World Most Spoken Languages: दुनिया में बोली जाने वाली टॉप 5 भाषाएं, जानें किस नंबर पर है अपनी हिंदी

3 . हिंदी

3

हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने भाषाओं में तीसरे स्थान पर आती है. यह भारत की राजभाषा है. भारत के अलावा हिंदी नेपाल, फिजिल और मॉरीशस जैसे देशों में भी बोली जाती है.