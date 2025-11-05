दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 05, 2025, 12:52 PM IST
1.दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले देश
दुनियाभर के देश अपना गोल्ड रिजर्व स्वर्ण भंडार बनाए रखते हैं. स्वर्ण भंडार किसी केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में रखे गए सोने की मात्रा को कहते हैं. ये भंडार मुद्रा स्थिरीकरण का एक रूप हो सकते हैं और आर्थिक अनिश्चितता के समय सुरक्षा प्रदान करते हैं. आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप पर हैं.
2.1. अमेरिका
अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, जो 8,133 टन है. यह विशाल संचय वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में इसकी ऐतिहासिक भूमिका के कारण है. विशेष रूप से 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते ने डॉलर को सोने के साथ जोड़कर उसे केंद्रीय मुद्रा बना दिया. दुनिया का अधिकांश सोना व्यापार अधिशेष और डॉलर के मूल्य को सहारा देने के कारण अमेरिका में प्रवाहित हुआ. यह सोना देश की वित्तीय स्थिरता में विश्वास की नींव का काम करता है.
3.2. जर्मनी
जर्मनी के पास दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है जिसका कुल योग 3,350 टन है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने आर्थिक चमत्कार के दौरान इस देश ने इन भंडारों का तेजी से निर्माण किया. यह संचय डॉयचे मार्क की विश्वसनीयता स्थापित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था. इसने जर्मन अर्थव्यवस्था में एक मजबूत, स्थिर वैश्विक शक्ति के रूप में विश्वास पैदा करने में मदद की.
4.3. इटली
इटली के पास तीसरा सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है जिसका कुल योग 2,452 टन है. बाकी पश्चिमी यूरोपीय देशों की तरह इटली के सोने का एक बड़ा हिस्सा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में संचित किया गया था. इस काल में एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली लागू थी जिसके तहत देशों को अपनी मुद्राओं का मूल्य बनाए रखने के लिए सोना रखना अनिवार्य था. सोने के विशाल भंडार को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, जो वित्तीय संकटों और अस्थिरता के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है.
5.4. फ्रांस
फ्रांस के पास चौथा सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, जिसका कुल मूल्य 2,437 टन है. इसमें से अधिकांश सोना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के दौरान जमा किया गया था. राष्ट्रीय नीति के तहत अमेरिकी डॉलर के बजाय सोना रखने पर जोर दिया गया था. ये भंडार फ्रांस की वित्तीय स्थिति में विश्वास पैदा करते हैं और उसके केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
6.5. चीन
चीन के पास 2,299 टन का आधिकारिक स्वर्ण भंडार है. हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की गोपनीयता के कारण चीन का वास्तविक भंडार इससे कहीं अधिक हो सकता है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक और एक प्रमुख खरीदार है. अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने की दीर्घकालिक योजना के तहत वह सक्रिय रूप से सोना जमा कर रहा है. यह कदम रणनीतिक है जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और युआन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाना है.
7.6. भारत
भारत के केंद्रीय बैंक के पास कुल 880 टन स्वर्ण भंडार है. भारतीय रिज़र्व बैंक लगातार अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि कर रहा है. भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में सोने का व्यापक महत्व है. केंद्रीय बैंक अपने भंडार में विविधता लाने के लिए सोने का उपयोग करता है. यह आर्थिक संकटों या वैश्विक बाजारों में तनाव के दौर में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करता है.
