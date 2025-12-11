दुनिया के फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले टॉप 5 देश, जानें किस पायदान पर आता है भारत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 11, 2025, 11:52 AM IST
1.इन 5 देशों के लोग बोलते हैं फर्राटेदार इंग्लिश
अंग्रेजी दुनियाभर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है. इंटरनेशनल बिजनेस से लेकर एजुकेशन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक अंग्रेजी ने दुनिया की गतिशीलता को आकार दिया है. ग्लोबल लेवल पर अंग्रेजी भाषा की दक्षता एक महत्वपूर्ण कौशल बन गई है. आज हम आपको इंग्लिश भाषा में दक्षता वाले टॉप 5 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं.
2.नीदरलैंड्स
नीदरलैंड्स इस लिस्ट में टॉप पर है जहां अंग्रेजी प्रवीणता सूचकांक का स्कोर 624 है. यहां स्कूलों, ऑफिस और सार्वजनिक सेवाओं में अंग्रेजी का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है. यहां इंग्लिश बोलने वालों का जीवन काफी आसान है. आप चाहे एम्स्टर्डम में संग्रहालयों का दौरा कर रहे हों या उट्रेक्ट में लोगों से बात कर रहे हों, यहां लोग अंग्रेजी में सहज और आत्मविश्वासी ढंग से बातचीत करते हुए मिलेंगे.
3.नॉर्वे
नॉर्वे में नागरिकों को एक मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी मीडिया के व्यापक प्रसार से भरपूर लाभ मिलता है. स्कूलों में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय है जिसके कारण अधिकांश नॉर्वे के लोग वयस्क होने तक इस भाषा में धाराप्रवाह हो जाते हैं.
4.सिंगापुर
सिंगापुर पहले एक ब्रिटिश उपनिवेश था, ऐसे में यहां अंग्रेजी आधिकारिक भाषाओं में से एक है और स्कूलों में शिक्षा का मुख्य माध्यम भी है. इसके अलावा इस शहर-राज्य का बहुसांस्कृतिक वातावरण दैनिक जीवन और व्यापार में अंग्रेजी के इस्तेमाल को प्रभावित करता है.
5.स्वीडन
स्वीडन उन देशों में से एक है जहां अंग्रेजी भाषा की दक्षता सबसे अधिक है और इसे लगभग मूल भाषा बोलने वालों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है. स्वीडिश स्कूलों में अंग्रेजी की शुरुआत से ही पढ़ाई जाती है. इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव, मीडिया का प्रभाव और वैश्विक जुड़ाव ने देश में इस भाषा के विकास में योगदान दिया है.
6.क्रोएशिया
क्रोएशिया अपनी पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ग्लोबल लेवल पर पहचाना जाता है. यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण ने यहां अंग्रेजी शिक्षा को भी काफी प्रभावित किया है और विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच यह भाषा काफी पॉपुलर है.
7.भारत
दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषी आबादी वाले देशों में से एक होने के बावजूद भारत अंग्रेजी दक्षता के मामले में टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है. ईएफ ईपीआई में इसका स्कोर 490 है और इसकी रैंक 69वीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां अरबों की आबादी वाले इस देश में कई स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं.
