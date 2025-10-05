FacebookTwitterYoutubeInstagram
JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी की कक्षा 10 की डेट शीट, जानें कब होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम

Numerology: 1 नंबर के जिद्दी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, हर हाल में अपने सपने करते हैं पूरे

मां के गर्भ में ही भाई के पेट में चला गया दूसरा भ्रूण, नागपुर में इस आदमी के प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा

दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian

'अमाल को बुरा दिखाना बंद करो', BB 19 के मेकर्स पर भड़के अरमान मलिक! कह दी ये बात

Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें 

Karwa Chauth Mehndi Hacks: पिया के नाम की मेहंदी का चढ़ेगा गहरा रंग, आजमाएं ये 4 घरेलू नुस्खे

Cholesterol Remedy: नसों में चिपका गंदा कोलेस्ट्रॉल होगा साफ, बस बिना चूके पिएं ये आयुर्वेदिक ग्रीन जूस 

घूंघट से पुलिस की वर्दी तक, जानें जीवन की मुश्किलों से जंग जीतकर कैसे DSP बनीं अंजू यादव

40 की उम्र में परेशान करने लगी हैं Diabetes-BP जैसी बीमारियां? डाइट में जरूर शामिल करें ये सब्जी 

एजुकेशन

दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian

आज हम आपको दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपतियों से मिलवाएंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है?

जया पाण्डेय | Oct 05, 2025, 12:20 PM IST

1.ये हैं दुनिया के टॉप 5 जेन जी अरबपति

ये हैं दुनिया के टॉप 5 जेन जी अरबपति
1

दुनिया के सबसे अमीर अरबपति न बिजनेस टाइकून हैं बल्कि उनमें से कुछ  Gen Z से भी ताल्लुक रखते हैं. 30 साल की उम्र से पहले ही उनकी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हो गया है. इस लिस्ट में सबसे कम उम्र का अरबपति सिर्फ 19 साल का है और उसके नाम अरबों की संपत्ति है.

2.Johannes von Baumbach

Johannes von Baumbach
2

जोहान्स वॉन बाउम्बाच सिर्फ 19 साल के हैं और जर्मन फार्मास्युटिकल दिग्गज बोह्रिंजर इंगेलहेम के उत्तराधिकारी हैं. वह 5.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे युवा अरबपति हैं.

3.Lívia Voigt de Assis

Lívia Voigt de Assis
3

लिविया वोइग्ट डी असिस की उम्र 20 साल है. वह अपने दादा वर्नर रिकार्डो वोइग की स्थापित WEG में 3.1% हिस्सेदारी रखती हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.2 बिलियन डॉलर है.

4.Clemente Del Vecchio

Clemente Del Vecchio
4

क्लेमेंटे डेल वेक्चियो 6.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ इतालवी अरबपति डेल्फिन के 12.5% ​​​​हिस्सेदार हैं. यह आईवियर दिग्गज एस्सिलोरलक्सोटिका के पीछे की होल्डिंग कंपनी है जो रे-बैन और पर्सोल जैसे ब्रांड बनाती है. क्लेमेंटे डेल वेक्चियो की उम्र महज 20 साल है.

5.Kim Jung-youn

Kim Jung-youn
5

किम जंग-यूं 21 साल की हैं और वह नेक्सॉन के दिवंगत संस्थापक किम जंग-जू की बेटी हैं. उन्हें दक्षिण कोरियाई गेमिंग कंपनी में 9% हिस्सेदारी विरासत में मिली है. उनकी अनुमानित संपत्ति 1.3 बिलियन डॉलर है.

6.Kevin David Lehmann

Kevin David Lehmann
6

22 साल के केविन डेविड लेहमैन को जर्मनी की टॉप ड्रग स्टोर चेन डीएम-ड्रोगेरी मार्कट में 50% हिस्सेदारी विरासत में मिली है. इससे उनकी संपत्ति 3.6 बिलियन डॉलर हो गई है.

