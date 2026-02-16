दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत

4 . संस्कृत

संस्कृत को दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शास्त्रीय भाषाओं में गिना जाता है. इसके सबसे पुराने वैदिक रूप का उल्लेख लगभग 1500 ईसा पूर्व के ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है. बाद में व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत को अत्यंत व्यवस्थित व्याकरण दिया, जिससे यह दर्शन, गणित, विज्ञान, धर्म और साहित्य की महत्वपूर्ण भाषा बन गई. संस्कृत का प्रभाव हिंदी, बंगाली, मराठी, नेपाली सहित अनेक भारतीय भाषाओं पर पड़ा. आज यह सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं है, लेकिन भारत में धार्मिक अनुष्ठानों, शास्त्रीय अध्ययन और पारंपरिक शिक्षा में इसका प्रयोग अब भी जारी है. प्राचीनता और लिखित परंपरा के आधार पर इसे दुनिया की सबसे पुरानी संरक्षित भाषाओं में ऊंचा स्थान मिलता है.