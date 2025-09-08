FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्‍ट्रपत‍ि इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका

Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का क्या है 'मैन-टू-मैन मार्किंग' रणनीति? इन मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे

Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

HomePhotos

एजुकेशन

Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

भारत में 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है. इस मौके पर आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी 10 रोचक तथ्य.

राजा राम | Sep 08, 2025, 11:05 PM IST

1. उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
1

भारत का उपराष्ट्रपति पद बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यह न केवल राज्यसभा का सभापति होता है बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारी भी संभालता है. 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी. सुदर्शन रेड्डी आमने-सामने हैं. वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और परिणाम भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे. कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा के 780 से अधिक सांसद मतदान करेंगे.

Advertisement

2.पहले निर्विरोध उपराष्ट्रपति

पहले निर्विरोध उपराष्ट्रपति
2

1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए और 1957 में दूसरी बार भी इस पद पर पहुंचे. बाद में वे राष्ट्रपति भी बने थे. 

3.दक्षिण भारत का दबदबा

दक्षिण भारत का दबदबा
3

अब तक छह उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से रहे हैं. 

4.महिला उपराष्ट्रपति कभी नहीं बनीं

महिला उपराष्ट्रपति कभी नहीं बनीं
4

नजमा हेपतुल्ला 2007 में एनडीए की ओर से प्रत्याशी थीं लेकिन जीत नहीं पाईं. 
 

TRENDING NOW

5.तीन प्रधानमंत्रियों के साथ किया काम

तीन प्रधानमंत्रियों के साथ किया काम
5

जी हां! बीडी जत्ती भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति रहे, जिन्होंने तीन अलग-अलग प्रधानमंत्रियों (इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह) के कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे.
 

6.हिदयातुल्लाह का अनोखा सफर

हिदयातुल्लाह का अनोखा सफर
6

वे देश के एकमात्र व्यक्ति रहे जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर कार्य किया. 

7.दलित नेता को मिला ऐतिहासिक समर्थन

दलित नेता को मिला ऐतिहासिक समर्थन
7

1992 में केआर नारायणन जब उपराष्ट्रपति बने तो उनके विरोधी प्रत्याशी को सिर्फ 1 वोट मिला. 
 

8.बीजेपी से पहला उपराष्ट्रपति

बीजेपी से पहला उपराष्ट्रपति
8

भैरो सिंह शेखावत इस पद पर पहुंचने वाले बीजेपी के पहले नेता बने.

9.तीन उम्मीदवारों का चुनाव

तीन उम्मीदवारों का चुनाव
9

2007 में पहली बार तीन प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिनमें हामिद अंसारी ने जीत दर्ज की. 
 

10.राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति
10

अब तक 7 उपराष्ट्रपति आगे चलकर राष्ट्रपति चुने गए हैं. 
 

11.गोपनीय मतदान

गोपनीय मतदान
11

इस चुनाव में सांसद बिना किसी पार्टी व्हिप के स्वतंत्र रूप से मतदान करते हैं. बहरहाल, उपराष्ट्रपति चुनाव की यह यात्रा न केवल लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि इस पद पर आसीन नेताओं का भारतीय राजनीति पर गहरा असर रहा है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे
Moringa Leaves Water Benefits: सुबह उठते ही पिएं 'मोरिंगा का पानी', मिलेंगे ये 7 जबरदस्त फायदे
Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन
भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन
Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?
Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE