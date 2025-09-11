IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री

2 . आईआईटी-एनआईटी से पढ़े बिना मिली ओपनएआई में बड़ी कुर्सी

हाल ही में एक दूरदर्शी, भारतीय मूल के उद्यमी की कहानी सुर्खियों में आई है, जिनके काम ने चुपचाप खेल को बदल दिया. दृढ़ता, नवाचार और वैश्विक प्रतिभा की उनकी कहानी सिलिकॉन वैली के हृदय में हलचल मचा रही है, जहां से उन्होंने भारत में अपनी यात्रा शुरू की थी और माइक्रोसॉफ्ट तथा फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम किया था.

