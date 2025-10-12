FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो

Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु 

NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला

दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'

Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है? जानें फायदे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

बेघर होना एक वैश्विक संकट बना हुआ है जो विकासशील और संघर्षग्रस्त देशों में लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है. आज हम आपको सबसे ज़्यादा बेघर आबादी से जूझ रहे टॉप 5 देशों के बारे में बताएंगे.

जया पाण्डेय | Oct 12, 2025, 03:27 PM IST

1.इन देशों में रहती है सबसे ज्यादा बेघर आबादी

इन देशों में रहती है सबसे ज्यादा बेघर आबादी
1

दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पर्याप्त आवास ढूंढना एक चुनौती बना हुआ है. बेघर होना सिर्फ रहने के लिए जगह न होना ही नहीं है बल्कि यह अवसर, सुरक्षा और सम्मान से वंचित होने के बारे में भी है. यहां सबसे ज़्यादा बेघर आबादी वाले देशों की लिस्ट दी गई है.

Advertisement

2.पाकिस्तान

पाकिस्तान
2

पाकिस्तान में लगभग 80 लाख लोगों के पास स्थायी आवास नहीं है जिससे यह बेघरता के सबसे गंभीर संकट वाले देशों में से एक बन गया है. ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आंतरिक प्रवास, गरीबी, बाढ़ और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या इसके प्रमुख कारण हैं. कई विस्थापित लोग कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर या अस्थायी शिविरों में रहते हैं. सरकारी आवास कार्यक्रमों के बावजूद यहां किफायती आवास की ज़रूरत आपूर्ति से कहीं ज़्यादा है.

3.सीरिया

सीरिया
3

सीरिया में बेघरों की समस्या के लिए वर्षों से चल रहा गृहयुद्ध और संघर्ष मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है. हिंसा और विनाश के कारण 53 लाख से ज़्यादा सीरियाई लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है. कई लोग अस्थायी आश्रयों और शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं लेकिन रहने की स्थिति अभी भी दयनीय है. 

4.बांग्लादेश

बांग्लादेश
4

बांग्लादेश में 50 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं जिसका मुख्य कारण गरीबी और देश में चक्रवातों और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की प्रवृत्ति है. ढाका की शहरी झुग्गियां भीड़भाड़ वाली हैं और वहां स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छ पानी की कमी है. जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति और भी बदतर होती जा रही है जिसके कारण हर साल हज़ारों लोग तटीय क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं.

TRENDING NOW

5.नाइजीरिया

नाइजीरिया
5

नाइजीरिया में लगभग 45 लाख लोगों के पास पर्याप्त आवास नहीं है. क्षेत्रीय संघर्षों, आर्थिक असमानता और तेज़ी से बढ़ते शहरी प्रवास के कारण यह समस्या और भी विकराल हो गई है. कई लोग अनौपचारिक बस्तियों या अस्थायी आश्रयों में रहते हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. हालांकि सरकार द्वारा आवास परियोजनाएं शुरू की गई हैं लेकिन प्रगति अभी भी धीमी है.

6.फिलीपींस

फिलीपींस
6

फिलीपींस में लगभग 45 लाख लोगों के पास उचित आवास नहीं है. बेघर होने का कारण तूफ़ान, भूकंप और गरीबी है. राजमार्गों और नदी तटों पर अनौपचारिक बस्तियां आम हैं. सरकारी पुनर्वास पहल अभी भी जारी हैं, लेकिन उपलब्ध भूमि और धन की कमी के कारण वे बाधित हैं.
 

7.चीन

चीन
7

देश के तेज़ विकास के बावजूद चीन बेघर आबादी वाले देश की लिस्ट पर नौवें नंबर पर है. यहां 25 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं और घर का खर्च नहीं उठा सकते. ये लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं. सामाजिक असमानता और शहरी गरीबी अभी भी प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं. सरकार अभी भी और ज़्यादा किफायती आवास कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story
साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story
Numerology: मेहनती और दिमाग से शातिर होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बढ़ाती हैं घर-परिवार की शान 
Numerology: मेहनती और दिमाग से शातिर होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बढ़ाती हैं घर-परिवार की शान
प्रेमानंद महाराज क्यों नहीं चाहते अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराना? वजह जानकर निकल आएंगे आंसू
प्रेमानंद महाराज क्यों नहीं चाहते अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराना? वजह जानकर निकल आएंगे आंसू
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE