UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

5 . पिता भाजपा नेता और मां हैं प्रिंसिपल

एकांश ढुल के पिता कृष्ण ढुल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं. वहीं उनकी मां स्कूल में प्रिंसिपल हैं. वे अपनी माता पिता के बेहद करीब हैं. एक बार एकांश ढुल ने पूछा कि प्राइवेट स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में इतना बड़ा अंतर क्यों है. इसे बदला नहीं जा सकता. तब उनकी मां ने कहा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास ही इसके अधिकार हैं. उसी पल से एकांश ढुल ने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला कर लिया था.

