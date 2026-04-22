दुनिया का वो देश जहां 2008 के बाद पैदा हुए लोग नहीं खरीद पाएंगे सिगरेट, सरकार की सोच जानकर करेंगे सलाम!

2 . UK में आया अनोखा कानून

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यह देश है यूनाइटेड किंगडम, जो आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से स्मोकिंग से दूर करने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है. दरअसल, यूके सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टोबेको एंड वेप्स बिल पेश किया है. यह बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और अब शाही मंजूरी का इंतजार कर रहा है. इस कानून के तहत हर साल सिगरेट खरीदने की न्यूनतम उम्र बढ़ती जाएगी. आसान शब्दों में समझें तो 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग कभी भी कानूनी रूप से तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे. इससे धीरे-धीरे एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी, जो पूरी तरह स्मोक-फ्री होगी.

(Image Credit: Canva)