अग्निवीर के लिए शादी को लेकर क्या हैं नियम? एक गलती और हाथ से जा सकती है परमानेंट जॉब

जया पाण्डेय | Jan 07, 2026, 12:39 PM IST
1.शादी को लेकर अग्निवीर के लिए क्या हैं नियम?
अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होने वाले लाखों युवाओं का सपना होता है कि चार साल की सेवा के बाद उन्हें सेना में स्थायी नौकरी मिल जाए. इसी को लेकर भारतीय सेना ने अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति से जुड़े कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं जिनका सीधा संबंध उनकी शादी से है. नियमों की अनदेखी करने पर अग्निवीर का परमानेंट जॉब का सपना टूट सकता है.
2.25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में मिलती है परमानेंट जॉब
अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए जवान चार साल तक सेना में सेवा देते हैं. इसके बाद तय मानदंडों के आधार पर लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी सैनिक के रूप में शामिल किया जाता है. चयन पूरी तरह से योग्यता, शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और प्रदर्शन पर आधारित होता है. इसी चयन प्रक्रिया के दौरान निजी जीवन से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है.
3.अगर स्थायी नियुक्ति से पहले शादी किया तो क्या होगा?
सेना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जो अग्निवीर स्थायी सैनिक बनना चाहते हैं, उन्हें स्थायी नियुक्ति मिलने से पहले शादी करने की अनुमति नहीं होती है. अगर कोई अग्निवीर चयन प्रक्रिया के दौरान या फाइनल रिजल्ट आने से पहले शादी कर लेता है तो उसे स्थायी नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जा सकता है. ऐसे मामलों में अग्निवीर न तो स्थायी पद के लिए आवेदन कर पाता है और न ही चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ पाता है.
4.कब होती है अग्निवीरों को शादी की इजाजत?
इस नियम को लेकर अग्निवीरों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वे आखिर कब शादी कर सकते हैं. सेना ने इस पर भी स्थिति स्पष्ट की है. नियमों के अनुसार अग्निवीर को भारतीय सेना में स्थायी सैनिक के रूप में औपचारिक नियुक्ति मिलने के बाद ही शादी करने की अनुमति होती है यानी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होने और नियुक्ति आदेश मिलने तक उन्हें शादी से बचना चाहिए.
5.अग्निवीरों को परमानेंट जॉब मिलने में कितना वक्त लगता है?
चार साल की सेवा पूरी होने के बाद स्थायी भर्ती की पूरी प्रक्रिया एकदम उसी दिन पूरी नहीं होती. आमतौर पर इसमें आवेदन, जांच और चयन की प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है. इस पूरे समय के दौरान अग्निवीरों को शादी न करने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी स्थायी नियुक्ति पर कोई असर न पड़े.
6.कब शुरू हुई थी अग्निवीर योजना?
अग्निवीर योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी. इस योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों की चार साल की सेवा अवधि जून और जुलाई 2026 के आसपास पूरी होने की संभावना है. अनुमान के मुताबिक पहले बैच में करीब 20,000 अग्निवीर शामिल थे, जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत को स्थायी सैनिक बनने का मौका मिलेगा.
7.अग्निवीर कब कर सकते हैं शादी?
जो अग्निवीर इस चयन प्रक्रिया में सफल हो जाते हैं और जिन्हें भारतीय सेना में स्थायी नियुक्ति मिल जाती है, उन्हें इसके बाद शादी करने की पूरी आजादी होती है. स्थायी सैनिक बनने के बाद उन पर शादी को लेकर कोई प्रतिबंध लागू नहीं रहता. वे अपनी सुविधा और व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार विवाह कर सकते हैं.
