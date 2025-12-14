FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीडीए ने जारी किया JE से लेकर पटवारी भर्ती तक का एडमिट कार्ड, dda.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Lionel Messi: कोलकाता-हैदराबाद दौरा पूरा, अब मुंबई में होंगे लियोनल मेसी के कार्यक्रम, यहां जानें दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

AFCAT 1 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब afcat.cdac.in पर इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय

भारत की टॉप 7 महिला कथावाचकों में कौन है सबसे अमीर? स्पिरिचुअल ब्रांड बन चुकी इन आध्यात्मिक सुपरगुरुओं की जानें कमाई

दुनिया में सबसे छोटे कद के लोग किस देश में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एजुकेशन

किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय

क्या आप जानते हैं कि किस डिग्री को फाइनेंशियल डॉक्टर कहा जाता है और क्यों? आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानें...

जया पाण्डेय | Dec 14, 2025, 10:20 AM IST

1.किस प्रोफेशनल को कहते हैं फाइनेंशियल डॉक्टर?

किस प्रोफेशनल को कहते हैं फाइनेंशियल डॉक्टर?
1

देश में मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट जैसे कई प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं. मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले इंजीनियर कहलाते हैं. इसी तरह फाइनेंस की दुनिया में भी कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके लिए विशेष डिग्री और गहरी विशेषज्ञता की जरूरत होती है. इन्हीं में से एक प्रोफेशन के लिए आमतौर पर 'Financial Doctor' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

2.चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों कहलाते हैं Financial Doctor?

चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों कहलाते हैं Financial Doctor?
2

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को अक्सर फाइनेंशियल एक्सपर्ट माना जाता है. वे किसी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए समाधान सुझाते हैं. टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और कंप्लायंस जैसे अहम क्षेत्रों में उनकी भूमिका होती है. जिस तरह डॉक्टर मरीज की सेहत की जांच कर इलाज करता है, उसी तरह सीए फाइनेंशियल हेल्थ का निदान करता है. इसी कारण उन्हें प्रतीकात्मक रूप से Financial Doctor कहा जाता है.

3.बिजनेस की दुनिया में Corporate Doctor की भूमिका

बिजनेस की दुनिया में Corporate Doctor की भूमिका
3

कॉरपोरेट सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज (TAS) एक्सपर्ट्स को कई बार Corporate Doctor भी कहा जाता है. मर्जर, एक्विजिशन, रिस्ट्रक्चरिंग और हाई-स्टेक डील्स के दौरान ये प्रोफेशनल्स कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति की गहन जांच करते हैं. उनकी रिपोर्ट और सलाह के आधार पर बड़े बिजनेस फैसले लिए जाते हैं.

4.फाइनेंशियल प्लानर की भूमिका क्या होती है?

फाइनेंशियल प्लानर की भूमिका क्या होती है?
4

फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर क्लाइंट को निवेश, सेविंग और वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाने में मार्गदर्शन देते हैं. वे आय, खर्च और निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट से अलग होती है. सीए जहां समग्र वित्तीय निदान और नियामकीय जिम्मेदारियां संभालते हैं, वहीं फाइनेंशियल प्लानर मुख्य रूप से सलाहकार की भूमिका में होते हैं.

5.CA बनने की तैयारी कहां से करें?

CA बनने की तैयारी कहां से करें?
5

अगर आप भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मजबूत कॉमर्स फाउंडेशन बेहद जरूरी होता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस क्षेत्र में बेहतर आधार मिलता है. इसके बाद ICAI द्वारा संचालित सीए कोर्स पूरा कर इस प्रोफेशन में एंट्री की जा सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

