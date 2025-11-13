दुनिया के टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा करते हैं कैश का इस्तेमाल, जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

3 . 2. इथियोपिया (95%)

इथियोपिया भी नकदी पर काफी ज्यादा निर्भर है और इसका 95% दैनिक लेन-देन नकद में होते हैं. इसका एक प्रमुख कारण वित्तीय समावेशन की कम दर है. यहां के अधिकतर खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं और वे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते. सरकार ने भ्रष्टाचार और अवैध व्यापार से निपटने के लिए नकदी निकासी को सीमित करने की कोशिश की है लेकिन यहां की अर्थव्यवस्था अभी भी नकदी-प्रधान बनी हुई है.