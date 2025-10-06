FacebookTwitterYoutubeInstagram
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम

Schools Closed: बच्चों की फिर से हुई बल्ले-बल्ले! 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह

Nobel Prize 2025: मेडिसिन की दुनिया में किन्हें मिला नोबेल पुरस्कार? Immune Tolerance पर किया था रिसर्च

LU Result Even Semester 2025: Lucknow University ने जारी किया रिजल्ट, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक

Karwa Chauth 2025: महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं अपने पति का चेहरा, जानें इस व्रत के पीछे का महत्व

Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 

मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर

Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले 

CJI बीआर गवई पर वकील ने की जूता फेंकने की कोशिश, कोर्टरूम में चिल्लाने लगा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा

Dark Lips: क्या चाय-कॉफी पीने से होंठ काले हो जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया ब्लैक लिप्स का ये बड़ा कारण

एजुकेशन

मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर

मिलिए उत्तराखंड की आईएफएस अधिकारी गीतिका टम्टा उर्फ जिया से, जिन्होंने सिविल सेवा पास करने का अपना सपना पूरा करने के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी मां की जैकेट पहनकर यूपीएससी एग्जाम दिया और बढ़िया रैंक के साथ उसे क्रैक भी किया.

जया पाण्डेय | Oct 06, 2025, 02:11 PM IST

1.IFS गीतिका टम्टा की सफलता की कहानी

IFS गीतिका टम्टा की सफलता की कहानी
1

हम अक्सर यूपीएससी में सफलता पाने वाले उम्मीदवारों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से इस परीक्षा को पास करने करके खुद का और अपने परिवार का नाम रोशन किया. आज आइए उत्तराखंड की गीतिका टम्टा की सफलता की कहानी पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि उन्होंने यूपीएससी में सफलता कैसे हासिल की.

2.गीतिका टम्टा का एजुकेशनल बैकग्राउंड

गीतिका टम्टा का एजुकेशनल बैकग्राउंड
2

गीतिका टम्टा उत्तराखंड के ओइथोरागढ़ जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड के नैनीताल से पूरी की और हरियाणा के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की. उनका यूपीएससी का सफर काफी अनोखा है. मुक्तेश्वर में 2021 के नए साल की पार्टी में उन्होंने खुद से वादा किया कि वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगी और यूपीएससी की परीक्षा पास करके अधिकारी बनेंगी.
 

3.आईएफएस गीतिका टम्टा का यूपीएससी सफर

आईएफएस गीतिका टम्टा का यूपीएससी सफर
3

गीतिका अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रही थीं लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वह आजकल इंस्टाग्राम पर ज्यादा समय बिता रही हैं. इसके बाद उन्होंने 15 जनवरी 2021 को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए और 18 फरवरी 2021 के बाद किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं.

4.मन को स्वस्थ रखने के लिए अरोमाथेरेपी भी करती हैं गीतिका

मन को स्वस्थ रखने के लिए अरोमाथेरेपी भी करती हैं गीतिका
4

2021 में वह बेहतर माहौल में पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गईं. पारिवारिक समस्याओं के कारण वह काफी मानसिक तनाव में थीं. दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना शुरू किया. वह अरोमाथेरेपी भी करती हैं और तनाव दूर करने के लिए सुगंधित मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती हैं.

5.मां की जैकेट पहन दिया था यूपीएससी का एग्जाम

मां की जैकेट पहन दिया था यूपीएससी का एग्जाम
5

कोविड की दूसरी लहर के दौरान यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में देरी हो रही थी इसलिए वह मई 2021 में वापस नैनीताल आ गईं. उन्होंने अपनी मां की जैकेट पहनकर यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दिया, जिसे वह अपना लकी चार्म मानती थीं. 10 अक्टूबर 2021 को प्रीलिम्स के बाद उन्होंने मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. 

6.यूपीएससी में कितनी रैंक लाकर बनीं आईएफएस अधिकारी?

यूपीएससी में कितनी रैंक लाकर बनीं आईएफएस अधिकारी?
6

जनवरी 2022 में वह वापस दिल्ली आ गईं और 30 मई 2022 को यूपीएससी के नतीजे घोषित हुए जिसमें उन्हें  239वीं रैंक मिली और वह भारतीय विदेश सेवा की धाकड़ अधिकारी बन गईं. आज उनकी कहानी लाखों युवाओं को रास्ता दिखा रही है कि अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी मंजिल हासिल करना कठिन नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

