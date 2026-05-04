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कितने पढ़े-लिखे हैं पश्चिम बंगाल की 'सियासत के धुरंधर' सुवेंदु अधिकारी? डिग्रियां सुनकर रह जाएंगे हैरान!

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कितने पढ़े-लिखे हैं पश्चिम बंगाल की 'सियासत के धुरंधर' सुवेंदु अधिकारी? डिग्रियां सुनकर रह जाएंगे हैरान!

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी के 15 साल के किले को ध्वस्त कर दिया है और पहली बार सरकार बनाने के लिए तैयार है, ऐसे में जानिए सुवेंदु अधिकारी का क्वॉलिफिकेशन क्या है जिन्हें राज्य के नए सीएम के तौर पर देखा जा रहा है...

Jaya Pandey | May 04, 2026, 06:22 PM IST

1.पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी

पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. राज्य में बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है. सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में लोगों की दिलचस्पी उनकी पढ़ाई-लिखाई और डिग्रियों की ओर जागी है. 
(Image Credit: Social Media)

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2.सुवेंदु अधिकारी की मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि

सुवेंदु अधिकारी की मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि
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सुवेंदु अधिकारी एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं. उनके पिता सिसिर अधिकारी मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है. परिवार का राजनीतिक माहौल होने की वजह से सुवेंदु अधिकारी भी कम उम्र से ही सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे.
(Image Credit: Social Media)

3. सुवेंदु अधिकारी का एजुकेशनल बैकग्राउंड

सुवेंदु अधिकारी का एजुकेशनल बैकग्राउंड
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उनकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो सुवेंदु अधिकारी ने मेदिनीपुर क्षेत्र में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने कांथी के पीके कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. आगे उन्होंने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री हासिल की. अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण वे पश्चिम बंगाल के पढ़े-लिखे नेताओं में गिने जाते हैं.
(Image Credit: Social Media)
 

4.सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर

सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर
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उनका राजनीतिक सफर 1995 से शुरू हुआ, जब वे कांथी नगरपालिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्षद के रूप में चुने गए. शुरुआत में वे कांग्रेस और बाद में टीएमसी से जुड़े. 2006 में वे नंदीग्राम आंदोलन के दौरान एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे और उसी साल तमलुक लोकसभा सीट से सांसद चुने गए. उन्होंने 2009 और 2014 में भी लोकसभा चुनाव जीता.
(Image Credit: Social Media)

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5.जब टीएमसी से मुंह मोड़कर जॉइन की बीजेपी

जब टीएमसी से मुंह मोड़कर जॉइन की बीजेपी
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इसके बाद उन्होंने राज्य की राजनीति में कदम रखते हुए 2016 में नंदीग्राम से विधायक का चुनाव जीता और राज्य सरकार में मंत्री भी बने. हालांकि 17 दिसंबर 2020 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 19 दिसंबर 2020 को बीजेपी में शामिल हो गए. बीजेपी में उनके जमीनी स्तर से जुड़े नेता के तौर पर देखा जाता है.
(Image Credit: Social Media)

6.बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं में से हैं एक

बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं में से हैं एक
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2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से खुद ममता बनर्जी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की. इसके बाद वे विधानसभा में विपक्ष के नेता बने. अपने अनुभव, संगठन क्षमता और जनसंपर्क के चलते सुवेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं और राज्य में बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं.
(Image Credit: Social Media)

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