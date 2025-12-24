FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Delhi Metro News: 13 स्टेशन, 16 KM की दूरी... दिल्ली मेट्रो के फेज-IV को मिली मंजूरी, जानें किस रूट पर दौड़ेगी

क्या करिश्मा कपूर के बच्चों को मिलेगा 30 हजार करोड़ में हिस्सा? दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

Noida Traffic Police: क्रिसमस सेलिब्रेशन से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन जारी

पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस

अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत

दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत

अरावली रेंज दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और आजकल यह चर्चा में भी बनी हुई है. आज हम आपको बताएंगे कि इस पर्वतमाला की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं...

जया पाण्डेय | Dec 24, 2025, 03:28 PM IST

1.अरावली रेंज की 5 सबसे पुरानी चोटियां

1

अरावली रेंज दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. यह पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों में लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है. ऐसा कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण 2 अरब सालों में हुआ है. आज हम आपको इस पर्वतमाला की 5 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बताएंगे.

2.गुरु शिखर

2

गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है. इसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है. यह सिरोही जिले के माउंट अबू क्षेत्र में स्थित है. यह हरे-भरे जंगलों और रेगिस्तान के मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है. यहां गुरु दत्तात्रेय को समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी है जो इसे तीर्थयात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बनाता है. 

3.सेर पीक

3

सेर पीक अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है. इसकी कुल ऊंचाई 1597 मीटर है. यह सिरोही जिले में माउंट अबू के पास स्थित है. घने जंगलों से भरपूर यह चोटी बड़ी संख्या में तेंदुओं और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का घर भी है.

4.डेलवारा

4

डेलवारा अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है. इसकी कुल ऊंचाई 1,442 मीटर है. यह अपने प्रसिद्ध जैन मंदिर डेलवारा के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है जो 11वीं से 13वीं शताब्दी की जटिल संगमरमर की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है. सिरोही जिले में स्थित यह जगह ओक और पाइन के जंगलों से होकर गुजरने वाले मनोरम ट्रेकिंग मार्गों के साथ आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है.

5.जार्गा

5

उदयपुर जिले में स्थित जार्गा पर्वतमाला अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में 1,431 मीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है. आसपास झीलों और घाटियों से घिरी यह जगह हर ट्रैकर के लिए एक शानदार अनुभव है क्योंकि यहां के मध्यम स्तर के रास्ते आदिवासी गांवों और जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्थलों को उजागर करते हैं. इसके अलावा यह उदयपुर शहर के बहुत करीब है जिससे यह सैर के लिए एकदम उपयुक्त है.

6.अचलगढ़

6

अचलगढ़ 1,380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माउंट अबू से कुछ ही दूरी पर स्थित प्राचीन खंडहरों और एक शिव मंदिर पर नजर रखता है. यह स्थान विशेष रूप से नक्की झील पर सूर्यास्त के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है.

