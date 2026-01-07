अग्निवीर के लिए शादी को लेकर क्या हैं नियम? एक गलती और हाथ से जा सकती है परमानेंट जॉब

3 . अगर स्थायी नियुक्ति से पहले शादी किया तो क्या होगा?

सेना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जो अग्निवीर स्थायी सैनिक बनना चाहते हैं, उन्हें स्थायी नियुक्ति मिलने से पहले शादी करने की अनुमति नहीं होती है. अगर कोई अग्निवीर चयन प्रक्रिया के दौरान या फाइनल रिजल्ट आने से पहले शादी कर लेता है तो उसे स्थायी नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जा सकता है. ऐसे मामलों में अग्निवीर न तो स्थायी पद के लिए आवेदन कर पाता है और न ही चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ पाता है.