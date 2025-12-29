Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 29, 2025, 11:04 AM IST
1.दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार हैं बिल गेट्स
माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार किए जाते हैं. टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाने वाले बिल गेट्स न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन हैं बल्कि तीन बच्चों के पिता भी हैं. जहां बिल गेट्स की पहचान ग्लोबल लेवल पर एक टेक आइकन और परोपकारी व्यक्ति के रूप में है, वहीं उनके बच्चे लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं और उन्होंने अपने पिता की प्रसिद्धि से अलग अपनी पहचान बनाने का रास्ता चुना है.
2.कितने पढ़े-लिखे हैं बिल गेट्स के बच्चे?
आज हम आपको बताएंगे कि बिल गेट्स के तीनों बच्चे कितने पढ़े-लिखे हैं और वे किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं. बिल और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने अपने बच्चों की परवरिश मजबूत नैतिक मूल्यों, स्वतंत्र सोच और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के साथ की है. यही वजह है कि उनके तीनों बच्चों ने अलग-अलग क्षेत्रों में करियर बनाया है और अपने नाम से पहचान बनाने की कोशिश की है.
3.जेनिफर कैथरीन गेट्स
जेनिफर कैथरीन गेट्स बिल गेट्स की सबसे बड़ी संतान हैं. उनका जन्म वर्ष 1996 में हुआ था. उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ह्यूमन बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री हासिल की. जेनिफर ने आगे चलकर मेडिकल फील्ड को अपना करियर चुना और वह एक प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल हैं. उन्होंने पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में काम किया है और वह सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी सक्रिय हैं.
4.रोरी जॉन गेट्स
रोरी जॉन गेट्स का जन्म वर्ष 1999 में हुआ था. वह बिल और मेलिंडा गेट्स के इकलौते बेटे हैं. रोरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ाई की है जहां उन्होंने डबल मेजर किया और इसके बाद मास्टर डिग्री भी हासिल की. उनकी रुचि ग्लोबल अफेयर्स, अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी जैसे विषयों में रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोरी नीति-केंद्रित संगठनों और थिंक टैंक्स से जुड़े रहे हैं जहां उन्होंने वैश्विक संघर्ष, शासन व्यवस्था और सामाजिक नीतियों पर रिसर्च से जुड़ा काम किया है.
5.फीबी एडेल गेट्स
फीबी एडेल गेट्स का जन्म वर्ष 2002 में हुआ था और वह गेट्स परिवार की सबसे छोटी संतान हैं. उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है. फीबी अपने भाई-बहनों की तुलना में सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय दिखाई देती हैं. उन्होंने फैशन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और एक स्टार्टअप से जुड़ी हुई हैं जो फैशन और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करता है. इसके अलावा वह एक पॉडकास्ट की होस्ट भी हैं जहां वह अपनी पीढ़ी से जुड़े सामाजिक मुद्दों, महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता से संबंधित विषयों पर खुलकर चर्चा करती हैं.
6.बिल गेट्स के बच्चों का करियर
जेनिफर का मेडिकल और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में करियर, रोरी का पब्लिक पॉलिसी और रिसर्च से जुड़ा रास्ता और फीबी का बिजनेस, मीडिया और सोशल अवेयरनेस की दिशा में काम करना यह दिखाता है कि बिल और मेलिंडा गेट्स के बच्चों ने केवल पारिवारिक विरासत पर निर्भर रहने के बजाय अपनी रुचियों और सोच के आधार पर अलग-अलग रास्ते चुने हैं. ये तीनों एक ऐसी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नाम और दौलत के साए में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और पहचान से आगे बढ़ना चाहती है.
