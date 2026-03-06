FacebookTwitterYoutubeInstagram
तेहरान में इजरायल का बड़ा हमला, बेरूत में रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, यूरोप में तनाव बढ़ेगा- रूस

Photos
एजुकेशन

एजुकेशन

UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग सिविल परीक्षा 2025 का रिजल्ट आ गया है. इस परीक्षा में राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखने वाले अनुज अग्निहोत्री ने पहली रैंक हासिल की है. आइए जानते हैं यूपीएससी में टॉप करने वाले अनुज अग्निहोत्री कौन हैं...

Nitin Sharma | Mar 06, 2026, 03:25 PM IST

1.सिविल सेवा में किया टॉप

सिविल सेवा में किया टॉप
1

अनुज इससे पहले एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर एम्स में डॉक्टर बने, लेकिन उनका मन यहीं नहीं रुका और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे सभी के सामने हैं. अनुज अग्निहोत्री ने पहली रैंक लाकर सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया है. 

2.AIIMS से की एमबीबीएस

AIIMS से की एमबीबीएस
2

अनुज अग्निहोत्री राजस्थान के रावतभाटा के रहने वाले हैं. यही से उन्होंने 12वीं कक्षा तक की अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वे जोधपुर आए. यहां उन्होंने एम्स जोधपुर से उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की.  

3.2023 में बने डॉक्टर

2023 में बने डॉक्टर
3

2023 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर अनुज डॉक्टर बने. उन्होंने एम्स अस्पताल में प्रैक्टिस भी की, लेकिन वे यही नहीं रुके. अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी की तैयारी का मन बनाया. 

4.2025 में किया टॉप 

2025 में किया टॉप 
4

डॉक्टर बनने के बाद अनुज अग्निहोत्री ने दूसरा निशाना यूपीएससी परीक्षा पर साधा. इसमें उन्होंने 2025 की यूपीएससी परीक्षा टॉप किया है. अनुज अग्निहोत्री ने देश में पहली रैंक प्राप्त की है. 

5.​अनुज अग्निहोत्री ने राजस्थान की जगह चुना हरियाणा

​अनुज अग्निहोत्री ने राजस्थान की जगह चुना हरियाणा
5

यूपीएससी टॉप कर आईएएस अधिकारी बने अनुज अग्निहोत्री राजस्थान की जगह हरियाणा कैडर चुना है.  

