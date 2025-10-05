दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian

1 . ये हैं दुनिया के टॉप 5 जेन जी अरबपति

दुनिया के सबसे अमीर अरबपति न बिजनेस टाइकून हैं बल्कि उनमें से कुछ Gen Z से भी ताल्लुक रखते हैं. 30 साल की उम्र से पहले ही उनकी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हो गया है. इस लिस्ट में सबसे कम उम्र का अरबपति सिर्फ 19 साल का है और उसके नाम अरबों की संपत्ति है.