मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 06, 2025, 02:11 PM IST
1.IFS गीतिका टम्टा की सफलता की कहानी
हम अक्सर यूपीएससी में सफलता पाने वाले उम्मीदवारों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से इस परीक्षा को पास करने करके खुद का और अपने परिवार का नाम रोशन किया. आज आइए उत्तराखंड की गीतिका टम्टा की सफलता की कहानी पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि उन्होंने यूपीएससी में सफलता कैसे हासिल की.
2.गीतिका टम्टा का एजुकेशनल बैकग्राउंड
गीतिका टम्टा उत्तराखंड के ओइथोरागढ़ जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड के नैनीताल से पूरी की और हरियाणा के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की. उनका यूपीएससी का सफर काफी अनोखा है. मुक्तेश्वर में 2021 के नए साल की पार्टी में उन्होंने खुद से वादा किया कि वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगी और यूपीएससी की परीक्षा पास करके अधिकारी बनेंगी.
3.आईएफएस गीतिका टम्टा का यूपीएससी सफर
गीतिका अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रही थीं लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वह आजकल इंस्टाग्राम पर ज्यादा समय बिता रही हैं. इसके बाद उन्होंने 15 जनवरी 2021 को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए और 18 फरवरी 2021 के बाद किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं.
4.मन को स्वस्थ रखने के लिए अरोमाथेरेपी भी करती हैं गीतिका
2021 में वह बेहतर माहौल में पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गईं. पारिवारिक समस्याओं के कारण वह काफी मानसिक तनाव में थीं. दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना शुरू किया. वह अरोमाथेरेपी भी करती हैं और तनाव दूर करने के लिए सुगंधित मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती हैं.
5.मां की जैकेट पहन दिया था यूपीएससी का एग्जाम
कोविड की दूसरी लहर के दौरान यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में देरी हो रही थी इसलिए वह मई 2021 में वापस नैनीताल आ गईं. उन्होंने अपनी मां की जैकेट पहनकर यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दिया, जिसे वह अपना लकी चार्म मानती थीं. 10 अक्टूबर 2021 को प्रीलिम्स के बाद उन्होंने मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.
6.यूपीएससी में कितनी रैंक लाकर बनीं आईएफएस अधिकारी?
जनवरी 2022 में वह वापस दिल्ली आ गईं और 30 मई 2022 को यूपीएससी के नतीजे घोषित हुए जिसमें उन्हें 239वीं रैंक मिली और वह भारतीय विदेश सेवा की धाकड़ अधिकारी बन गईं. आज उनकी कहानी लाखों युवाओं को रास्ता दिखा रही है कि अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी मंजिल हासिल करना कठिन नहीं है.
