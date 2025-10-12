दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 12, 2025, 03:27 PM IST
1.इन देशों में रहती है सबसे ज्यादा बेघर आबादी
दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पर्याप्त आवास ढूंढना एक चुनौती बना हुआ है. बेघर होना सिर्फ रहने के लिए जगह न होना ही नहीं है बल्कि यह अवसर, सुरक्षा और सम्मान से वंचित होने के बारे में भी है. यहां सबसे ज़्यादा बेघर आबादी वाले देशों की लिस्ट दी गई है.
2.पाकिस्तान
पाकिस्तान में लगभग 80 लाख लोगों के पास स्थायी आवास नहीं है जिससे यह बेघरता के सबसे गंभीर संकट वाले देशों में से एक बन गया है. ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आंतरिक प्रवास, गरीबी, बाढ़ और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या इसके प्रमुख कारण हैं. कई विस्थापित लोग कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर या अस्थायी शिविरों में रहते हैं. सरकारी आवास कार्यक्रमों के बावजूद यहां किफायती आवास की ज़रूरत आपूर्ति से कहीं ज़्यादा है.
3.सीरिया
सीरिया में बेघरों की समस्या के लिए वर्षों से चल रहा गृहयुद्ध और संघर्ष मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है. हिंसा और विनाश के कारण 53 लाख से ज़्यादा सीरियाई लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है. कई लोग अस्थायी आश्रयों और शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं लेकिन रहने की स्थिति अभी भी दयनीय है.
4.बांग्लादेश
बांग्लादेश में 50 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं जिसका मुख्य कारण गरीबी और देश में चक्रवातों और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की प्रवृत्ति है. ढाका की शहरी झुग्गियां भीड़भाड़ वाली हैं और वहां स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छ पानी की कमी है. जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति और भी बदतर होती जा रही है जिसके कारण हर साल हज़ारों लोग तटीय क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं.
5.नाइजीरिया
नाइजीरिया में लगभग 45 लाख लोगों के पास पर्याप्त आवास नहीं है. क्षेत्रीय संघर्षों, आर्थिक असमानता और तेज़ी से बढ़ते शहरी प्रवास के कारण यह समस्या और भी विकराल हो गई है. कई लोग अनौपचारिक बस्तियों या अस्थायी आश्रयों में रहते हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. हालांकि सरकार द्वारा आवास परियोजनाएं शुरू की गई हैं लेकिन प्रगति अभी भी धीमी है.
6.फिलीपींस
फिलीपींस में लगभग 45 लाख लोगों के पास उचित आवास नहीं है. बेघर होने का कारण तूफ़ान, भूकंप और गरीबी है. राजमार्गों और नदी तटों पर अनौपचारिक बस्तियां आम हैं. सरकारी पुनर्वास पहल अभी भी जारी हैं, लेकिन उपलब्ध भूमि और धन की कमी के कारण वे बाधित हैं.
7.चीन
देश के तेज़ विकास के बावजूद चीन बेघर आबादी वाले देश की लिस्ट पर नौवें नंबर पर है. यहां 25 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं और घर का खर्च नहीं उठा सकते. ये लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं. सामाजिक असमानता और शहरी गरीबी अभी भी प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं. सरकार अभी भी और ज़्यादा किफायती आवास कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है.
