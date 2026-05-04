सरहदों को नहीं मानतीं एशिया की ये 2 नदियां, भारत-पाकिस्तान और चीन को जोड़ती है इसकी जलधारा

6 . कहां से कहां तक बहती है सतलज नदी?

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भारत में फिर पंजाब से गुजरती हुई यह पाकिस्तान में जाती है. पाकिस्तान में यह आगे चलकर चिनाब नदी से मिलती है और आखिरकार सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती है. इस तरह से देखा जाए तो सिंधु नदी मुख्य नदी है जो तीनों देशों को जोड़ती है, जबकि सतलुज नदी को भी इस कैटिगरी में रखा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह भी चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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