जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

6 . पीजी की पढ़ाई खत्म होते ही बने वन अधिकारी

6

अपना पोस्टग्रेजुएशन का कोर्स खत्म करने के तुरंत बाद ही शाहिद इकबाल चौधरी साल 2005 में भारतीय वन सेवा के लिए चयनित हुए थे. इसके बाद उन्होंने कश्मीर घाटी में वन अधिकारी के तौर पर काम किया. इसके बाद साल 2008 में उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा भी बढ़िया रैंक से क्रैक की.