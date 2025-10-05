दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी की कक्षा 10 की डेट शीट, जानें कब होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 05, 2025, 12:20 PM IST
1.ये हैं दुनिया के टॉप 5 जेन जी अरबपति
दुनिया के सबसे अमीर अरबपति न बिजनेस टाइकून हैं बल्कि उनमें से कुछ Gen Z से भी ताल्लुक रखते हैं. 30 साल की उम्र से पहले ही उनकी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हो गया है. इस लिस्ट में सबसे कम उम्र का अरबपति सिर्फ 19 साल का है और उसके नाम अरबों की संपत्ति है.
2.Johannes von Baumbach
जोहान्स वॉन बाउम्बाच सिर्फ 19 साल के हैं और जर्मन फार्मास्युटिकल दिग्गज बोह्रिंजर इंगेलहेम के उत्तराधिकारी हैं. वह 5.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे युवा अरबपति हैं.
3.Lívia Voigt de Assis
लिविया वोइग्ट डी असिस की उम्र 20 साल है. वह अपने दादा वर्नर रिकार्डो वोइग की स्थापित WEG में 3.1% हिस्सेदारी रखती हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.2 बिलियन डॉलर है.
4.Clemente Del Vecchio
क्लेमेंटे डेल वेक्चियो 6.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ इतालवी अरबपति डेल्फिन के 12.5% हिस्सेदार हैं. यह आईवियर दिग्गज एस्सिलोरलक्सोटिका के पीछे की होल्डिंग कंपनी है जो रे-बैन और पर्सोल जैसे ब्रांड बनाती है. क्लेमेंटे डेल वेक्चियो की उम्र महज 20 साल है.
5.Kim Jung-youn
किम जंग-यूं 21 साल की हैं और वह नेक्सॉन के दिवंगत संस्थापक किम जंग-जू की बेटी हैं. उन्हें दक्षिण कोरियाई गेमिंग कंपनी में 9% हिस्सेदारी विरासत में मिली है. उनकी अनुमानित संपत्ति 1.3 बिलियन डॉलर है.
6.Kevin David Lehmann
22 साल के केविन डेविड लेहमैन को जर्मनी की टॉप ड्रग स्टोर चेन डीएम-ड्रोगेरी मार्कट में 50% हिस्सेदारी विरासत में मिली है. इससे उनकी संपत्ति 3.6 बिलियन डॉलर हो गई है.
