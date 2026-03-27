क्या है अतनु चक्रवर्ती की क्वॉलिफिकेशन जिसने दिलाया था HDFC का टॉप पोस्ट? जानें कैसे एक IAS अधिकारी बने थे इतने बड़े बैंक के चेयरमैन

4 . केंद्र सरकार में अतनु चक्रवर्ती ने निभाईं ये जिम्मेदारियां

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बाद में केंद्र सरकार में उन्होंने आर्थिक विभागों की जिम्मेदारी संभाली. साल 2018 से 2019 के बीच उन्होंने इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में काम किया, जहां उन्होंने डिस-इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया. इसके बाद जुलाई 2019 से अप्रैल 2020 तक अपनी रिटायरमेंट तक, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव के तौर पर काम किया. इस भूमिका में उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, बजट प्रोसेस और मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग जैसे अहम क्षेत्रों को संभाला. इसी दौरान वह आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य भी रहे और वित्तीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर योगदान दिया.

(Image Credit: X)