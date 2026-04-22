दुनिया का वो देश जहां 2008 के बाद पैदा हुए लोग नहीं खरीद पाएंगे सिगरेट, सरकार की सोच जानकर करेंगे सलाम!

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 22, 2026, 04:04 PM IST
1.सिगरेट पर अनोखा कानून
सिगरेट पीना सेहत के लिए बेहद हानिकारक है और हर साल इससे जुड़ी बीमारियों की वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है. इस खतरे को कम करने के लिए दुनिया के कई देश सख्त कदम उठा रहे हैं. अब एक देश ऐसा कानून ला रहा है जिससे 2008 के बाद पैदा हुए लोग दुकानों पर जाकर सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे.
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2.UK में आया अनोखा कानून
यह देश है यूनाइटेड किंगडम, जो आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से स्मोकिंग से दूर करने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है. दरअसल, यूके सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टोबेको एंड वेप्स बिल पेश किया है. यह बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और अब शाही मंजूरी का इंतजार कर रहा है. इस कानून के तहत हर साल सिगरेट खरीदने की न्यूनतम उम्र बढ़ती जाएगी. आसान शब्दों में समझें तो 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग कभी भी कानूनी रूप से तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे. इससे धीरे-धीरे एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी, जो पूरी तरह स्मोक-फ्री होगी.
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3.इस कदम के पीछे का मकसद क्या है?
इस कदम के पीछे सरकार का साफ उद्देश्य है कि धूम्रपान से होने वाली गंभीर बीमारियों, जैसे कैंसर, दिल की बीमारी और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सके. यूके में हर साल हजारों मौतें धूम्रपान से जुड़ी होती हैं, और यह देश की स्वास्थ्य व्यवस्था एनएचएस पर भी बड़ा दबाव डालता है इसलिए सरकार रोकथाम पर ज्यादा जोर दे रही है.
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4.सिगरेट के अलावा इन चीजों पर भी सख्त नियम
इस बिल में सिर्फ सिगरेट ही नहीं, बल्कि वेपिंग और दूसरे निकोटीन प्रोडक्ट्स पर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल, प्लेग्राउंड, अस्पतालों के आसपास और बच्चों की मौजूदगी वाली जगहों पर वेपिंग पर रोक लगाने की योजना है. हालांकि, जो लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ जगहों पर वेपिंग की अनुमति भी दी जा सकती है.
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5.यूके के अधिकारियों का क्या है कहना?
यूके के हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग ने इसे एक बड़ा और जरूरी सुधार बताया है. उनका कहना है कि इलाज से बेहतर रोकथाम है और यह कानून भविष्य में लाखों लोगों की जान बचा सकता है. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री बैरोनेस मेरॉन ने इसे एक पीढ़ी में सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ कदम बताया है, जिसका मकसद युवाओं को इस आदत से दूर रखना और एक स्वस्थ समाज बनाना है.
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