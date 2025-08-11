अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन

1 . जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो अपने बयानों से लगातार चर्चा में बने रहते हैं. आज हम बताएंगे आपको कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को सालाना कितना वेतन मिलता है. हाल ही में भारत पर 25% और टैरिफ लगाने के बाद उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. लेकिन इस राजनीतिक फैसले के साथ ही लोगों की दिलचस्पी उनकी कमाई जानने में भी बढ़ गई है.