दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे ज्यादा होता है दवाओं का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

7 . भारत

7

दुनिया के टॉप दवा उत्पादक देशों में भारत नौवें नंबर पर है. इसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली हुई है जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए किफायती जेनेरिक दवाओं और टीकों का उत्पादन करता है. यह वैश्विक वैक्सीन मांग का 60% से अधिक पूरा करता है और 200 से अधिक देशों को निर्यात करता है. सन फार्मा, सिप्ला और डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज जैसी भारतीय फार्मा कंपनियां वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की सुलभता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.