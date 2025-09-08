Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका
राजा राम | Sep 08, 2025, 11:05 PM IST
1. उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
भारत का उपराष्ट्रपति पद बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यह न केवल राज्यसभा का सभापति होता है बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारी भी संभालता है. 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी. सुदर्शन रेड्डी आमने-सामने हैं. वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और परिणाम भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे. कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा के 780 से अधिक सांसद मतदान करेंगे.
2.पहले निर्विरोध उपराष्ट्रपति
1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए और 1957 में दूसरी बार भी इस पद पर पहुंचे. बाद में वे राष्ट्रपति भी बने थे.
3.दक्षिण भारत का दबदबा
अब तक छह उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से रहे हैं.
4.महिला उपराष्ट्रपति कभी नहीं बनीं
नजमा हेपतुल्ला 2007 में एनडीए की ओर से प्रत्याशी थीं लेकिन जीत नहीं पाईं.
5.तीन प्रधानमंत्रियों के साथ किया काम
जी हां! बीडी जत्ती भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति रहे, जिन्होंने तीन अलग-अलग प्रधानमंत्रियों (इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह) के कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे.
6.हिदयातुल्लाह का अनोखा सफर
वे देश के एकमात्र व्यक्ति रहे जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर कार्य किया.
7.दलित नेता को मिला ऐतिहासिक समर्थन
1992 में केआर नारायणन जब उपराष्ट्रपति बने तो उनके विरोधी प्रत्याशी को सिर्फ 1 वोट मिला.
8.बीजेपी से पहला उपराष्ट्रपति
भैरो सिंह शेखावत इस पद पर पहुंचने वाले बीजेपी के पहले नेता बने.
9.तीन उम्मीदवारों का चुनाव
2007 में पहली बार तीन प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिनमें हामिद अंसारी ने जीत दर्ज की.
10.राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति
अब तक 7 उपराष्ट्रपति आगे चलकर राष्ट्रपति चुने गए हैं.
11.गोपनीय मतदान
इस चुनाव में सांसद बिना किसी पार्टी व्हिप के स्वतंत्र रूप से मतदान करते हैं. बहरहाल, उपराष्ट्रपति चुनाव की यह यात्रा न केवल लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि इस पद पर आसीन नेताओं का भारतीय राजनीति पर गहरा असर रहा है.