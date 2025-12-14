किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय

2 . चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों कहलाते हैं Financial Doctor?

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को अक्सर फाइनेंशियल एक्सपर्ट माना जाता है. वे किसी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए समाधान सुझाते हैं. टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और कंप्लायंस जैसे अहम क्षेत्रों में उनकी भूमिका होती है. जिस तरह डॉक्टर मरीज की सेहत की जांच कर इलाज करता है, उसी तरह सीए फाइनेंशियल हेल्थ का निदान करता है. इसी कारण उन्हें प्रतीकात्मक रूप से Financial Doctor कहा जाता है.