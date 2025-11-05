दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत

4 . 3. इटली

4

इटली के पास तीसरा सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है जिसका कुल योग 2,452 टन है. बाकी पश्चिमी यूरोपीय देशों की तरह इटली के सोने का एक बड़ा हिस्सा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में संचित किया गया था. इस काल में एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली लागू थी जिसके तहत देशों को अपनी मुद्राओं का मूल्य बनाए रखने के लिए सोना रखना अनिवार्य था. सोने के विशाल भंडार को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, जो वित्तीय संकटों और अस्थिरता के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है.