अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन

राजा राम | Aug 11, 2025, 08:46 PM IST
1.जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो अपने बयानों से लगातार चर्चा में बने रहते हैं. आज हम बताएंगे आपको कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को सालाना कितना वेतन मिलता है. हाल ही में भारत पर 25% और टैरिफ लगाने के बाद उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. लेकिन इस राजनीतिक फैसले के साथ ही लोगों की दिलचस्पी उनकी कमाई जानने में भी बढ़ गई है.
2.करीब 3 करोड़ 50 लाख
साल 2001 में अमेरिकी कांग्रेस ने राजकोष विनियोग विधेयक के जरिए राष्ट्रपति की सैलरी तय की थी. इस फैसले के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति को हर साल $400,000 का आधिकारिक वेतन दिया जाता है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 3 करोड़ 50 लाख 45 हजार के बराबर है.
3.कई भत्ते भी मिलते हैं
सैलरी के अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं. USA Today की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति को हर साल 50,000 डॉलर कपड़ों और व्यक्तिगत खर्चों के लिए दिए जाते हैं. यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब 44 लाख रुपये होती है.
4.मनोरंजन के लिए 19,000 डॉलर
यही नहीं, राष्ट्रपति को मनोरंजन के लिए 19,000 डॉलर सालाना दिए जाते हैं. इसके साथ ही व्हाइट हाउस के रखरखाव, मरम्मत और सजावट के लिए 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) का अलग बजट भी तय है.
5.टैक्स-फ्री राशि मिलती है
यात्रा भत्ते के तौर पर राष्ट्रपति को हर साल $100,000 टैक्स-फ्री राशि मिलती है, जो भारतीय रुपये में लगभग 87 लाख रुपये होती है. यह राशि आधिकारिक दौरों और विशेष यात्रा के लिए दी जाती है.
6.मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं
इसके अलावा राष्ट्रपति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती हैं. मेडिकल चेकअप से लेकर आपातकालीन इलाज तक, सभी सुविधाएं सरकार द्वारा वहन की जाती हैं.
7.एयर फोर्स वन विमान का मुफ्त इस्तेमाल
यात्रा के मामले में भी अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है. उनके पास लिमोज़ीन (Presidential Limo), मरीन वन हेलीकॉप्टर और एयर फोर्स वन विमान का मुफ्त इस्तेमाल करने का अधिकार है.
8.विशेषाधिकार प्राप्त शख्सियत होते हैं
कुल मिलाकर, अमेरिकी राष्ट्रपति को न केवल करोड़ों की सैलरी मिलती है, बल्कि भत्तों और सुविधाओं के मामले में भी वे बेहद विशेषाधिकार प्राप्त शख्सियत होते हैं.