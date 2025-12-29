Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

5 . फीबी एडेल गेट्स

फीबी एडेल गेट्स का जन्म वर्ष 2002 में हुआ था और वह गेट्स परिवार की सबसे छोटी संतान हैं. उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है. फीबी अपने भाई-बहनों की तुलना में सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय दिखाई देती हैं. उन्होंने फैशन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और एक स्टार्टअप से जुड़ी हुई हैं जो फैशन और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करता है. इसके अलावा वह एक पॉडकास्ट की होस्ट भी हैं जहां वह अपनी पीढ़ी से जुड़े सामाजिक मुद्दों, महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता से संबंधित विषयों पर खुलकर चर्चा करती हैं.