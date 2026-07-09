एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

1 . भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन

1

भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है. हर दिन करोड़ों यात्री हजारों ट्रेनों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. इनमें कई ट्रेनें अपनी रफ्तार, सुविधाओं या खूबसूरत रूट के लिए मशहूर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की कौन-सी ट्रेन सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है. आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह ट्रेन खुलने के बाद पूरे 4 दिन तक रेलवे ट्रैक पर दौड़ती रहती है और भारत के कुल 9 राज्यों में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है.

(All Image Credit: Southern Railway X Handle)