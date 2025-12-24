अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत

5 . जार्गा

उदयपुर जिले में स्थित जार्गा पर्वतमाला अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में 1,431 मीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है. आसपास झीलों और घाटियों से घिरी यह जगह हर ट्रैकर के लिए एक शानदार अनुभव है क्योंकि यहां के मध्यम स्तर के रास्ते आदिवासी गांवों और जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्थलों को उजागर करते हैं. इसके अलावा यह उदयपुर शहर के बहुत करीब है जिससे यह सैर के लिए एकदम उपयुक्त है.