प्रोफेशन के लिए आमतौर पर 'Financial Doctor' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.
2.चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों कहलाते हैं Financial Doctor?
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को अक्सर फाइनेंशियल एक्सपर्ट माना जाता है. वे किसी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए समाधान सुझाते हैं. टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और कंप्लायंस जैसे अहम क्षेत्रों में उनकी भूमिका होती है. जिस तरह डॉक्टर मरीज की सेहत की जांच कर इलाज करता है, उसी तरह सीए फाइनेंशियल हेल्थ का निदान करता है. इसी कारण उन्हें प्रतीकात्मक रूप से Financial Doctor कहा जाता है.
3.बिजनेस की दुनिया में Corporate Doctor की भूमिका
कॉरपोरेट सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज (TAS) एक्सपर्ट्स को कई बार Corporate Doctor भी कहा जाता है. मर्जर, एक्विजिशन, रिस्ट्रक्चरिंग और हाई-स्टेक डील्स के दौरान ये प्रोफेशनल्स कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति की गहन जांच करते हैं. उनकी रिपोर्ट और सलाह के आधार पर बड़े बिजनेस फैसले लिए जाते हैं.
4.फाइनेंशियल प्लानर की भूमिका क्या होती है?
फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर क्लाइंट को निवेश, सेविंग और वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाने में मार्गदर्शन देते हैं. वे आय, खर्च और निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट से अलग होती है. सीए जहां समग्र वित्तीय निदान और नियामकीय जिम्मेदारियां संभालते हैं, वहीं फाइनेंशियल प्लानर मुख्य रूप से सलाहकार की भूमिका में होते हैं.
5.CA बनने की तैयारी कहां से करें?
अगर आप भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मजबूत कॉमर्स फाउंडेशन बेहद जरूरी होता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस क्षेत्र में बेहतर आधार मिलता है. इसके बाद ICAI द्वारा संचालित सीए कोर्स पूरा कर इस प्रोफेशन में एंट्री की जा सकती है.
