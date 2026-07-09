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एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

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एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

आज हम आपको भारत की उस इकलौती ट्रेन के बारे में बताने वाले हैं जो 4 दिनों तक 9 राज्यों का सफर तय करती है और यात्रियों को 4189 KM तक उनकी मंजिल तक पहुंचाती है...

Jaya Pandey | Jul 09, 2026, 01:31 PM IST

1.भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन

भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन
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भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है. हर दिन करोड़ों यात्री हजारों ट्रेनों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. इनमें कई ट्रेनें अपनी रफ्तार, सुविधाओं या खूबसूरत रूट के लिए मशहूर हैं.  लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की कौन-सी ट्रेन सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है. आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह ट्रेन खुलने के बाद पूरे 4 दिन तक रेलवे ट्रैक पर दौड़ती रहती है और भारत के कुल 9 राज्यों में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है.
(All Image Credit: Southern Railway X Handle)

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2.4,189 किलोमीटर में किन राज्यों की दूरी तय करती है ये ट्रेन?

4,189 किलोमीटर में किन राज्यों की दूरी तय करती है ये ट्रेन?
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सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22503/22504) है. यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक करीब 4,189 किलोमीटर की दूरी तय करती है. इस ट्रेन का सफर लगभग 74-75 घंटे यानी करीब चार दिन का होता है. इस दौरान यह भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रियों को लेकर जाती है. 

3.किन 9 राज्यों से गुजरती है यह ट्रेन?

किन 9 राज्यों से गुजरती है यह ट्रेन?
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इतनी लंबी यात्रा के दौरान ट्रेन अलग-अलग भौगोलिक इलाकों, भाषाओं, संस्कृतियों और मौसम का अनुभव कराती है. इस वजह से इसे भारतीय रेलवे की सबसे खास ट्रेनों में गिना जाता है. डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस अपने पूरे रूट में 9 राज्यों से होकर गुजरती है. यह ट्रेन असम से निकलकर नागालैंड के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन दीमापुर से होकर गुजरती है. इसके बाद यह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी पहुंचती है. 

4.इस ट्रेन के स्टॉपेज कहां-कहां हैं?

इस ट्रेन के स्टॉपेज कहां-कहां हैं?
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अपने पूरे सफर के दौरान यह ट्रेन 58 स्टेशनों पर रुकती है. इसके प्रमुख स्टेशनों में डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, दीमापुर, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, आसनसोल, धनबाद, टाटानगर, भुवनेश्वर, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, एर्नाकुलम जंक्शन, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और कन्याकुमारी शामिल हैं.

TRENDING NOW

5.कब और क्यों हुई थी विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत?

कब और क्यों हुई थी विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत?
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इस ट्रेन की शुरुआत 2011 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय रेलवे की शुरू की गई 'विवेक एक्सप्रेस' सीरीज के तहत की गई थी. देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने के मकसद से शुरू की गई इन ट्रेनों में डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन बन गई. इतनी लंबी यात्रा के दौरान यह ट्रेन पहाड़, चाय बागान, मैदान, जंगल, नदी, समुद्र तट और दक्षिण भारत के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से होकर गुजरती है. 

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