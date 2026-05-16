भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन-सी है? एक रेल गाड़ी लगा देती है पूरे देश का चक्कर; देखें टॉप-5 लिस्ट

1 . विवेक एक्सप्रेस (Vivek Express)

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भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है. ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमार तक दौड़ती है. इस दौरान विवेक एक्सप्रेस 4155 किलोमीटर की दूरी 74 घंटे में पूरी करती है.

