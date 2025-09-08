Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

1 . उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

भारत का उपराष्ट्रपति पद बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यह न केवल राज्यसभा का सभापति होता है बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारी भी संभालता है. 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी. सुदर्शन रेड्डी आमने-सामने हैं. वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और परिणाम भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे. कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा के 780 से अधिक सांसद मतदान करेंगे.