दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे ज्यादा होता है दवाओं का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 14, 2025, 10:34 AM IST
1.दवा उत्पादन के मामले में टॉप 5 देश
दवा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है. यह जीवन रक्षक दवाओं के विकास, उत्पादन और वितरण के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देता है. आज हम आपको उन देशों के बारे में बताएंगे जो अपने मज़बूत बुनियादी ढांचे, उन्नत तकनीक और उच्च-गुणवत्ता वाले दवा निर्यात के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं.
2.संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिका वैश्विक दवा उद्योग में अपनी प्रोडक्शन वैल्यू और रिसर्च बेस के साथ टॉप पर है. यह फाइजर, मर्क और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी प्रमुख दवा निर्माताओं का घर है. अमेरिका इनोवेशन, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च में अग्रणी है जो इसे दवा उत्पादन और निर्यात का ग्लोबल सेंटर बनाता है.
3.चीन
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएन्ट्स (एपीआई) और जेनेरिक दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण चीन दूसरे स्थान पर है. यह दुनिया भर के प्रमुख दवा निर्माताओं को कच्चा माल प्रदान करता है और वैश्विक दवा आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. निरंतर तकनीकी सुधारों ने चीन को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद की है.
4.जर्मनी
जर्मनी यूरोप के चिकित्सा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो उच्च-गुणवत्ता वाली और नवीन दवाएं बनाता है. बायर और बोह्रिंजर इंगेलहाइम जैसी कंपनियां हेल्थकेयर रिसर्च एंड फॉर्मूलेशन में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं. जर्मनी जैव प्रौद्योगिकी और सटीक चिकित्सा पर विशेष ध्यान देता है जिससे उसे अपनी मज़बूत वैश्विक प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद मिली है.
5.जापान
जापान अपनी रिसर्च और विकास क्षमताओं के साथ टॉप दवा उत्पादक देशों में से एक है. टेकेडा और एस्टेलास फार्मा जैसी दवा कंपनियां उन्नत दवा विकास, कैंसर उपचार और उम्र से संबंधित उपचारों पर ध्यान केंद्रित करती हैं. जापानी दवा क्षेत्र इनोवेशन और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है.
6.आयरलैंड
आयरलैंड दुनिया के टॉप दवा निर्यात केंद्रों में से एक है, जहां कई मल्टीनेशनल कंपनियों के मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट्स हैं. यह अपने दवा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करता है, जिससे यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम देश बन जाता है. आयरलैंड की सफलता उसकी टैक्स फ्रैंडली पॉलिसी और स्किल्ड फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स में निहित है.
7.भारत
दुनिया के टॉप दवा उत्पादक देशों में भारत नौवें नंबर पर है. इसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली हुई है जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए किफायती जेनेरिक दवाओं और टीकों का उत्पादन करता है. यह वैश्विक वैक्सीन मांग का 60% से अधिक पूरा करता है और 200 से अधिक देशों को निर्यात करता है. सन फार्मा, सिप्ला और डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज जैसी भारतीय फार्मा कंपनियां वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की सुलभता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.