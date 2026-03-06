UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

एजुकेशन
Nitin Sharma | Mar 06, 2026, 04:36 PM IST
1.यूपीएससी 3rd रैंक टॉपर
यूपीएससी परीक्षा में इस साल अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान पाकर टॉप किया है. वहीं दूसरे नंबर पर राजेश्वरी सुवे एम ओर तीसरे नंबर पर एकांश ढुल हैं. एकांश ढुल इससे पहले भी यूपीएससी परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन इस बार वे 3rd रैंक लाकर टॉप पर हैं.
2.लगातार 3 बार पास की ये कठिन परीक्षा
पंचकुला निवासी एकांश ढुल ने यूपीएससी परीक्षा एक या दो नहीं बल्कि 3 बार पास कर चुके हैं. यह उनका थर्ड अटेप्ट था, जिसमें उन्होंने टॉप किया है. इससे पहले 2023 में एकांश ने पहली बार में यूपीएससी परीक्षा में 342वीं रैंक पाई थी. इसके बाद उन्होंने फिर से यूपीएससी परीक्षा दी और 294वीं रैंक प्राप्त की, लेकिन इस पर भी एकांश नहीं रुके.
3.तीसरी बार में किया टॉप
एकांश ढुल ने टॉप करने का सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी. पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर चुके एकांश ने फिर से परीक्षा दी. इसमें उन्होंने 294वीं रैंक प्राप्त की, लेकिन अब 2025 तीसरी बार में यूपीएससी में AIR 3 रैंक लाकर टॉपर की लिस्ट में शामिल हो गये हैं.
4.चंडीगढ़ से 12वीं और डीयू से किया ग्रेजुएशन
एकांश ने चंडीगढ़ से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद वे ग्रेजुएशन करनके लिए दिल्ली शिफ्ट हो गये. यहां एकांश ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया. उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर Commerce and Accountant लिया था. ग्रजेुशन पूरी करने के बाद ही एकांश ने 2023 की यूपीएससी परीक्षा में 342 रैंक लाकर पास की थी.
5.पिता भाजपा नेता और मां हैं प्रिंसिपल
एकांश ढुल के पिता कृष्ण ढुल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं. वहीं उनकी मां स्कूल में प्रिंसिपल हैं. वे अपनी माता पिता के बेहद करीब हैं. एक बार एकांश ढुल ने पूछा कि प्राइवेट स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में इतना बड़ा अंतर क्यों है. इसे बदला नहीं जा सकता. तब उनकी मां ने कहा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास ही इसके अधिकार हैं. उसी पल से एकांश ढुल ने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला कर लिया था.
