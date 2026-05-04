कितने पढ़े-लिखे हैं पश्चिम बंगाल की 'सियासत के धुरंधर' सुवेंदु अधिकारी? डिग्रियां सुनकर रह जाएंगे हैरान!

6 . बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं में से हैं एक

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2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से खुद ममता बनर्जी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की. इसके बाद वे विधानसभा में विपक्ष के नेता बने. अपने अनुभव, संगठन क्षमता और जनसंपर्क के चलते सुवेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं और राज्य में बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं.

(Image Credit: Social Media)



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