सरहदों को नहीं मानतीं एशिया की ये 2 नदियां, भारत-पाकिस्तान और चीन को जोड़ती है इसकी जलधारा

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 04, 2026, 01:38 PM IST
1.एशिया की दो नदियां जो भारत-पाकिस्तान और चीन में बहती हैं
भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और कावेरी जैसी सैकड़ों नदियां बहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया की कौन-सी नदियां ऐसी हैं जो भारत-पाकिस्तान और चीन तीनों देशों को जोड़ती हैं. आज हम आपको इन दोनों नदियों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं.
2.सिंधु है वो अनोखी नदी
सिंधु नदी भारत, पाकिस्तान और चीन (तिब्बत) तीनों देशों से होकर गुजरती है. यह एशिया की सबसे अहम और प्राचीन नदियों में से एक है और भारतीय सभ्यता के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है. सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 3,180 किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र बहुत विशाल है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
3.सिंधु नदी का उद्गम
सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास सेंगे खबाब (सेंगे जांगबो) क्षेत्र से होता है, जो मानसरोवर झील के निकट स्थित है. यहां से निकलकर यह नदी उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है. लद्दाख में यह एक ठंडे रेगिस्तानी इलाके से गुजरती है और आगे चलकर जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
4.अरब सागर में मिलती है सिंधु नदी
पाकिस्तान में यह नदी और भी विशाल रूप ले लेती है और आखिर में कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है. तिब्बत में इसे सिंघी खंबान भी कहा जाता है, इसका मतलब 'शेर का मुख' होता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.सिंधु के अलावा एक और नदी तीनों देशों से होकर बहती है
सिंधु नदी के अलावा सतलुज नदी भी भारत, चीन (तिब्बत) और पाकिस्तान से होकर बहती है. सतलुज नदी सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है. इसका उद्गम तिब्बत में राक्षस ताल झील के पास होता है, जो मानसरोवर के समीप स्थित है. वहां से यह नदी हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
6.कहां से कहां तक बहती है सतलज नदी?
भारत में फिर पंजाब से गुजरती हुई यह पाकिस्तान में जाती है. पाकिस्तान में यह आगे चलकर चिनाब नदी से मिलती है और आखिरकार सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती है. इस तरह से देखा जाए तो सिंधु नदी मुख्य नदी है जो तीनों देशों को जोड़ती है, जबकि सतलुज नदी को भी इस कैटिगरी में रखा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह भी चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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