मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर

2 . गीतिका टम्टा का एजुकेशनल बैकग्राउंड

2

गीतिका टम्टा उत्तराखंड के ओइथोरागढ़ जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड के नैनीताल से पूरी की और हरियाणा के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की. उनका यूपीएससी का सफर काफी अनोखा है. मुक्तेश्वर में 2021 के नए साल की पार्टी में उन्होंने खुद से वादा किया कि वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगी और यूपीएससी की परीक्षा पास करके अधिकारी बनेंगी.

