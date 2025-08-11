Twitter
Advertisement
Headlines

अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन

भारत में लॉन्च हुआ Oppo का घांसू फोन, कैमरा 50MP, बैटरी 7000mAh और कीमत सुनकर तुरंत खरीदने की होगा इच्छा

PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

बुमराह, सिराज...चोटिल होते गेंदबाज और छोटा हो रहा टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल

ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

Krishna Janmashtami Bank Holiday: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज

मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब

Krishna Janmashtami 2025: देवकी की आठवीं संंतान ही क्यों बने भगवान श्रीकृष्ण, जानें 8 नंबर के साथ जुड़ा है गहरा रहस्य

पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

बुमराह, सिराज...चोटिल होते गेंदबाज और छोटा हो रहा टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल

बुमराह, सिराज...चोटिल होते गेंदबाज और छोटा हो रहा टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल

Krishna Janmashtami Bank Holiday: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन

अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन

भारत में लॉन्च हुआ Oppo का घांसू फोन, कैमरा 50MP, बैटरी 7000mAh और कीमत सुनकर तुरंत खरीदने की होगा इच्छा

भारत में लॉन्च हुआ Oppo का घांसू फोन, कैमरा 50MP, बैटरी 7000mAh और कीमत सुनकर तुरंत खरीदने की होगा इच्छा

ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?

HomePhotos

एजुकेशन

अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन

डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि कई खास सुविधाएं भी मिलती हैं. आंकड़ा सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा.

राजा राम | Aug 11, 2025, 08:46 PM IST

1.जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन

जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन
1

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो अपने बयानों से लगातार चर्चा में बने रहते हैं. आज हम बताएंगे आपको कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को सालाना कितना वेतन मिलता है. हाल ही में भारत पर 25% और टैरिफ लगाने के बाद उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. लेकिन इस राजनीतिक फैसले के साथ ही लोगों की दिलचस्पी उनकी कमाई जानने में भी बढ़ गई है. 

Advertisement

2.करीब 3 करोड़ 50 लाख

करीब 3 करोड़ 50 लाख
2

साल 2001 में अमेरिकी कांग्रेस ने राजकोष विनियोग विधेयक के जरिए राष्ट्रपति की सैलरी तय की थी. इस फैसले के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति को हर साल $400,000 का आधिकारिक वेतन दिया जाता है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 3 करोड़ 50 लाख 45 हजार के बराबर है.

3.कई भत्ते भी मिलते हैं

कई भत्ते भी मिलते हैं
3

सैलरी के अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं. USA Today की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति को हर साल 50,000 डॉलर कपड़ों और व्यक्तिगत खर्चों के लिए दिए जाते हैं. यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब 44 लाख रुपये होती है.
 

4.मनोरंजन के लिए 19,000 डॉलर

मनोरंजन के लिए 19,000 डॉलर
4

यही नहीं, राष्ट्रपति को मनोरंजन के लिए 19,000 डॉलर सालाना दिए जाते हैं. इसके साथ ही व्हाइट हाउस के रखरखाव, मरम्मत और सजावट के लिए 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) का अलग बजट भी तय है.

TRENDING NOW

5.टैक्स-फ्री राशि मिलती है

टैक्स-फ्री राशि मिलती है
5

यात्रा भत्ते के तौर पर राष्ट्रपति को हर साल $100,000 टैक्स-फ्री राशि मिलती है, जो भारतीय रुपये में लगभग 87 लाख रुपये होती है. यह राशि आधिकारिक दौरों और विशेष यात्रा के लिए दी जाती है.
 

6.मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं

मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं
6

इसके अलावा राष्ट्रपति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती हैं. मेडिकल चेकअप से लेकर आपातकालीन इलाज तक, सभी सुविधाएं सरकार द्वारा वहन की जाती हैं.

7.एयर फोर्स वन विमान का मुफ्त इस्तेमाल

एयर फोर्स वन विमान का मुफ्त इस्तेमाल
7

यात्रा के मामले में भी अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है. उनके पास लिमोज़ीन (Presidential Limo), मरीन वन हेलीकॉप्टर और एयर फोर्स वन विमान का मुफ्त इस्तेमाल करने का अधिकार है.
 

8.विशेषाधिकार प्राप्त शख्सियत होते हैं

विशेषाधिकार प्राप्त शख्सियत होते हैं
8

कुल मिलाकर, अमेरिकी राष्ट्रपति को न केवल करोड़ों की सैलरी मिलती है, बल्कि भत्तों और सुविधाओं के मामले में भी वे बेहद विशेषाधिकार प्राप्त शख्सियत होते हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
Annakoot 2024: अन्नकूट के दिन जरूर करें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, जानें और क्या-क्या करना चाहिए इस दिन
अन्नकूट के दिन जरूर करें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, जानें और क्या-क्या करना चाहिए इस दिन
मरकर भी 4 लोगों को 'जीवनदान' दे गया ये बच्चा, बना भारत में सबसे कम उम्र का Pancreatic Donor
मरकर भी 4 लोगों को 'जीवनदान' दे गया ये बच्चा, बना भारत में सबसे कम उम्र का Pancreatic Donor
Odisha Crime: एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर पत्नी की कर दी हत्या, 2 गर्लफ्रेंड संग पति गिरफ्तार 
एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर पत्नी की कर दी हत्या, 2 गर्लफ्रेंड संग पति गिरफ्तार
Singham Again और Bhool Bhulaiyaa 3 को इस देश ने कर दिया बैन, वजह कर देगी हैरान
Singham Again और Bhool Bhulaiyaa 3 को इस देश ने कर दिया बैन, वजह कर देगी हैरान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन
अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन
भारत में लॉन्च हुआ Oppo का घांसू फोन, कैमरा 50MP, बैटरी 7000mAh और कीमत सुनकर तुरंत खरीदने की होगा इच्छा
भारत में लॉन्च हुआ Oppo का घांसू फोन, कैमरा 50MP, बैटरी 7000mAh और कीमत सुनकर तुरंत खरीदने की होगा इच्छा
ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?
ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?
मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब
मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब
जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी
जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE