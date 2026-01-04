World Most Spoken Languages: दुनिया में बोली जाने वाली टॉप 5 भाषाएं, जानें किस नंबर पर है अपनी हिंदी

एजुकेशन
सुमित तिवारी | Jan 04, 2026, 12:28 PM IST
1.अंग्रेजी भाषा
दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है. यह कई देशों की आधिकारिक भाषा है और अंतरराष्ट्रीय संचार, विज्ञान, तकनीकी और इंटरनेट की प्रमुख भाषा मानी जाती है.
2.मंदारिन भाषा (चीनी)
दूसरे नंबर पर आती है मंदारिन भाषा यानी की चीनी भाषा. इसे 1184 मिलियन लोग बोलते हैं.
3.हिंदी
हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने भाषाओं में तीसरे स्थान पर आती है. यह भारत की राजभाषा है. भारत के अलावा हिंदी नेपाल, फिजिल और मॉरीशस जैसे देशों में भी बोली जाती है.
4.स्पेनिश भाषा
स्पेनिश भाषा यूरोप, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के कई देशों में बोली जाती है. यह अपनी सरलता और व्यापक उपयोग के कारण विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है.
5.फ्रेंच
फ्रेंच भाषा को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की भाषा कहा जाता है. यह यूरोप, अफ्रीका और कनाडा के कुछ हिस्सों में बोली जाती है. इसे बोलने वाले करीब 300 मिलियन लोग हैं.