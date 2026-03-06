UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

एजुकेशन
Nitin Sharma | Mar 06, 2026, 03:25 PM IST
1.सिविल सेवा में किया टॉप
अनुज इससे पहले एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर एम्स में डॉक्टर बने, लेकिन उनका मन यहीं नहीं रुका और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे सभी के सामने हैं. अनुज अग्निहोत्री ने पहली रैंक लाकर सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया है.
2.AIIMS से की एमबीबीएस
अनुज अग्निहोत्री राजस्थान के रावतभाटा के रहने वाले हैं. यही से उन्होंने 12वीं कक्षा तक की अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वे जोधपुर आए. यहां उन्होंने एम्स जोधपुर से उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की.
3.2023 में बने डॉक्टर
2023 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर अनुज डॉक्टर बने. उन्होंने एम्स अस्पताल में प्रैक्टिस भी की, लेकिन वे यही नहीं रुके. अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी की तैयारी का मन बनाया.
4.2025 में किया टॉप
डॉक्टर बनने के बाद अनुज अग्निहोत्री ने दूसरा निशाना यूपीएससी परीक्षा पर साधा. इसमें उन्होंने 2025 की यूपीएससी परीक्षा टॉप किया है. अनुज अग्निहोत्री ने देश में पहली रैंक प्राप्त की है.