जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 21, 2025, 11:27 AM IST
1.कौन हैं जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर अधिकारी?
आईएएस शाहिद इकबाल चौधरी को जम्मू-कश्मीर का तेजतर्रार अधिकारी माना जाता है. हाल ही में वह 2025 Eisenhower Global Fellow के रूप में चुने जाकर चर्चा में आ गए हैं. फिलहाल शाहिद जम्मू-कश्मीर सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं.
2.IAS बनने से पहले IFS अधिकारी थे शाहिद
उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जगह बनाने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर बनकर कीर्तिमान बना चुके हैं. आईएएस अधिकारी बनने से पहले वह यूपीएससी के भारतीय वन सेवा में भी सिलेक्ट हो चुके थे. इसके अलावा वह एक पशु चिकित्सक भी रहे हैं.
3.यूपीएससी 2008 में मिली थी 51वीं रैंक
शाहिद इकबाल चौधरी को यूपीएससी 2008 की सिविल सेवा परीक्षा में 51वीं रैंक हासिल हुई थी. जम्मू के राजौरी जिले की बुधल तहसील के रेहान गांव के निवासी शाहिद आईएएस अधिकारी बनने वाले जम्मू के पहले मुस्लिम भी हैं. उनके पिता जम्मू-कश्मीर में राजस्व विभाग में एक मामूली अधिकारी रहे हैं.
4.कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?
उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई अपने पैतृक गांव में ही पूरी की. स्कूलिंग के बाद उन्होंने जम्मू के शेर-ए-कश्मीर एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से बीवीएससी और एएच की डिग्री हासिल की. उसके बाद उन्होंने देहरादून की एफआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में पोस्टग्रेजुएशन किया.
5.ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी किया है खास कोर्स
साल 2023 में डॉ. चौधरी ने ब्रिटेन की ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी और लीडरशिप की पढ़ाई की. इसके अलावा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एनवॉयरमेंट एंड सस्टेनिबिलटी में एक एग्जीक्यूटिव कोर्स भी पूरी कर चुके हैं. वह वर्ल्ड बैंक स्कॉलर और फुलब्राइट फेलो हैं.
6.पीजी की पढ़ाई खत्म होते ही बने वन अधिकारी
अपना पोस्टग्रेजुएशन का कोर्स खत्म करने के तुरंत बाद ही शाहिद इकबाल चौधरी साल 2005 में भारतीय वन सेवा के लिए चयनित हुए थे. इसके बाद उन्होंने कश्मीर घाटी में वन अधिकारी के तौर पर काम किया. इसके बाद साल 2008 में उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा भी बढ़िया रैंक से क्रैक की.
7.जम्मू-कश्मीर में इन पदों पर किया काम
शाहिद इकबाल चौधरी ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज (स्थानीय स्वशासन) और जम्मू-कश्मीर सरकार में जनजातीय मामलों के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने जिला विकास आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), श्रीनगर, मुख्यमंत्री कार्यालय जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सचिव/निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क और प्रबंध निदेशक जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम के तौर पर काम किया.
8.जम्मू-कश्मीर के इन जिलों में रहे डीएम
वह जम्मू-कश्मीर के राजौरी, बांदीपोरा, लेह, उधमपुर, कठुआ और रियासी में डीएम के तौर पर काम किया है. वह अतिरिक्त सचिव योजना एवं विकास, विशेष अधिकारी राहत एवं पुनर्निर्माण लेह और एसडीएम नौशेरा के रूप में कार्यरत रहे.
