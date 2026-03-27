क्या है अतनु चक्रवर्ती की क्वॉलिफिकेशन जिसने दिलाया था HDFC का टॉप पोस्ट? जानें कैसे एक IAS अधिकारी बने थे इतने बड़े बैंक के चेयरमैन

एजुकेशन
Jaya Pandey | Mar 27, 2026, 05:05 PM IST
1.अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की असली वजह!
फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अतनु चक्रवर्ती और HDFC के चीफ एग्जीक्यूटिव शशिधर जगदीशन के बीच कथित मतभेदों और सत्ता संघर्ष की खबरों के बीच अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दिया था. इस घटना के बाद HDFC बैंक में नेतृत्व की स्थिरता और कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि अतनु चक्रवर्ती की शैक्षणिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि क्या रही है और वह एक आईएएस अधिकारी से देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक के चेयरमैन कैसे बने.
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2.अतनु चक्रवर्ती का एजुकेशनल बैकग्राउंड
अतनु चक्रवर्ती गुजरात कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें आर्थिक नीति, सार्वजनिक वित्त और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में गहरा अनुभव हासिल है. उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद University of Hull से एमबीए और ICFAI बिजनेस स्कूल ऑफ हैदराबाद से बिजनेस फाइनेंस में डिप्लोमा किया. उनकी शिक्षा ने उन्हें टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों ही फील्ड में मजबूत समझ दी.
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3.अतनु चक्रवर्ती का प्रशासनिक सेवा में करियर
उनका करियर तीन दशकों से अधिक समय तक सार्वजनिक सेवा में फैला रहा, जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं. गुजरात में उन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव, उद्योग और खनन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे पद संभाले. साथ ही उन्होंने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जैसे बड़े पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया, जिससे उन्हें ऊर्जा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की गहरी समझ मिली.
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4.केंद्र सरकार में अतनु चक्रवर्ती ने निभाईं ये जिम्मेदारियां
बाद में केंद्र सरकार में उन्होंने आर्थिक विभागों की जिम्मेदारी संभाली. साल 2018 से 2019 के बीच उन्होंने इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में काम किया, जहां उन्होंने डिस-इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया. इसके बाद जुलाई 2019 से अप्रैल 2020 तक अपनी रिटायरमेंट तक, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव के तौर पर काम किया. इस भूमिका में उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, बजट प्रोसेस और मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग जैसे अहम क्षेत्रों को संभाला. इसी दौरान वह आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य भी रहे और वित्तीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर योगदान दिया.
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5.रिटायरमेंट के बाद HDFC के चेयरमैन बने थे अतनु चक्रवर्ती
रिटायरमेंट के बाद मई 2021 में उन्हें HDFC बैंक का पार्ट-टाइम नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया. उनके अनुभव को देखते हुए उनके दूसरे कार्यकाल को भी मंजूरी दी गई, जो मई 2024 से मई 2027 तक के लिए था. उनके कार्यकाल के दौरान 2023 में HDFC Ltd और HDFC बैंक के बीच ऐतिहासिक विलय हुआ, जिसने भारत के वित्तीय सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाया और एक विशाल बैंकिंग संस्था का निर्माण किया.
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6.HDFC बैंक चेयरमैन पद से अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 को दिया था इस्तीफा
हालांकि 18 मार्च 2026 को उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद केकी मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया, जिससे बैंक के अंदर गवर्नेंस और नेतृत्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई. प्रशासनिक और कॉरपोरेट भूमिकाओं के अलावा अतनु चक्रवर्ती ने शैक्षणिक और नीतिगत चर्चाओं में भी सक्रिय भागीदारी की है.
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7.इन इंस्टिट्यूट्स के विजिटिंग फेलो रहे थे अतनु चक्रवर्ती
अतनु हार्वर्ड मित्तल साउथ एशिया इंस्टीट्यूट और UC सैन डियागो सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे संस्थानों में विजिटिंग फेलो रहे हैं, जहां उन्होंने आर्थिक नीति, निजीकरण और विकास से जुड़े विषयों पर लेक्चर दिए हैं. इस तरह उनका करियर सरकारी सेवा, नीति निर्माण और कॉरपोरेट नेतृत्व का एक संतुलित और प्रभावशाली मिश्रण रहा है.
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