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भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन-सी है? एक रेल गाड़ी लगा देती है पूरे देश का चक्कर; देखें टॉप-5 लिस्ट

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भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन-सी है? एक रेल गाड़ी लगा देती है पूरे देश का चक्कर; देखें टॉप-5 लिस्ट

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत के पास ही है और भारत में रोजाना लाखों ट्रेनें दौड़ती हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 16, 2026, 06:07 PM IST

1.विवेक एक्सप्रेस (Vivek Express)

विवेक एक्सप्रेस (Vivek Express)
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भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है. ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमार तक दौड़ती है. इस दौरान विवेक एक्सप्रेस 4155 किलोमीटर की दूरी 74 घंटे में पूरी करती है.
 

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2.तिरुवनंतपुरम-सेंट्रल सिलचर ट्रेन (Thiruvananthapuram-Central Silchar Train)

तिरुवनंतपुरम-सेंट्रल सिलचर ट्रेन (Thiruvananthapuram-Central Silchar Train)
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भारत की दूसरी सबसे लंबी दूरी करने वाली तिरुवनंतपुरम-सेंट्रल सिलचर ट्रेन है, जो 71 घंटे में 3916 किलोमीटर की दूरी तय करती है. 
 

3.हिमसागर एक्सप्रेस (Himsagar Express)

हिमसागर एक्सप्रेस (Himsagar Express)
3

देश की तीसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस है, जो 73 घंटे में 3790 किलोमीटर सफर करती है. 
 

4.तिरुनेलवेली-जम्मू एक्सप्रेस (Tirunelveli-Jammu Express)

तिरुनेलवेली-जम्मू एक्सप्रेस (Tirunelveli-Jammu Express)
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तिरुनेलवेली-जम्मू एक्सप्रेस भारत की चौथी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो 63 घंटे में 3642 किलोमीटर की दूरी तय करती है. 
 

TRENDING NOW

5.नवयुग एक्सप्रेस (Navyug Express)

नवयुग एक्सप्रेस (Navyug Express)
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नवयुग एक्सप्रेस भारत की पांचवी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है. ये ट्रेन करीब 60 से 65 घंटे में 3612 किलोमीटर की यात्रा करती है. 
 

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