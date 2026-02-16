दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Feb 16, 2026, 09:19 AM IST
1.दुनिया की 5 सबसे प्राचीन भाषाएं
भाषा हमेशा से सभ्यता का केंद्र रही है. इसी के जरिए इंसान ने ज्ञान, धर्म, कानून, व्यापार और संस्कृति को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा. दुनिया में कई भाषाएं हजारों साल पुरानी हैं लेकिन सबसे पुरानी तय करना आसान नहीं होता क्योंकि कुछ भाषाएं केवल लिखित रूप में मिलती हैं, कुछ विकसित होकर नई भाषाओं में बदल गईं और कुछ आज भी जीवित हैं. आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे प्राचीन भाषाओं के बारे में बताने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि इस लिस्ट में संस्कृत किस नंबर पर आता है.
2.सुमेरियन
लगभग 3000 ईसा पूर्व से भी पहले की लिखित परंपरा के कारण सुमेरियन को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लिखित भाषा माना जाता है. इसका उद्भव प्राचीन मेसोपोटामिया क्षेत्र में हुआ जो आज के इराक का हिस्सा है. इस भाषा को कीलाकार यानी क्यूनिफॉर्म लिपि में मिट्टी की तख्तियों पर लिखा जाता था. इसमें व्यापारिक हिसाब-किताब, प्रशासनिक आदेश, कानून और धार्मिक ग्रंथ दर्ज किए गए. लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद यह बोलचाल से खत्म हो गई लेकिन विद्वानों और पुजारियों द्वारा लंबे समय तक इसे धार्मिक और शैक्षणिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहा.
3.मिस्री भाषा
प्राचीन मिस्री भाषा भी दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में शामिल है, जिसके प्रमाण लगभग 2600 ईसा पूर्व से मिलते हैं. यह भाषा अपने चित्रलिपि यानी हाइरोग्लिफ्स के लिए प्रसिद्ध रही और हजारों साल तक मिश्र की प्रशासनिक और धार्मिक भाषा रही. समय के साथ यह हाइरोग्लिफिक से हायरेटिक फिर डेमोटिक और आखिर में कॉप्टिक रूप में बदलती गई. कॉप्टिक आज सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं है लेकिन मिस्र के कुछ ईसाई चर्चों में अब भी धार्मिक भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है जिससे यह परंपरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई.
4.संस्कृत
संस्कृत को दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शास्त्रीय भाषाओं में गिना जाता है. इसके सबसे पुराने वैदिक रूप का उल्लेख लगभग 1500 ईसा पूर्व के ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है. बाद में व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत को अत्यंत व्यवस्थित व्याकरण दिया, जिससे यह दर्शन, गणित, विज्ञान, धर्म और साहित्य की महत्वपूर्ण भाषा बन गई. संस्कृत का प्रभाव हिंदी, बंगाली, मराठी, नेपाली सहित अनेक भारतीय भाषाओं पर पड़ा. आज यह सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं है, लेकिन भारत में धार्मिक अनुष्ठानों, शास्त्रीय अध्ययन और पारंपरिक शिक्षा में इसका प्रयोग अब भी जारी है. प्राचीनता और लिखित परंपरा के आधार पर इसे दुनिया की सबसे पुरानी संरक्षित भाषाओं में ऊंचा स्थान मिलता है.
5.अरामाइक
अरामाइक भाषा का उद्भव लगभग 1200–1000 ईसा पूर्व के बीच पश्चिम एशिया खासकर आज के सीरिया और आसपास के क्षेत्रों में हुआ. धीरे-धीरे यह कई बड़े साम्राज्यों की संपर्क भाषा बन गई और प्रशासन, व्यापार व कूटनीति में उपयोग होने लगी. ऐतिहासिक मान्यता है कि यीशु मसीह के समय में भी इसी भाषा की बोलियां बोली जाती थीं. आज अरामाइक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसके कुछ रूप छोटे समुदायों में अब भी जीवित हैं हालांकि इस भाषा को बोलने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है.
6.तमिल
तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है क्योंकि इसका लिखित इतिहास दो हजार साल से अधिक पुराना है और यह आज भी करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है. तमिल का प्राचीन व्याकरण ग्रंथ Tolkappiyam इसकी पुरानी साहित्यिक परंपरा का प्रमाण माना जाता है. यह भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत और श्रीलंका में बोली जाती है और आधुनिक शिक्षा, मीडिया, सिनेमा तथा प्रशासन में सक्रिय रूप से इस्तेमाल होती है. इसी निरंतर उपयोग के कारण तमिल को अक्सर दुनिया की सबसे पुरानी लगातार जीवित शास्त्रीय भाषाओं में प्रमुख माना जाता है.
