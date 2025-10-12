दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

2 . पाकिस्तान

2

पाकिस्तान में लगभग 80 लाख लोगों के पास स्थायी आवास नहीं है जिससे यह बेघरता के सबसे गंभीर संकट वाले देशों में से एक बन गया है. ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आंतरिक प्रवास, गरीबी, बाढ़ और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या इसके प्रमुख कारण हैं. कई विस्थापित लोग कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर या अस्थायी शिविरों में रहते हैं. सरकारी आवास कार्यक्रमों के बावजूद यहां किफायती आवास की ज़रूरत आपूर्ति से कहीं ज़्यादा है.